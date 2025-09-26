Khi sản phẩm của thủ đô lên sàn điện tử

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân thủ đô", yêu cầu thiết kế và mở "Gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee trước ngày 15-12.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa sản phẩm đặc trưng của Hà Nội tiếp cận thị trường rộng lớn, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng tỉ trọng kinh tế số trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) lên 30% vào năm 2025 và 40% năm 2030.

Điểm mới của chương trình là gắn việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử với yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. 100% cơ sở tham gia phải sử dụng chữ ký số, hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Các sản phẩm được lựa chọn chủ yếu đạt chuẩn OCOP, hàng hóa làng nghề và những mặt hàng có thế mạnh của Hà Nội, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và có chứng nhận hợp lệ. Qua đó, sản phẩm của thủ đô không chỉ được quảng bá rộng rãi mà còn khẳng định uy tín, thương hiệu trong môi trường kinh doanh minh bạch.

"Gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội" sẽ trở thành kênh phân phối hiện đại, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Sàn Shopee sẽ hỗ trợ phân tích dữ liệu, marketing, khuyến mãi, livestream quảng bá cùng người nổi tiếng, tạo thêm sức hút cho sản phẩm. TP Hà Nội cũng kiểm soát chặt chẽ chất lượng, xuất xứ hàng hóa, góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái và nâng cao hiệu quả quản lý thuế với hoạt động trực tuyến.

Tuy nhiên, môi trường thương mại điện tử cạnh tranh rất khốc liệt. Để đứng vững, các cơ sở sản xuất - kinh doanh không chỉ cần bảo đảm chất lượng mà còn phải chuyên nghiệp trong khâu bán hàng, dịch vụ hậu mãi, chiến lược truyền thông. Nếu thiếu sự chuẩn bị, sản phẩm dễ bị "chìm" giữa vô số hàng hóa trên sàn.

Vì vậy, sự đồng hành từ chính quyền, nền tảng công nghệ và bản thân doanh nghiệp là yếu tố rất quan trọng để chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân thủ đô" phát huy hiệu quả như mong muốn.

TP Hà Nội còn đặt mục tiêu cao, xa hơn trong giai đoạn 2026 - 2030 khi muốn mở rộng chương trình sang các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, kết nối với Sàn Giao dịch công nghệ, tiến tới hình thành "Gian hàng sản phẩm Vùng thủ đô". Đây là bước đi dài hạn, phù hợp với xu thế hội nhập trong kỷ nguyên số, đưa sản phẩm Hà Nội không chỉ hiện diện trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế.

Có thể thấy việc đưa sản phẩm của Hà Nội lên sàn điện tử là bước đi đúng hướng, vừa giúp thương nhân nâng tầm vừa góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số. Nếu được triển khai đồng bộ, minh bạch và có sự vào cuộc quyết liệt từ tất cả các bên, "Gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội" sẽ không chỉ là một gian hàng trực tuyến mà còn thể hiện sự đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn xa của địa phương này trong kỷ nguyên số.