Khó tin: Một đội phải dùng 3 thủ môn trong cùng trận tại AFCON

Cần chiến thắng để giành vé đi tiếp nhưng Uganda gục ngã bởi bàn mở tỷ số của Paul Onuachu, cùng cú đúp của Raphael Onyedika bên phía Nigeria khuya 30/12.

Uganda sớm có linh cảm đây không phải ngày may mắn của mình khi thủ môn bắt chính Denis Onyango bị trẹo mắt cá chân ở thời điểm tỷ số vẫn là 0-0, trong nỗ lực ngăn đối phương hưởng phạt góc.

Chấn thương khiến thủ thành Denis Onyango của Uganda phải rời sân đầu hiệp hai. Ảnh: Channel4

Thủ thành 40 tuổi với thân hình hộ pháp vẫn cố gắng thi đấu và có pha cứu thua tốt trước tiền đạo Paul Onuachu.

Tuy nhiên, tận dụng đường căng ngang của tiền vệ Fisayo Dele-Bashiru, tiền đạo Paul Onuachu đã có được bàn mở tỷ số ở cho Nigeria ở phút 28. Đây là bàn thắng đầu tiên của cựu chân sút Southampton cho đội tuyển quốc gia sau quãng thời gian kéo dài tới 4 năm.

Thủ môn chính của Uganda sau đó tiếp tục phải chăm sóc y tế và bị thay ra ở đầu hiệp 2, nhường chỗ cho đồng nghiệp Salim Magoola.

Tuy nhiên, thủ thành Magoola cũng chỉ trụ được 11 phút khi dính thẻ đỏ trực tiếp. Thủ môn này bị truất quyền thi đấu khi có pha xử lý ngớ ngẩn, anh lao ra khỏi vòng cấm dùng tay ngăn cản đường bóng của Victor Osimhen.

Thủ thành Salim Magoola vào thay nhưng bị truất quyền thi đấu 11 phút sau đó. Ảnh: Channel4

Tình thế buộc Uganda phải tung thủ thành thứ ba là Nafian Alionzi vào sân nhưng anh cũng nhanh chóng bị đánh bại chỉ sau 3 phút.

Thủ môn Alionzi bị Raphael Onyedika sút xuyên 2 chân ở phút 62, rồi vẫn bị chính cầu thủ này hạ gục lần thứ hai chỉ 5 phút sau đó.

Uganda chỉ gỡ được 1 bàn ở phút 76 khi Rogers Mato dứt điểm tinh tế sau đường chọc khe của Allen Okello.

Chiến thắng giúp Nigeria đi tiếp với ngôi đầu bảng cùng thành tích toàn thắng, dù đã cất trên băng ghế hàng loạt trụ cột như Ademola Lookman, Alex Iwobi và Wilfred Ndidi.

Trái lại, trận thua khiến Uganda phải sớm dừng bước ở giải đấu năm nay.



