HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Trái Đất có thêm một “mặt trăng giả”

Anh Thư

(NLĐO) - Bán mặt trăng 2025 PN7 có thể đã ẩn nấp quanh Trái Đất hàng thập kỷ mà không bị phát hiện.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Research Notes of the American Astronomical Society (AAS) cho biết các nhà khoa học vừa xác định được một "mặt trăng giả" mới mang tên 2025 PN7.

Được phát hiện bởi kính thiên văn Pan-STARRS1 tại Đài quan sát Haleakalā (Hawaii - Mỹ), 2025 PN7 thật ra là một tiểu hành tinh.

Nó đang tạm thời hoạt động như một mặt trăng của Trái Đất, nhưng bản chất khác xa thiên thể mang tên Mặt Trăng quen thuộc.

Trái Đất có thêm một “mặt trăng giả” - Ảnh 1.

Trái Đất có những vật thể hoạt động như bán mặt trăng xung quanh - Minh họa AI: Thu Anh

Theo hai tác giả Carlos de la Fuente Marcos và Raúl de la Fuente Marcos từ Đại học Complutense Madrid (Tây Ban Nha), vật thể này đã gia nhập nhóm thiên thể gọi là "bán mặt trăng" hay "mặt trăng giả" của Trái Đất, mà đại diện nổi tiếng nhất là 469219 Kamoʻoalewa.

Trái Đất của chúng ta thực sự vẫn chỉ có một mặt trăng - tức vệ tinh tự nhiên - duy nhất, là thiên thể cũng mang tên Mặt Trăng, được cho là hình thành từ mảnh vỡ của Trái Đất sơ khai và một hành tinh to cỡ Sao Hỏa từng va chạm vào Trái Đất sơ khai.

Các bán mặt trăng có nguồn gốc hoàn toàn khác: Chúng là những tiểu hành tinh lang thang, thường là méo mó, vô tình bị bắt giữ bởi lực hấp dẫn khổng lồ của Trái Đất.

Chúng quay quanh Trái Đất gần giống như cách Mặt Trăng đang quay, nhưng chỉ là tạm thời.

Một tính toán độc lập từ nhà báo và nhà thiên văn học nghiệp dư người Pháp Adrien Coffinet cho biết 2025 PN7 có thể đã âm thầm quay quanh địa cầu khoảng 70 năm, nhưng chưa bị phát hiện cho đến gần đây.

Các thông số mà kính viễn vọng thu thập được cho thấy 2025 PN7 có thể hoạt động như Mặt Trăng của Trái Đất trong vòng 60 năm tới, sau đó quỹ đạo có thể bị phá vỡ và nó sẽ tiếp tục hành trình lang thang.

Vẫn chưa rõ hình dạng và kích thước chính xác của bán mặt trăng này.

Còn theo TS de la Fuente Marcos, còn rất nhiều bán mặt trăng giống vật thể này quanh Trái Đất, nhưng chúng quá mờ nhạt nên khó bị phát hiện.

Tuy nhiên, đài quan sát Vera C. Rubin (đặt tại Chile) mới đi vào hoạt động gần đây có thể sẽ giúp phát hiện thêm nhiều vật thể thuộc nhóm này.

Tin liên quan

Tin rất xấu về hành tinh "giống Trái Đất" GJ 1132 b

Tin rất xấu về hành tinh "giống Trái Đất" GJ 1132 b

(NLĐO) - Kính viễn vọng James Webb đã đi tìm một trong những yếu tố then chốt để sự sống có thể tồn tại ở một hành tinh cách Trái Đất 41 năm ánh sáng.

Một hành tinh lùn ở rìa hệ Mặt Trời được xác định còn "sống"

(NLĐO) - Khi quan sát Makemake, một hành tinh lùn được cho là đã chết từ lâu, kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện điều kỳ lạ.

Quái vật vũ trụ ra đời, xác nhận dự đoán nửa thế kỷ của Stephen Hawking

(NLĐO) - Đài quan sát sóng hấp dẫn LIGO đã phát hiện một vụ va chạm vũ trụ làm rung chuyển không - thời gian.

mặt trăng bán mặt trăng Trái Đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo