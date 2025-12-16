HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hằng BingBoong 4 năm mới quay trở lại

Thùy Trang

(NLĐO)- Từng sở hữu nhiều hit lớn, nổi bật với bản hit quốc dân Thu cuối, Hằng BingBoong từng là cái tên được kỳ vọng.

Hằng BingBoong kể về chính mình

Hằng BingBoong 4 năm mới quay trở lại - Ảnh 1.

Hằng BingBoong đã chọn gia đình

. Phóng viên: 4 năm ẩn tích và giờ thì lại quay trở lại đường đua nhạc Việt, Hằng BingBoong có cảm thấy lạ lẫm không?

- Ca sĩ Hằng BingBoong: Tôi bỡ ngỡ nhiều lắm. Sau một thời gian dài tạm xa ánh đèn sân khấu, tôi thấy mọi người hoạt động chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Mỗi lần đứng trước máy quay hay bước lên sân khấu là tôi lại toát hết mồ hôi. Một bà mẹ bỉm quay lại âm nhạc đã khó, trở lại với dòng nhạc sôi động còn khó hơn.

Nhưng tình yêu âm nhạc của tôi lớn đến mức… tôi mặc kệ nỗi sợ, cứ để cảm xúc tự nhiên dẫn dắt. Và mỗi lần bước qua được nó, tôi thấy mình trưởng thành thêm một nấc.

. Nhạc Việt phát triển nhanh đến mức một ca sĩ từng hot nhưng 6 tháng không ra sản phẩm cũng dễ bị quên. Bạn mất 4 năm mới trở lại – có thấy "hụt chân" không?

- Tôi nghĩ mình khá nhanh nhạy trong việc nhìn nhận bản thân và tìm cho mình một không gian âm nhạc văn minh, trong lành. Tôi may mắn khi luôn có những người bạn giỏi, tử tế bên cạnh – họ giúp đỡ, che chở và truyền cho tôi rất nhiều kiến thức.

Nhờ vậy, tôi tự tin bước lại vào "đấu trường" âm nhạc với kinh nghiệm, hiểu biết và tình yêu lớn dành cho nghề. Sau 4 năm, để comeback (trở lại) thật hoành tráng là điều không dễ. Nhưng với tôi, được làm nhạc và đem nhạc của mình đến khán giả đã là một đặc ân rồi. Kết quả thế nào tôi cũng thấy hạnh phúc, vì mình đã vượt qua chính mình và cố gắng hết sức.

Hằng BingBoong 4 năm mới quay trở lại - Ảnh 2.

Và Hằng BingBoong đã trở lại với âm nhạc

Thời gian qua, Hằng BingBoong làm gì, ở đâu?

- Sau ba năm sống ở Pháp, vì gia đình gặp chuyện nên tôi và bé con trở về Việt Nam sống với ông bà ngoại và dì của bé. Thời gian đầu cực kỳ khó khăn nhưng giờ bé đã cứng cáp hơn, nên tôi có thêm thời gian cho bản thân và âm nhạc.

EP Kèo thơm chính là kết quả của hành trình hơn bốn năm tôi làm việc với team, là minh chứng cho nỗ lực của tôi trong suốt quãng thời gian đó.

Hằng BingBoong không ngừng nâng cấp bản thân

. Bạn có nhớ âm nhạc? Có sợ khi nhạc Việt liên tục xuất hiện tài năng mới?

- Tôi tự hào khi thấy âm nhạc Việt đang vươn mình mạnh mẽ. Nhiều cá tính âm nhạc mới xuất hiện khiến nghệ sĩ như tụi tôi phải nhìn lại bản thân, tập luyện và không ngừng nâng cấp mình.

Sự cạnh tranh tích cực này khiến tôi hứng khởi mỗi ngày. Mỗi lần được đứng trên sân khấu, tôi đều trân trọng khoảnh khắc ấy như thể đó là lần cuối cùng tôi được hát cho khán giả của mình.

. Trở lại lần này, khát vọng của bạn là gì?

- Khát vọng của tôi là được chinh phục nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Và nếu may mắn, tôi muốn theo đuổi khát vọng thứ hai: đóng góp giá trị cho cộng đồng thông qua các hoạt động âm nhạc và xã hội.

Hằng BingBoong 4 năm mới quay trở lại - Ảnh 3.

Hằng BingBoong luôn biết phải làm gì

Tưởng bạn chọn Pháp để định cư – nghĩa là chấp nhận dừng cuộc chơi âm nhạc?

- Ba năm đầu là lúc con tôi cần tôi nhất. Tôi đã dành toàn bộ thời gian, sức khỏe, tình yêu cho bé – điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng muốn làm. Giai đoạn đó tuy mệt nhưng hạnh phúc vô cùng.

Khi bé đã cứng cáp, đi học ổn định, thì việc tôi trở lại âm nhạc là điều tất yếu phải xảy ra. Nghệ thuật là nơi tôi thuộc về.

. Hằng BingBoong hiện tại khác trước thế nào?

- Tôi dành nhiều thời gian hơn cho âm nhạc, gia đình và việc phát triển bản thân. Tôi không muốn lãng phí thời gian cho những điều vô bổ hay tiêu cực nữa.

Khi Hằng BingBoong làm mẹ 

.Làm mẹ rồi, tư duy âm nhạc của bạn có thay đổi?

-Khi nghe những ca khúc về tình mẹ con, cảm xúc trong tôi dạt dào hơn trước rất nhiều. Còn tư duy âm nhạc của tôi thì vẫn vậy – tôi luôn cập nhật hằng ngày, tiếp nhận các thể loại và màu sắc mới để giữ sự tươi mới trong âm nhạc của mình.

Hằng BingBoong 4 năm mới quay trở lại - Ảnh 4.

Hằng BingBoong vẫn cứ là Hằng BingBoong

. Trở lại, bạn có áp lực không?

- Dạ có, nhưng tôi nghĩ áp lực cũng chính là động lực để tạo nên thành công.

. Dự tính sắp tới của bạn với âm nhạc?

- Nếu muốn làm tốt, tôi phải tiếp tục học hỏi và làm việc chăm chỉ. Ý tưởng âm nhạc của tôi còn rất nhiều. Nếu không được khai thác mỗi ngày thì… chắc tôi nhớ nghề và nhớ sân khấu lắm ạ.

Tin liên quan

Hằng BingBoong giải bày cuộc sống mẹ đơn thân

Hằng BingBoong giải bày cuộc sống mẹ đơn thân

(NLĐO) - Sau "Thu cuối" đình đám, Hằng BingBoong một lần nữa tạo dấu ấn với "Đứa bé nó hỏi" bởi tâm thế của một người phụ nữ đầy sự thấu hiểu.

Hằng BingBoong ca sĩ Hằng BingBoong Hằng Bingboong trở lại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo