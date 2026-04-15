Khó lường cuộc đua tốp 5 Ngoại hạng Anh - vé dự Champions League

Ngoại hạng Anh tiếp tục trải qua thêm một vòng đấu nữa đầy biến động.

Với nhóm đầu, Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng việc để Man City áp sát khiến cuộc đua vô địch chưa thể ngã ngũ.

Còn phía sau, cuộc chiến giành vé dự Champions League cũng nóng lên sau khi Liverpool thắng Fulham, còn Man Utd bất ngờ thua Leeds trên Old Trafford.

Man Utd vừa thua sốc Leeds 1-2 ngay tại Old Trafford ở vòng 32 Ngoại hạng Anh.

Khi mùa giải chỉ còn 6 vòng, việc dự đoán tốp 5 lúc này thực sự không đơn giản. Tuy nhiên, mô hình của Opta vẫn đưa ra một bức tranh khá rõ về những đội đang chiếm ưu thế lớn nhất cho tấm vé dự Champions League mùa sau.

Arsenal hiện chỉ cần thêm 1 điểm để chắc chắn có mặt ở Champions League mùa sau. Đây là kịch bản gần như không ai nghi ngờ khi thầy trò Mikel Arteta vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Đội bóng thành London được đánh giá có 100% cơ hội góp mặt ở sân chơi số một châu Âu mùa tới, trong khi đội bám đuổi Man City cũng nhận xác suất tương tự.

Sự chú ý vì thế dồn xuống nhóm phía sau với niềm tin vào Man Utd đã giảm đi đáng kể sau khi họ thua sốc Leeds 1-2.

Siêu máy tính dự đoán Aston Villa có nhiều khả năng nhất kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Dù vừa bị Nottingham Forest cầm hòa 1-1 trên sân khách, đội chủ sân Villa Park vẫn được đánh giá có tới 94,98% cơ hội dự Champions League mùa sau.

Man Utd đang xếp thứ 3 nhưng được dự đoán sẽ cán đích thứ 4 chung cuộc, với xác suất giành vé dự Champions League là 90,22%.

Việc bóng đá Anh có thêm một suất dự Champions League nhờ thành tích tốt ở các Cup châu Âu mùa này giúp cuộc đua mở rộng sang tốp 5. Đây là lý do Liverpool đang trở thành cái tên hưởng lợi rõ rệt nhất.

Đoàn quân dưới trướng HLV Arne Slot là 1 trong chỉ 2 đội thuộc tốp 8 giành chiến thắng ở vòng 32 vừa qua. Chiến thắng Fulham 2-0 giúp Liverpool tạo ra khoảng đệm 4 điểm và họ hiện được đánh giá có 71,33% cơ hội kết thúc mùa giải trong tốp 5.

Trái lại, Chelsea chịu cú đánh mạnh sau thất bại 0-3 trước Man City. Tỉ lệ giành vé dự Champions League của đội chủ sân Stamford Bridge rơi xuống còn 19,73%.

Theo dự báo, viễn cảnh dễ xảy ra nhất với Chelsea lúc này là một suất dự Europa League. Đáng lo hơn, họ cũng không còn có thể chỉ nhìn lên phía trên, bởi khoảng cách với nhóm bám đuổi đang bị thu hẹp nhanh chóng.

Thậm chí, siêu máy tính Opta dự báo cho thấy chỉ có 5 điểm ngăn cách giữa vị trí nhiều khả năng nhất của Chelsea là thứ 6 và đội đang đứng tận thứ 12.

Vì thế, ngay cả Crystal Palace, hiện xếp thứ 14, cũng vẫn còn 0,15% cơ hội chen chân vào tốp 5 Ngoại hạng Anh mùa này, tức đủ điều kiện dự Champions League mùa sau.