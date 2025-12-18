Khi người đẹp diện bikini

Người đẹp Miss Cosmo 2025 đẹp mắt với bikini

Thí sinh Miss Cosmo 2025 với bikini

Gắn liền với chủ đề "Rising Dragon", hành trình Miss Cosmo 2025 còn mang ý nghĩa quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động trải dài từ thành phố Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh đến TP HCM.

Mỗi điểm đến là cơ hội để giới thiệu di sản văn hóa và nhịp sống đặc trưng của từng vùng miền. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và tương tác cộng đồng, Miss Cosmo 2025 góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, giàu bản sắc đến khán giả trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của cuộc thi trong việc kết nối sắc đẹp với giá trị văn hóa và du lịch bền vững.

Tại đêm Jury Session, 71 thí sinh Miss Cosmo 2025 lần lượt xuất hiện lộng lẫy trong Trang phục Dạ hội và bikini.

Trên sàn diễn, các thí sinh sải bước với phong thái tự tin, phô diễn hình thể khỏe khoắn, năng lượng trong từng bước đi. Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, khép lại phần thi đầy ấn tượng trong khuôn khổ đêm Jury Session (Bán kết) Miss Cosmo 2025.

Những màn trình diễn bikini đẹp mắt

Trong khuôn khổ các phần thi trình diễn, danh hiệu Best in Swimsuit (Người đẹp mặc áo tắm đẹp nhất) thuộc về thí sinh Miss Cosmo Brazil 2025 - Gabriela Borges, trong khi Best Áo Dài thuộc về thí sinh Miss Cosmo Peru 2025 - Kelín Rivera Kroll, Best Catwalk được trao cho Miss Cosmo Cuba 2025 - Amys Napoles Ochoa.

Khi người đẹp diện đầm đẹp

Những chiếc váy dạ hội làm mê lòng người

Đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 - Lễ hội Sắc đẹp và Âm nhạc - diễn ra vào ngày 20-12 tại TP HCM hứa hẹn là điểm nhấn rực rỡ nhất của mùa giải.