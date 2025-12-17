HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mai Tài Phến đạo diễn phim do Mỹ Tâm sản xuất

Minh Khuê

(NLĐO) - Mỹ Tâm công bố vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn, tác phẩm dự kiến ra rạp mùa xuân 2026.

Thông qua Fanpage chính thức, Mỹ Tâm hào hứng tung hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Tài" cùng những thông tin đầu tiên.

Theo đó, Mai Tài Phến giữ vai trò đạo diễn và Mỹ Tâm làm nhà sản xuất. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Như lời hẹn với khán giả, Tâm xin giới thiệu dự án phim điện ảnh mà Tâm trở lại với vai trò nhà sản xuất, cùng thực hiện với người bạn Mai Tài Phến".

Mai Tài Phến đạo diễn phim do bạn gái Mỹ Tâm sản xuất - Ảnh 1.

Phim do Mai Tài Phến đạo diễn

Mai Tài Phến đạo diễn phim do bạn gái Mỹ Tâm sản xuất - Ảnh 2.

Cặp đôi đã công khai yêu nhau

Dù thông tin chia sẻ chưa nhiều nhưng người hâm mộ Mỹ Tâm lẫn cộng đồng mạng háo hức chúc mừng cùng những dự đoán sôi nổi về diễn viên, câu chuyện, thể loại phim.

Đây không phải lần đầu Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng phối hợp trong một tác phẩm điện ảnh. Trước đây, cả hai cùng tham gia phim "Chị trợ lý của anh" và một số video ca nhạc. Cả hai được đồn đoán là yêu nhau. Đầu tháng 2 - 2021, thông qua tâm thư, Mỹ Tâm được cho là chính thức công khai thừa nhận chuyện tình cảm với Mai Tài Phến.

Mai Tài Phến tên thật là Mai Đại Bình, sinh năm 1991. Ngoài phim "Chị trợ lý của anh", Mai Tài Phến từng tham gia phim: "Siêu sao siêu ngố", "Em gái mưa", "Đất rừng Phương Nam". Anh cũng đóng web-drama "Bình Báo".

Mai Tài Phến đạo diễn phim do bạn gái Mỹ Tâm sản xuất - Ảnh 3.

Người hâm mộ chờ họ lên xe hoa

Tin liên quan

Sức hút của Mỹ Tâm

Sức hút của Mỹ Tâm

(NLĐO) - Khoảnh khắc Mỹ Tâm lan tỏa thông điệp "Miền Trung cố lên" khiến hàng ngàn khán giả nghẹn ngào.

Mỹ Tâm chính thức thừa nhận yêu Mai Tài Phến

(NLĐO)- Sau thời gian im lặng, ca sĩ Mỹ Tâm chính thức thừa nhận đồn đoán cô đang yêu là thật và người đó chính là diễn viên Mai Tài Phến.

Nguyễn Văn Chung mua nhà nhờ "hit" gần 7 tỉ view

(NLĐO) - Nhờ sức lan tỏa của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gặt hái "quả ngọt" năm 2025, tìm lại bình yên sau nhiều biến cố.

Mỹ Tâm Mai Tài Phến đạo diễn điện ảnh phim Tài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo