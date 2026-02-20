HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Xây dựng môi trường y tế nhân văn, an toàn

Bài và ảnh: THẢO NGUYÊN

Là bệnh viện chuyên khoa hạng II với quy mô 450 giường

Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và phòng chống dịch bệnh.

Khối Sản của bệnh viện với 9 tầng, 200 giường; khối Nhi 8 tầng, 180 giường và khối Nhiễm 4 tầng, 20 giường bệnh được xây mới, đưa vào sử dụng các năm 2021 và 2025. Các trang thiết bị hiện đại được đầu tư, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và phòng chống dịch bệnh - lĩnh vực giữ vai trò trọng tâm trong hệ thống y tế của tỉnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Lời, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, thông tin năm 2025, bệnh viện tiếp nhận trên 247.000 lượt khám bệnh, 36.100 lượt điều trị nội trú, công suất giường bệnh đạt trên 90%. Hơn 10.000 sản phụ sinh an toàn tại bệnh viện, không có trường hợp tử vong mẹ. Gần 7.300 ca phẫu thuật và hơn 181.000 thủ thuật đã được triển khai. Trên 200.000 lượt xét nghiệm kỹ thuật cao, 100.000 lượt siêu âm và chẩn đoán hình ảnh. Tỉ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 95%.

Xây dựng môi trường y tế nhân văn, an toàn - Ảnh 1.

Bác sĩ CK II Trần Văn Lời, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, tặng quà cho bệnh nhi điều trị tại bệnh viện

Cũng theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Lời, bệnh viện tiếp tục duy trì hiệu quả các kỹ thuật sàng lọc trước sinh, sau sinh, siêu âm hình thái, siêu âm tim thai, sàng lọc thính lực và tim bẩm sinh. Ở lĩnh vực sản khoa, nhiều kỹ thuật hiện đại được triển khai như xử trí băng huyết bằng bóng chèn tử cung, đặt mảng ghép tổng hợp điều trị sa tạng chậu, bơm tinh trùng vào buồng tử cung...

Trong nhi khoa và hồi sức sơ sinh, các kỹ thuật như lọc máu liên tục, đặt catheter trung tâm, nuôi ăn tĩnh mạch, chăm sóc trẻ sinh non tháng (26-34 tuần) tiếp tục phát triển mạnh, điều trị thành công nhiều trường hợp sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốc nhiễm trùng, bệnh lý sơ sinh nặng... Cấp cứu và cứu sống nhiều trẻ nặng, nguy kịch.

Nói về chuyển đổi số để cải tiến chất lượng, bác sĩ Lời cho biết bệnh viện ứng dụng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) trong siêu âm, X-quang, CT giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân, tiết kiệm chi phí in ấn và quản lý hình ảnh hiệu quả hơn.

Việc triển khai ki-ốt thông minh giúp người bệnh được đăng ký nhanh chóng, bảo đảm chuẩn hóa thông tin, đồng thời mang lại sự an toàn, minh bạch khi thanh toán viện phí. Triển khai bệnh án điện tử tiến tới bỏ bệnh án giấy từ đầu năm 2026.

"Bệnh viện cung cấp dịch vụ khám, tư vấn, điều trị chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên y tế có trình độ cao, chuyên môn sâu, không gian khám chữa bệnh thân thiện với đầy đủ các dịch vụ khám và điều trị bệnh như khám theo yêu cầu, sinh không đau, gói sinh dịch vụ, phòng sinh gia đình, cắt may thẩm mỹ tầng sinh môn, tiêm ngừa, dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh" - bác sĩ Lời cho biết.

Cuối năm 2025, bệnh viện đã tiếp nhận 601 danh mục thiết bị công nghệ cao, hiện đại từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Áo, là cơ sở để triển khai các kỹ thuật cao trong lĩnh vực tim mạch can thiệp, hỗ trợ sinh sản, phẫu thuật nội soi sản, phụ khoa, nội soi tiêu hóa, khí phế quản, điện não đồ, hô hấp ký, MR...

Với tinh thần đổi mới và tận tâm phục vụ, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng kỹ thuật chuyên sâu và xây dựng môi trường y tế nhân văn, an toàn. Chúng tôi trân trọng sự tin yêu của người dân An Giang và sẽ nỗ lực không ngừng vì sức khỏe của từng bà mẹ và trẻ em - những mầm xanh tương lai của tỉnh nhà.

(NLĐO) - Sau tai nạn giao thông, du khách Nga được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, khó thở nhiều, có dấu hiệu suy hô hấp.

(NLĐO) - Sau bữa cơm tất niên, 30 chuyến xe miễn phí rời bệnh viện đưa hàng trăm bệnh nhân và người nhà về quê, mang theo niềm vui đoàn tụ trước thềm năm mới.

    Thông báo