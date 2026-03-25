Thời sự

Khoảng 20 người, đa số là phụ nữ, tràn vào Khu du lịch Hava gây rối

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Khoảng 20 người, đa số là phụ nữ, xâm nhập Khu du lịch Hava ở Quảng Trị gây rối dù chính quyền địa phương đã yêu cầu chấm dứt hành vi tụ tập.

Khoảng 20 người, đa số là phụ nữ, tràn vào Khu du lịch Hava gây rối - Ảnh 1.

Hình ảnh nhiều người trong đó đa phần là phụ nữ xâm nhập vào Khu du lịch Hava để gây rối

Ngày 25-3, đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ - đơn vị quản lý Khu du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) cho biết trong sáng cùng ngày, một nhóm khoảng 20 người, phần lớn là phụ nữ, đã trèo qua hàng rào, xâm nhập vào khuôn viên khu du lịch.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, sau khi vào bên trong, nhóm người này liên tục la hét, tụ tập gây rối, làm ảnh hưởng đến hoạt động của Khu du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích. Sự việc khiến nhiều nhân viên, người dân và du khách có mặt tại đó bất ngờ.

Lực lượng bảo vệ đã nhiều lần tuyên truyền, giải thích việc xâm nhập trái phép vào khu du lịch là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tuy nhiên, nhóm người trên vẫn cố tình ở lại, trải chiếu ngồi ngay trong khuôn viên và tiếp tục la hét.

Đáng chú ý, một số phụ nữ trong nhóm cho biết họ được thuê đến khu du lịch để "làm việc", tiền công được trả theo ngày. Những người này nói không nắm rõ nội dung mâu thuẫn giữa các bên, chỉ làm theo yêu cầu của người thuê là ông Trần Đình Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV NKT.

Theo đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, việc huy động nhiều phụ nữ tham gia tụ tập, gây rối khiến tình hình tại Khu du lịch Hava trở nên nhạy cảm, dễ phát sinh xô xát. Lo ngại tình hình có thể diễn biến phức tạp, doanh nghiệp đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, cán bộ và lực lượng Công an xã Phong Nha đã có mặt tại hiện trường để tuyên truyền, vận động nhóm người trên rời khỏi khu du lịch, chấm dứt hành vi xâm nhập trái phép và gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, một số người vẫn không chấp hành.

Trước diễn biến này, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, đề nghị xem xét hành vi xâm nhập và chiếm giữ tài sản trái phép của nhóm người nói trên theo quy định pháp luật.

Khoảng 20 người, đa số là phụ nữ, tràn vào Khu du lịch Hava gây rối - Ảnh 2.

Từ ngày 14 đến 18-3, số người đi cùng ông Thắng có lúc lên đến hàng chục người, trong đó có nhiều phụ nữ xô đẩy bảo vệ, tự ý xông vào bên trong Khu du lịch Hava

Như Báo Người Lao Động phản ánh, nhiều ngày qua ông Trần Đình Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV NKT - cùng một nhóm người lạ thường xuyên xuất hiện tại cổng Khu du lịch Hava.

Nhóm này nhiều lần tụ tập, lớn tiếng tranh cãi với lực lượng bảo vệ và yêu cầu được vào bên trong khu du lịch. Một số người còn xô đẩy bảo vệ, tìm cách vượt qua cổng kiểm soát. Khi bị ngăn cản, nhóm người này tiếp tục la hét, gây áp lực buộc mở cổng.

Từ ngày 14 đến 18-3, số người đi cùng ông Thắng có lúc lên đến hàng chục người, trong đó có nhiều phụ nữ.

Sau đó, UBND xã Phong Nha đã chủ trì đã làm việc với các bên liên quan và yêu cầu chấm dứt việc huy động người tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại khu vực Khu du lịch Hava. Dù vậy, theo phản ánh của doanh nghiệp, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.

Công an xã Phong Nha cũng đã cử lực lượng tiếp tục nắm tình hình, đồng thời yêu cầu các bên liên quan chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không để xảy ra các hành vi gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường du lịch tại khu vực.

Theo Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, vụ việc hiện nay liên quan đến quyền khai thác Khu du lịch Hava. Doanh nghiệp cho biết căn cứ bản án phúc thẩm số 11/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, toàn bộ cổ phần của công ty trước đây thuộc ông Nguyễn Quang Hải đã được chuyển nhượng cho bà Lê Thị Hồng từ ngày 1-5-2020.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, ngày 29-1-2026, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Phù Sa Đỏ theo mô hình công ty TNHH một thành viên do bà Hồng làm chủ sở hữu.

Đại diện công ty cho rằng trước khi chuyển giao quyền sở hữu, ông Nguyễn Quang Hải đã ký hợp đồng liên kết với ông Trần Đình Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV NKT để khai thác Khu du lịch Hava.

Từ đó, công ty đã gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng liên kết với Công ty NKT theo quy định pháp luật và mời ông Trần Đình Thắng làm việc để giải quyết các vấn đề liên quan, nhưng phía doanh nghiệp này không đến mà liên tục đến gây tối.

Trả lời Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Phong Nha - khẳng định nếu Công ty NKT chưa thỏa mãn thì có thể gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là tòa án nhân dân để khởi kiện giải quyết theo quy định pháp luật. Chính quyền địa phương chỉ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự giữa các doanh nghiệp.


Nghịch lý tại Khu du lịch Hava: Toà đã tuyên nhưng vẫn... không yên!

(NLĐO) - Hồ sơ pháp lý và tòa án xác định Công ty Phù Sa Đỏ là chủ sở hữu Khu du lịch Hava, song khu du lịch này vẫn nhiều ngày bị nhóm người kéo đến gây rối.

Nhiều người kéo đến khu du lịch Hava gây náo loạn, chính quyền vào cuộc

(NLĐO) – Nhiều ngày gần đây, khu du lịch Hava ở Phong Nha - Kẻ Bàng liên tục mất an ninh trật tự khi một nhóm người lạ mặt kéo đến tụ tập, có hành vi gây rối.

Phù Sa Đỏ đổi chủ sau nhiều năm tranh chấp ở Khu du lịch HaVa

(NLĐO) - Sau nhiều năm tranh chấp cổ phần, Công ty Phù Sa Đỏ chính thức có chủ sở hữu mới. Khu du lịch HaVa sẽ được tái cơ cấu và phát triển sản phẩm du lịch.

Quảng Trị Phong Nha - Kẻ Bàng phong nha Công ty Phù Sa Đỏ Khu du lịch Hava gây rối khu du lịch Hava Hava – Thung lũng Ngọc Bích xâm nhập khu du lịch Trần Đình Thắng Công ty NKT
