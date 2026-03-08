Khi tà áo dài Việt Nam bay dưới tán xoài cổ thụ Bentiu

Giữa cái nắng đặc trưng của vùng đất Bentiu (Nam Sudan), dưới những tán xoài cổ thụ hàng trăm năm tuổi, một ngày đặc biệt đã diễn ra - ngày mà những người phụ nữ trong ngôi làng nhỏ tạm gác lại công việc mưu sinh thường nhật để cùng nhau tụ họp, trò chuyện và sẻ chia.

Nữ quân nhân Việt Nam trong trang phục áo dài tại sự kiện có chủ đề "Sẻ chia yêu thương"

Ngày 7-3, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tổ chức hoạt động hợp tác dân sự - quân sự (CIMIC) với chủ đề "Sẻ chia yêu thương", nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 33 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội (10-3-1993 - 10-3-2026).

Ngôi làng Nyumdou nằm bình yên dưới những gốc xoài già - những chứng nhân đã lặng lẽ theo dõi bao biến động, xung đột và đổi thay của vùng đất Bentiu suốt nhiều năm tháng - hôm nay trở nên rộn ràng hơn thường ngày.

Từ sáng sớm, những người phụ nữ trong làng đã tụ họp dưới tán cây quen thuộc. Họ gặp gỡ, trò chuyện, cùng nhảy múa và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Với nhiều người trong số họ, đây là lần đầu tiên biết rằng trên thế giới có một ngày đặc biệt dành riêng để tôn vinh phụ nữ.

Trong không khí ấm áp ấy, những điệu nhảy và bài hát vang lên dưới tán xoài cổ thụ. Người phụ nữ địa phương nắm tay những nữ quân nhân Việt Nam - những người đến từ một đất nước cách xa hàng nghìn cây số, đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Đại diện phụ nữ làng Nyumdou bày tỏ: "Cảm ơn các bạn Việt Nam đã đến tận ngôi làng nhỏ này. Những năm trước, vào các dịp lễ chúng tôi phải đi ra thị trấn, nhưng hôm nay các bạn đã mang niềm vui đến tận nơi. Ngày dành cho phụ nữ hôm nay mang lại cho chúng tôi nguồn năng lượng mới, giúp phụ nữ trong làng tự tin và năng động hơn. Chúng tôi mong các bạn sẽ quay lại nhiều lần nữa với những hoạt động ý nghĩa như thế này."

Trong chương trình, đoàn công tác của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã trao hơn 50 phần quà cho phụ nữ trong làng và 15 phần quà cho các em nhỏ, cùng nhiều vật dụng thiết thực dành cho cộng đồng địa phương. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự sẻ chia và tình cảm chân thành của những nữ quân nhân Việt Nam.

Không chỉ mang đến quà tặng, các nữ quân nhân còn dành thời gian giao lưu, chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe, trao đổi văn hóa và kể những câu chuyện về lịch sử, truyền thống của phụ nữ Việt Nam - từ tinh thần quật khởi của Hai Bà Trưng đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hôm nay đang góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, hưởng ứng Tuần lễ Áo dài, các nữ quân nhân Việt Nam đã khoác lên mình tà áo dài truyền thống. Giữa vùng đất tuyến đầu xung đột Bentiu, hình ảnh những tà áo dài mềm mại bay trong gió trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Họ giới thiệu với phụ nữ và trẻ em địa phương về vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, cùng nhau chụp ảnh, trò chuyện và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Những tà áo dài thướt tha giữa vùng đất châu Phi xa xôi không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và sự kết nối giữa những người phụ nữ đến từ hai vùng đất khác nhau.

Dưới những tán xoài cổ thụ từng chứng kiến nhiều giai đoạn bất ổn của vùng đất này, hôm nay dường như không gian trở nên ấm áp hơn. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt ánh lên hy vọng và những cái nắm tay thân tình đã xua đi phần nào cái nắng gắt cùng những nhọc nhằn của cuộc sống thường ngày.

Hiện nay, các Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam nói chung và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 nói riêng có 13 nữ quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Họ đến từ nhiều đơn vị khác nhau trong Quân đội nhân dân Việt Nam, khác nhau về độ tuổi, hoàn cảnh và chuyên môn, nhưng cùng chung một điểm: được Tổ quốc và Quân đội tin tưởng giao phó nhiệm vụ tham gia sứ mệnh quốc tế vì hòa bình.

Tại vùng đất còn nhiều khó khăn như Bentiu, các nữ quân nhân không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, làm chủ trang thiết bị y tế hiện đại, tham gia cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho lực lượng gìn giữ hòa bình cũng như người dân địa phương, mà còn góp phần xây dựng tập thể đoàn kết trong đơn vị.

Trên tuyến đầu của sứ mệnh quốc tế, họ thể hiện bản lĩnh và trình độ chuyên môn vững vàng như các quân nhân nam, đồng thời mang theo sự tận tụy, đảm đang và giàu lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam.

Chính sự kết hợp giữa trách nhiệm của người lính và sự dịu dàng, sẻ chia của người phụ nữ đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về nữ quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế - đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em tại Nam Sudan.

Dưới tán xoài cổ thụ của Bentiu hôm nay, không chỉ có những cuộc gặp gỡ, mà còn có niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn - được thắp lên từ những nụ cười và tình người.

Một số hình ảnh: