HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khó hiểu biển báo tải trọng liên tục bị bôi đen trên tuyến đường phục vụ sân bay Phù Cát

Đức Anh

(NLĐO) - Hàng loạt biển báo giới hạn tải trọng 13 tấn trên tuyến đường phục vụ thi công tại Cảng hàng không Phù Cát bị bôi đen bất thường.

Sáng 7-3, Công an xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc nhiều biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến đường ĐH21 qua địa bàn bị bôi sơn đen, khiến nội dung cảnh báo giao thông không còn hiển thị rõ ràng.

Biển báo tải trọng liên tục bị bôi đen trên tuyến đường phục vụ sân bay Phù Cát - Ảnh 1.

Các biển báo giới hạn tải trọng trên tuyến ĐH 21 qua xã Hòa Hội bị bôi đen 2 lần trong vòng 1 tháng qua.

Cách đây vài ngày, các biển báo giới hạn tải trọng 13 tấn đặt tại 2 cống hộp và 1 cây cầu trên tuyến ĐH21, đoạn qua thôn Hội Vân (xã Hòa Hội), bị quét sơn đen phủ kín bề mặt. Một biển báo còn bị nghiêng vào bụi cây, nghi do có tác động từ bên ngoài. Việc các biển báo bị bôi sơn đen khiến người tham gia giao thông không thể nhận diện được mức tải trọng cho phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Công an xã Hòa Hội, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng này. Trước đó, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, các biển báo trên cũng từng bị bôi sơn đen. Sau khi phát hiện, các phòng chuyên môn của UBND xã đã tiến hành khắc phục, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Người dân địa phương cho biết hành vi bôi đen các biển báo hạn chế tải trọng có thể liên quan đến hoạt động của xe ben vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, các xe ben phục vụ dự án thường di chuyển trên tuyến ĐH21 trong trạng thái không tải, từ công trường đến các mỏ đất để lấy vật liệu. Sau khi lấy đất tại hai mỏ thuộc xã Hòa Hội và xã Hội Sơn, các xe ben sẽ di chuyển theo tuyến ĐT638 để quay lại khu vực sân bay Phù Cát.

Tuy nhiên, dù không chở đất, tải trọng bản thân của nhiều xe ben vẫn vượt quá 13 tấn – mức tải trọng cho phép lưu thông qua các cầu, cống trên tuyến ĐH21. Điều này khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp vướng mắc do hệ thống biển báo hạn chế tải trọng.

Để tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ dự án, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND xã Hòa Hội xem xét tạm tháo dỡ các biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến ĐH21, nhằm tạo điều kiện cho các xe không tải lưu thông đến các mỏ đất.

Trước đó, đơn vị này cũng đã mời một tổ chức kiểm định độc lập đánh giá khả năng chịu tải của các cống hộp và cầu đang gắn biển hạn chế tải trọng 13 tấn trên tuyến đường. Kết quả kiểm định cho thấy các công trình vẫn bảo đảm khả năng chịu tải, đồng thời đơn vị kiểm định cũng đề xuất tháo dỡ các biển báo hạn chế tải trọng. Trong buổi làm việc ngày 6-3, các đơn vị và địa phương liên quan đã thống nhất phương án tháo dỡ các biển báo nói trên.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Hội, địa phương sẽ thực hiện việc tháo dỡ các biển báo sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định. Trước mắt, UBND xã đã giao Công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi bôi đen biển báo và xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng đường cao tốc và đường băng sân bay Phù Cát

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng đường cao tốc và đường băng sân bay Phù Cát

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm hoàn tất thủ tục, đưa tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn và đường băng Phù Cát vào khai thác hiệu quả.

Yêu cầu siết chặt xe chở đất thi công sân bay Phù Cát vì cày nát tuyến ĐT 638

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu siết chặt, xử lý nghiêm vi phạm trong vận chuyển đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát.

công trình giao thông tham gia giao thông Cảng hàng không công an xã mất an toàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo