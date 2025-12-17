Mai Tài Phến đạo diễn phim do Mỹ Tâm sản xuất

Thông qua Fanpage chính thức, Mỹ Tâm hào hứng tung hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Tài" cùng những thông tin đầu tiên.

Theo đó, Mai Tài Phến giữ vai trò đạo diễn và Mỹ Tâm làm nhà sản xuất. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Như lời hẹn với khán giả, Tâm xin giới thiệu dự án phim điện ảnh mà Tâm trở lại với vai trò nhà sản xuất, cùng thực hiện với người bạn Mai Tài Phến".

Phim do Mai Tài Phến đạo diễn

Cặp đôi đã công khai yêu nhau

Dù thông tin chia sẻ chưa nhiều nhưng người hâm mộ Mỹ Tâm lẫn cộng đồng mạng háo hức chúc mừng cùng những dự đoán sôi nổi về diễn viên, câu chuyện, thể loại phim.

Đây không phải lần đầu Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng phối hợp trong một tác phẩm điện ảnh. Trước đây, cả hai cùng tham gia phim "Chị trợ lý của anh" và một số video ca nhạc. Cả hai được đồn đoán là yêu nhau. Đầu tháng 2 - 2021, thông qua tâm thư, Mỹ Tâm được cho là chính thức công khai thừa nhận chuyện tình cảm với Mai Tài Phến.

Mai Tài Phến tên thật là Mai Đại Bình, sinh năm 1991. Ngoài phim "Chị trợ lý của anh", Mai Tài Phến từng tham gia phim: "Siêu sao siêu ngố", "Em gái mưa", "Đất rừng Phương Nam". Anh cũng đóng web-drama "Bình Báo".