Trái Đất có thêm một “mặt trăng giả”

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Research Notes of the American Astronomical Society (AAS) cho biết các nhà khoa học vừa xác định được một "mặt trăng giả" mới mang tên 2025 PN7.

Được phát hiện bởi kính thiên văn Pan-STARRS1 tại Đài quan sát Haleakalā (Hawaii - Mỹ), 2025 PN7 thật ra là một tiểu hành tinh.

Nó đang tạm thời hoạt động như một mặt trăng của Trái Đất, nhưng bản chất khác xa thiên thể mang tên Mặt Trăng quen thuộc.

Trái Đất có những vật thể hoạt động như bán mặt trăng xung quanh - Minh họa AI: Thu Anh

Theo hai tác giả Carlos de la Fuente Marcos và Raúl de la Fuente Marcos từ Đại học Complutense Madrid (Tây Ban Nha), vật thể này đã gia nhập nhóm thiên thể gọi là "bán mặt trăng" hay "mặt trăng giả" của Trái Đất, mà đại diện nổi tiếng nhất là 469219 Kamoʻoalewa.



Trái Đất của chúng ta thực sự vẫn chỉ có một mặt trăng - tức vệ tinh tự nhiên - duy nhất, là thiên thể cũng mang tên Mặt Trăng, được cho là hình thành từ mảnh vỡ của Trái Đất sơ khai và một hành tinh to cỡ Sao Hỏa từng va chạm vào Trái Đất sơ khai.

Các bán mặt trăng có nguồn gốc hoàn toàn khác: Chúng là những tiểu hành tinh lang thang, thường là méo mó, vô tình bị bắt giữ bởi lực hấp dẫn khổng lồ của Trái Đất.

Chúng quay quanh Trái Đất gần giống như cách Mặt Trăng đang quay, nhưng chỉ là tạm thời.

Một tính toán độc lập từ nhà báo và nhà thiên văn học nghiệp dư người Pháp Adrien Coffinet cho biết 2025 PN7 có thể đã âm thầm quay quanh địa cầu khoảng 70 năm, nhưng chưa bị phát hiện cho đến gần đây.

Các thông số mà kính viễn vọng thu thập được cho thấy 2025 PN7 có thể hoạt động như Mặt Trăng của Trái Đất trong vòng 60 năm tới, sau đó quỹ đạo có thể bị phá vỡ và nó sẽ tiếp tục hành trình lang thang.

Vẫn chưa rõ hình dạng và kích thước chính xác của bán mặt trăng này.

Còn theo TS de la Fuente Marcos, còn rất nhiều bán mặt trăng giống vật thể này quanh Trái Đất, nhưng chúng quá mờ nhạt nên khó bị phát hiện.

Tuy nhiên, đài quan sát Vera C. Rubin (đặt tại Chile) mới đi vào hoạt động gần đây có thể sẽ giúp phát hiện thêm nhiều vật thể thuộc nhóm này.