Khoai Lang Thang lên tiếng vì bị so sánh là hoa hồng đen phiên bản nam

Những ngày qua mạng xã hội xôn xao vì một tài khoản TikTok đã đăng clip nói Khoai Lang Thang là "hoa hồng đen" phiên bản nam trong những người nổi tiếng.

Khoai Lang Thang bị ví là hoa hồng đen

Trong clip, tài khoản H. nói rằng: "Có những người khiến người khác yêu thương, dễ chịu bằng một cách rất là tự nhiên từ bản năng, họ không cần phải cố gắng, phải học, phải luyện phong thái, luyện cách nói chuyện, luyện cười như thế nào để toả ra nét thu hút. Đó là một dạng tài năng, một dạng năng lực".

Khoai Lang Thang là một TikToker nổi tiếng, được đông đảo khán giả theo dõi

Người này phân tích rằng trong nhân chủng học, "hoa hồng đen" là người có EQ vượt trội; dễ gây sức hút, tạo cảm giác gần gũi nhưng thật ra thường nội tâm khép kín, không dễ thân thiện ngay khi gặp ngoài đời.

Tài khoản này còn nhận xét Khoai Lang Thang chỉ diễn nét thân thiện trước ống kính, còn ngoài đời không thật sự dễ gần, khiến nhiều người xem đặt ra nghi vấn về tính cách "thật" của anh.

Khoai Lang Thang trải lòng

Về chuyện bị ví là "hoa hồng đen phiên bản nam", trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TikToker, Youtuber Khoai Lang Thang cho biết những ngày qua anh nhận được rất nhiều động viên từ khán giả.

"Có một điều bạn H trong clip nói đúng về Khoai là Khoai ít khi nói những nỗi lòng, chuyện buồn của mình cho người khác trừ khi người đó đặc biệt.

Khoai Lang Thang được yêu mến trên mạng xã hội

Vì Khoai sống độc lập từ nhỏ và Khoai ngại chuyện không vui của mình sẽ phiền người xung quanh. Phân tích về Khoai của bạn ấy tất nhiên sẽ có cái đúng có cái không, nhưng nghĩ lại thì nhiều khi chính Khoai còn chưa hiểu Khoai hết nữa mà nên mình đại đại bỏ qua nha", Khoai Lang Thang chia sẻ.

Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Võ Hoài Phương (SN 1991), quê Bến Tre

Giải thích thêm về ý kiến của mình bên dưới clip của tài khoản H., Khoai Lang Thang bộc bạch thêm: "Khoai để lại bình luận để đính chính một ý chưa đúng trong video của bạn. Bạn có nói trong clip Khoai xây dựng 100% hình ảnh là hiền trên mạng.

Khoai bình luận nói là không phải, trên mạng Khoai nhiều lúc cũng dữ lắm, hay đi bình luận dạo lắm, và mấy bình luận dạo của Khoai nhiều lúc cũng trời ơi đất hỡi, cũng tranh luận, cũng ích kỷ để bảo vệ bản thân mình chứ không có 100% hiền như bạn phân tích.

Trong video đó của bạn cũng có khen Khoai nhiều, có một số câu chữ dễ hiểu lầm, bạn cũng có nhắn tin cho Khoai và Khoai cũng có nhắn lại bạn rồi.

Và quan trọng nhất! Khoai cám ơn tất cả những lời động viên, thật lòng rất xúc động khi lướt đọc từng bình luận từ mọi người, tối qua nằm suy nghĩ, thấy đời mình may mắn và hạnh phúc quá. Khoai cám ơn nhiều lắm"