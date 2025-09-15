HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

“Kho báu” bất ngờ từ soái hạm hoàng gia 540 tuổi ở châu Âu

(NLĐO) - Các hiện vật từ "soái hạm ma" Gribshunden cho thấy hỏa lực đáng kinh ngạc của nó, cũng như tiết lộ về sự kiện bi thảm hơn 500 năm trước.

Viết trên tạp chí khoa học International Journal of Nautical Archaeology, nhóm nghiên cứu từ Đại học Lund (Thụy Điển) cho biết họ đã trục vớt, phân tích và phục dựng thành công 11 khẩu pháo và nhiều bệ pháo từ soái hạm Gribshunden, một con tàu hơn 500 năm tuổi bị đắm giữa biển Baltic.

“Kho báu” bất ngờ từ soái hạm hoàng gia 540 tuổi ở châu Âu - Ảnh 1.

Quá trình trục vớt một trong những khẩu pháo của soái hạm Gribshunden - Ảnh: ĐẠI HỌC LUND

Gribshunden là soái hạm hoàng gia của Vua Hans, trị vì Vương quốc Đan Mạch và Na Uy vào cuối thế kỷ 15. Chi phí đóng và trang bị con tàu này rất đắt đỏ, có lẽ đã chiếm khoảng 8% ngân sách quốc gia của Đan Mạch vào năm 1485.

Nhưng chỉ khoảng 10 năm sau khi được chế tạo, soái hạm này đã chìm ở biển Baltic.

Vào những năm 1970, các thợ lặn đã phát hiện một xác tàu đắm lớn gần TP Ronneby, Thụy Điển. Tuy nhiên phải đến đầu thế kỷ 21, các nhà khoa học mới được báo tin về nó. Công tác nghiên cứu đã được tiến hành từ đó đến nay.

Trong đó, các phát hiện mới nhất đã cho thấy soái hạm này sở hữu hỏa lực đáng kinh ngạc. Những gì được đem lên bờ chỉ mới là 11 trong số 50 khẩu pháo mà tàu này trang bị, chưa kể các vũ khí hỗ trợ khác.

“Kho báu” bất ngờ từ soái hạm hoàng gia 540 tuổi ở châu Âu - Ảnh 2.
“Kho báu” bất ngờ từ soái hạm hoàng gia 540 tuổi ở châu Âu - Ảnh 3.
“Kho báu” bất ngờ từ soái hạm hoàng gia 540 tuổi ở châu Âu - Ảnh 4.
“Kho báu” bất ngờ từ soái hạm hoàng gia 540 tuổi ở châu Âu - Ảnh 5.
“Kho báu” bất ngờ từ soái hạm hoàng gia 540 tuổi ở châu Âu - Ảnh 6.

Các hình ảnh khác về những khẩu pháo được trục vớt từ soái hạm Gribshunden - Ảnh: ĐẠI HỌC LUND

Nghiên cứu về Gribshunden và hỏa lực của nó mang lại hiểu biết sâu sắc về sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật quân sự cuối thời Trung Cổ.

Sự kết hợp giữa khả năng đóng tàu chiến vượt trội và các vũ khí mạnh mẽ đã giúp các đế quốc châu Âu dễ dàng chinh phục đại dương và mở rộng thuộc địa trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu lịch sử pháo binh thời Trung Cổ trước đây gặp nhiều khó khăn do thiếu bằng chứng khảo cổ và nguồn tài liệu ghi chép không đầy đủ, khó giải mã. Soái hạm Gribshunden đã cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng, giúp lấp đáng kể khoảng trống đó.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số viên đạn bị bẹp từ xác tàu. Đây có thể là bằng chứng quan trọng giúp giải thích lý do soái hạm này bị đắm: Có thể đã xảy ra một vụ nổ hoặc hỏa hoạn khi nó đang neo đậu ở vùng biển này hơn 500 năm trước.

