Khiếp vía với clip ô tô chuyển hướng ẩu ở TPHCM

Ngày 24-3, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết vừa xử phạt tài xế P.V.T (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) do chuyển hướng không bảo đảm an toàn trên đường Trần Đại Nghĩa.

Trước đó, nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, Đội CSGT An Lạc tiếp nhận một ô tô 5 chỗ vi phạm an toàn giao thông khi lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Nhựt.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT An Lạc đã mời tài xế T. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, anh T. cho biết nhận thuê xe để chạy dịch vụ. Khi điều khiển ô tô từ đường Nguyễn Đình Kiên ra giao lộ cầu Kênh C (đường Trần Đại Nghĩa), do thiếu quan sát khi chuyển hướng nên đã thực hiện thao tác lùi xe, rẽ phải không bảo đảm an toàn giao thông.

Đội CSGT An Lạc sau đó lập biên bản tài xế T. lỗi chuyển hướng không bảo đảm an toàn theo Nghị định 168/2024, với mức phạt tiền là 900.000 đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. Đặc biệt khi chuyển hướng phải bảo đảm an toàn, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện khác.