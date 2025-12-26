HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

AFCON 2025: Rực lửa trận Ai Cập – Nam Phi

Đông Linh (theo cafonline)

(NLĐO) - Cuộc đối đầu giữa Ai Cập và Nam Phi lúc 22 giờ tối 26-12 vừa là trận "chung kết sớm" bảng B vừa mang ý nghĩa một màn derby châu Phi kinh điển.

Sáu năm sau cú sốc tại Cairo, nơi Nam Phi loại chính đội chủ nhà Ai Cập ở vòng 16 AFCON 2019, hai đội tái ngộ trong bối cảnh đôi bên đều có được chiến thắng mở màn thuận lợi và cùng hướng đến tấm vé sớm vào vòng knock-out giải đấu đang diễn ra ở Morocco.

AFCON 2025: Rực lửa trận derby châu Phi Ai Cập – Nam Phi - Ảnh 1.

AFCON 2025 chờ đại chiến Nam Phi - Ai Cập

Ai Cập bước vào trận đấu này với lợi thế nhất định khi không phải di chuyển xa. Đội bóng của HLV Hossam Hassan vừa trải qua chiến thắng ngược dòng đầy nhọc nhằn 2-1 trước Zimbabwe ngay tại sân Agadir, trong đó, thủ quân Mohamed Salah thể hiện vai trò quan trọng với pha ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

AFCON 2025: Rực lửa trận derby châu Phi Ai Cập – Nam Phi - Ảnh 2.

Salah ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Zimbabwe

Dù lối chơi chưa thật sự thuyết phục, chiến thắng ấy vẫn giúp "Pharaohs" giải tỏa áp lực và củng cố niềm tin. Vấn đề lớn nhất của Ai Cập lúc này là thể trạng của Mohamed Hamdi sau chấn thương nhẹ ở trận mở màn, nhưng với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng những ngôi sao như Mohamed Salah, Omar Marmoush hay Hassan Trezeguet, họ vẫn đủ chiều sâu để hướng tới mục tiêu 3 điểm.

AFCON 2025: Rực lửa trận derby châu Phi Ai Cập – Nam Phi - Ảnh 3.

Ai Cập mơ chiến tích thứ 8 tại sân cỏ châu Phi

Bên kia chiến tuyến, Nam Phi cho thấy sự ổn định và tự tin đáng kể. Chiến thắng 2-1 trước Angola ở lượt trận mở màn, tuy không quá rực rỡ nhưng đủ để khẳng định bản lĩnh của "Bafana Bafana". Việc phải di chuyển quãng đường 250 km từ Marrakech đến Agadir mất hơn 3 giờ có lẽ chính là vấn đề duy nhất của Nam Phi cho trận đấu quan trọng này.

AFCON 2025: Rực lửa trận derby châu Phi Ai Cập – Nam Phi - Ảnh 4.

Oswin Appollis (7) vui mừng sau pha ghi bàn trận mở màn

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hugo Broos – người từng nhiều lần "át vía" Ai Cập trong quá khứ – Nam Phi xây dựng lối chơi năng động, kỷ luật và giàu tính tập thể. Điểm tựa lớn nhất của họ nằm trên hàng công, nơi Lyle Foster đang đạt phong độ cao với khả năng tạo đột biến và gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương.

Xét tương quan lực lượng, Ai Cập vẫn được đánh giá cao hơn nhờ bề dày thành tích với 7 lần vô địch Cúp châu Phi (CAN, AFCON) và đẳng cấp ngôi sao. 

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây lại không đứng về phía họ. Nam Phi bất bại trong sáu lần chạm trán gần nhất với Ai Cập, trong đó có 4 chiến thắng, đủ để tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể. Thực tế này buộc Ai Cập phải nhập cuộc thận trọng, tránh những sai lầm từng khiến họ trả giá trong quá khứ.

AFCON 2025: Rực lửa trận derby châu Phi Ai Cập – Nam Phi - Ảnh 5.

Nam Phi chờ màn tử chiến với Ai Cập

Về chiến thuật, nhiều khả năng Ai Cập sẽ kiểm soát bóng và tìm cách áp đặt thế trận, trong khi Nam Phi sẵn sàng chơi pressing tầm trung, chờ thời cơ phản công. Trận đấu vì thế hứa hẹn giằng co, căng thẳng và có thể được quyết định bởi khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, thay vì thế trận một chiều.

Khi cả hai đều đang có 3 điểm, một chiến thắng tiếp theo gần như sẽ mở toang cánh cửa vào vòng trong. Chính điều đó khiến màn so tài tại Agadir không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn là phép thử thực sự cho tham vọng của cả Ai Cập lẫn Nam Phi tại AFCON 2025 lần này.

Mohamed Salah Cúp châu PHi Omar Marmoush AFCON 2025 Bafana Bafana Lyle Foster Ai Cập - Nam Phi
