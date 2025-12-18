HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khi người đẹp diện bikini

Thùy Trang

(NLĐO) - 71 thí sinh Miss Cosmo 2025 gây dấu ấn mạnh mẽ trong các phần thi bikini và dạ hội đêm Jury Session.

Người đẹp Miss Cosmo 2025 đẹp mắt với bikini

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 1.

Thí sinh Miss Cosmo 2025 với bikini

Gắn liền với chủ đề "Rising Dragon", hành trình Miss Cosmo 2025 còn mang ý nghĩa quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động trải dài từ thành phố Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh đến TP HCM.

Mỗi điểm đến là cơ hội để giới thiệu di sản văn hóa và nhịp sống đặc trưng của từng vùng miền. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và tương tác cộng đồng, Miss Cosmo 2025 góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, giàu bản sắc đến khán giả trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của cuộc thi trong việc kết nối sắc đẹp với giá trị văn hóa và du lịch bền vững.

Tại đêm Jury Session, 71 thí sinh Miss Cosmo 2025 lần lượt xuất hiện lộng lẫy trong Trang phục Dạ hội và bikini.

Trên sàn diễn, các thí sinh sải bước với phong thái tự tin, phô diễn hình thể khỏe khoắn, năng lượng trong từng bước đi. Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, khép lại phần thi đầy ấn tượng trong khuôn khổ đêm Jury Session (Bán kết) Miss Cosmo 2025.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 3.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 4.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 5.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 6.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 7.

Những màn trình diễn bikini đẹp mắt

Trong khuôn khổ các phần thi trình diễn, danh hiệu Best in Swimsuit (Người đẹp mặc áo tắm đẹp nhất) thuộc về thí sinh Miss Cosmo Brazil 2025 - Gabriela Borges, trong khi Best Áo Dài thuộc về thí sinh Miss Cosmo Peru 2025 - Kelín Rivera Kroll, Best Catwalk được trao cho Miss Cosmo Cuba 2025 - Amys Napoles Ochoa.

Khi người đẹp diện đầm đẹp

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 8.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 9.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 10.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 11.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 12.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 13.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 14.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 15.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 16.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 17.

Khi người đẹp diện bikini - Ảnh 18.

Những chiếc váy dạ hội làm mê lòng người

Đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 - Lễ hội Sắc đẹp và Âm nhạc - diễn ra vào ngày 20-12 tại TP HCM hứa hẹn là điểm nhấn rực rỡ nhất của mùa giải.

Tin liên quan

Bộ ảnh bikini nóng bỏng của người đẹp Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025

Bộ ảnh bikini nóng bỏng của người đẹp Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025

(NLĐO)- Miss Earth Vietnam - Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 tạo sức hút mạnh mẽ với bộ ảnh bikini của 46 người đẹp.

Hằng BingBoong 4 năm mới quay trở lại

(NLĐO) - Từng sở hữu nhiều hit lớn, nổi bật với bản hit quốc dân "Thu cuối", Hằng BingBoong từng là cái tên được kỳ vọng.

Mai Tài Phến đạo diễn phim do Mỹ Tâm sản xuất

(NLĐO) - Mỹ Tâm công bố vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn, tác phẩm dự kiến ra rạp mùa xuân 2026.

