Kinh tế

Khi nhận những email này "gửi từ ngân hàng", cần nghĩ ngay tới thủ đoạn lừa đảo

Thái Phương

(NLĐO) – BIDV vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh ngân hàng, chèn đường link có thể chứa mã độc hay trang web giả mạo để đánh cắp thông tin

Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết thủ đoạn mới nhất của kẻ gian là mạo danh ngân hàng gửi email với nội dung "xác minh danh tính", "xác minh giao dịch"…, gắn kèm nút hoặc đường dẫn "tiếp tục xác minh", "xác minh ngay"… nhằm dẫn dụ người nhận nhấn vào. 

Các đường link này có thể chứa mã độc hoặc dẫn tới trang web giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, thông tin thẻ ngân hàng…

BIDV khẳng định mọi thông tin của ngân hàng này chỉ được gửi từ email có địa chỉ bidv.com.vn; tuyệt đối không đính kèm nút hoặc link yêu cầu khách hàng nhấn vào.

Để bảo vệ an toàn thông tin và tài sản, BIDV khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không nhấn vào bất kỳ nút hoặc đường link trong các email đáng ngờ; luôn kiểm tra kỹ địa chỉ người gửi, tên miền email, nội dung yêu cầu.

Thủ đoạn lừa đảo qua email ngân hàng cần cảnh giác ngay lập tức - Ảnh 2.

Email giả mạo BIDV gửi tới khách hàng để lừa đảo

Agribank cũng liên tục cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới nhất tới khách hàng. Theo đó, khách hàng cần cảnh giác với thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để gọi điện, nhắn tin yêu cầu thanh toán khoản nợ, mời chào nâng hạn mức thẻ tín dụng, hỗ trợ mở khoá tài khoản, lấy lại mật khẩu, kiểm tra tiền chuyển đến...

Kẻ gian thường yêu cầu người dùng truy cập đường link, cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại, phát tán mã độc. Tiếp đó, chúng sẽ yêu cầu người dùng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo nhằm trực tiếp chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo qua email ngân hàng cần cảnh giác ngay lập tức - Ảnh 3.

Nhiều ngân hàng, ví điện tử đã triển khai hệ thống SIMO tới người dùng

Cùng với việc khuyến cáo người dùng cảnh giác, ngành ngân hàng cũng triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm trên mạng. Theo số liệu mới nhất từ Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 11-12, 122/147 đơn vị đã báo cáo thành công lên hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận (SIMO) với tổng số gần 600.000 tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Hệ thống SIMO đã hỗ trợ cảnh báo đến 2,13 triệu lượt khách hàng. Trong đó, hơn 670.000 lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 2.500 tỉ đồng.

Khách hàng hưởng lợi gì từ cuộc đua hệ sinh thái ngân hàng - bảo hiểm?

Khách hàng hưởng lợi gì từ cuộc đua hệ sinh thái ngân hàng - bảo hiểm?

Xu hướng mới đang định hình khi các ngân hàng tích hợp sâu bảo hiểm vào hệ sinh thái số, tạo một điểm đến cho mọi nhu cầu tài chính và bảo vệ của khách hàng.

Ông Đặng Văn Thành nhắc lại thương vụ sáp nhập ngân hàng và quỹ tín dụng 20 năm trước

(NLĐO)- Lĩnh vực mua bán - sáp nhập (M&A) Việt Nam luôn được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là một thị trường an toàn, hấp dẫn, giàu tiềm năng.

Cảnh báo quan trọng cho chủ thẻ ngân hàng chưa cập nhật căn cước công dân

(NLĐO) – Nhiều ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần sớm cập nhật thông tin cá nhân, xác thực tài khoản để tránh bị ngừng giao dịch từ ngày 1-1-2026.

ngân hàng thủ đoạn lừa đảo tài khoản ngân hàng cảnh báo lừa đảo BIDV
