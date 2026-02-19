BS.CKII NGUYỄN HỮU CẦU, GIÁM ĐỐC TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TPHCM

Có vấn đề về sức khỏe, nghĩ ngay đến trạm y tế nơi mình ở

Bước sang năm 2026, tôi mong muốn sớm hiện thực hóa mô hình "Y tế chủ động và chuyên sâu" ngay tại y tế cơ sở. Trọng tâm trước mắt là phát triển Phòng khám vệ tinh của bệnh viện tuyến trên tại Trạm Y tế, giúp người dân ngay tại địa phương được các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị, đặc biệt là các bệnh mạn tính thường gặp.

Người bệnh sẽ không còn phải xếp hàng chờ đợi ở bệnh viện tuyến trên để khám, làm cận lâm sàng hay lĩnh thuốc, qua đó vừa giảm quá tải, vừa nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Song song đó, tôi kỳ vọng chuyển đổi số y tế được triển khai đồng bộ để mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đầy đủ, liên thông, giúp Trạm Y tế theo dõi sức khỏe liên tục, tầm soát sớm và quản lý bệnh mạn tính một cách chủ động, chính xác.

Tôi cũng mong Bộ Y tế và Sở Y tế tiếp tục có các cơ chế đột phá về nhân lực, tài chính và chính sách đãi ngộ cho y tế cơ sở, để đội ngũ y bác sĩ yên tâm gắn bó, phát triển chuyên môn và phục vụ người dân lâu dài. Ước vọng lớn nhất của tôi trong năm 2026 là mỗi khi người dân có vấn đề về sức khỏe, cái tên đầu tiên họ nghĩ đến và tin tưởng tìm đến chính là Trạm Y tế phường mình.

BÁC SĨ NGUYỄN HUY HOÀNG, THÀNH VIÊN HỘI OXY CAO ÁP VIỆT NAM

Phòng bệnh chủ động

Chuyển trọng tâm sang phòng bệnh Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, lấy y tế cơ sở và dự phòng làm nền tảng. Tôi kỳ vọng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hướng tới bao phủ toàn dân, nâng tuổi thọ lên 75,5 tuổi vào 2030 và kiểm soát bệnh không lây nhiễm.

Giảm quá tải, tăng công bằng: Quá tải tuyến trên do thiếu niềm tin tuyến dưới và tự chủ chưa hoàn thiện. Bác sĩ mong vận hành kim tự tháp y tế đúng, tăng y tế cơ sở xử lý bệnh thông thường như tăng huyết áp, đái tháo đường; thu hẹp khoảng cách vùng miền qua hỗ trợ nhóm yếu thế.

Bảo hiểm y tế và bền vững: Dân số già hóa, bệnh mạn tăng khiến chi phí tiền túi cao, nghèo hóa hộ gia đình. Tôi đề xuất hoàn thiện bảo hiểm y tế làm "lá chắn tài chính", ưu tiên cận nghèo, người cao tuổi; thúc đẩy y tế tư nhân và đầu tư nguồn lực bền vững.

Chuyển đổi số, nhân lực: Mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, theo dõi sớm qua hội chẩn từ xa, giảm gánh tuyến trên. BS nhấn mạnh nhân lực chất lượng, cơ sở vật chất đồng bộ, chính sách then chốt, chuyển đổi số kết nối vùng sâu.

PGS.TS NGUYỄN ĐỨC LỘC, VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (SOCIAL LIFE)

Mong muốn phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Phủ bảo hiểm y tế toàn dân không chỉ là một mục tiêu kỹ thuật của chính sách an sinh, mà trước hết là một lựa chọn mang tính đạo đức và phát triển. Khi mỗi người dân, bất kể thu nhập, nghề nghiệp hay hoàn cảnh, đều có thẻ bảo hiểm y tế, chúng ta đang kiến tạo một nền tảng bình đẳng cơ bản nhất: quyền được chăm sóc sức khỏe.

Trong bối cảnh rủi ro bệnh tật ngày càng khó lường, chi phí y tế có thể đẩy một gia đình rơi vào vòng xoáy nghèo đói chỉ sau một biến cố. Phủ bảo hiểm y tế toàn dân vì thế không đơn thuần là chia sẻ chi phí mà là chia sẻ rủi ro, chia sẻ trách nhiệm và củng cố niềm tin xã hội. Khi người khỏe mạnh cùng đóng góp để bảo vệ người ốm yếu, đó là biểu hiện cụ thể của tinh thần liên đới cộng đồng.

Về lâu dài, một xã hội có độ bao phủ bảo hiểm cao sẽ ổn định hơn, năng suất hơn và nhân văn hơn. Bởi đầu tư cho sức khỏe không chỉ cứu chữa bệnh tật, mà còn bảo vệ vốn con người – nguồn lực quan trọng nhất của phát triển bền vững.