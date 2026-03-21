Nghịch lý tại Khu du lịch Hava: Toà đã tuyên nhưng vẫn... không yên!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghịch lý tại Khu du lịch Hava: Toà đã tuyên nhưng vẫn... không yên!

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hồ sơ pháp lý và tòa án xác định Công ty Phù Sa Đỏ là chủ sở hữu Khu du lịch Hava, song khu du lịch này vẫn nhiều ngày bị nhóm người kéo đến gây rối.

- Ảnh 1.

Khu du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích ở khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng(Ảnh Hoàng Phúc)

Sáng 21-3, UBND xã Phong Nha (Quảng Trị) cho biết đã tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc mất an ninh trật tự tại Khu du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, sau khi Báo Người Lao Động phản ánh việc khu du lịch này nhiều ngày bị nhóm người kéo đến quấy rối.

Theo UBND xã Phong Nha, qua các tài liệu, hồ sơ được cung cấp, các giấy tờ pháp lý hiện nay thể hiện Khu du lịch Hava thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ. 

Cụ thể, bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cùng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cấp, xác định bà Lê Thị Hồng là chủ sở hữu doanh nghiệp. Vì vậy, quyền quản lý và khai thác Khu du lịch Hava thuộc về doanh nghiệp này.

Chính quyền xã Phong Nha yêu cầu các bên nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, chấm dứt việc huy động người tụ tập tại khu du lịch Hava, không để xảy ra xô xát, cản trở hoạt động kinh doanh và gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường du lịch địa phương.

Công an xã Phong Nha tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

"Nếu Công ty TNHH MTV NKT chưa thỏa mãn thì có thể gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là tòa án nhân dân để khởi kiện giải quyết theo quy định pháp luật. Chính quyền địa phương chỉ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự giữa các doanh nghiệp" - lãnh đạo UBND xã Phong Nha cho biết.

- Ảnh 2.

Liên tiếp trong nhiều ngày qua, nhóm người kéo đến Khu du lịch Hava liên tục xô đẩy bảo vệ và đòi xông vào trong

Như Báo Người Lao Động phản ánh, nhiều ngày qua ông Trần Đình Thắng - Giám đốc Công ty TNHH MTV NKT - cùng một nhóm người lạ thường xuyên xuất hiện tại cổng Khu du lịch Hava.

Nhóm này nhiều lần tụ tập, lớn tiếng tranh cãi với lực lượng bảo vệ và yêu cầu được vào bên trong khu du lịch. Một số người còn xô đẩy bảo vệ, tìm cách vượt qua cổng kiểm soát. Khi bị ngăn cản, nhóm người này tiếp tục la hét, gây áp lực buộc mở cổng.

Từ ngày 14 đến 18-3, số người đi cùng ông Thắng có lúc lên đến hàng chục người, trong đó có nhiều phụ nữ. Một số người cho biết họ được thuê đến để "làm việc" và được trả công theo ngày với nhiệm vụ la hét, xông vào khu du lịch.

Sự việc chỉ tạm lắng khi lực lượng Công an xã Phong Nha kịp thời xuất hiện, có mặt lập biên bản và yêu cầu giải tán.

Vụ việc xảy ra ngay tại khu vực cửa ngõ dẫn vào Di sản Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi mỗi ngày đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước, khiến nhiều du khách bất ngờ, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Theo Công ty Phù Sa Đỏ, vụ việc hiện nay liên quan đến quyền khai thác Khu du lịch Hava. Doanh nghiệp cho biết căn cứ bản án phúc thẩm số 11/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, toàn bộ cổ phần của công ty trước đây thuộc ông Nguyễn Quang Hải đã được chuyển nhượng cho bà Lê Thị Hồng từ ngày 1-5-2020.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, ngày 29-1-2026, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Phù Sa Đỏ theo mô hình công ty TNHH một thành viên do bà Hồng làm chủ sở hữu.

Đại diện Phù Sa Đỏ cho rằng trước khi chuyển giao quyền sở hữu, ông Nguyễn Quang Hải đã ký hợp đồng liên kết với Công ty TNHH MTV NKT để khai thác Khu du lịch Hava.

Từ đó, Công ty Phù Sa Đỏ đã gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng liên kết với Công ty TNHH MTV NKT theo quy định pháp luật và mời ông Trần Đình Thắng làm việc để giải quyết các vấn đề liên quan, nhưng phía doanh nghiệp này không đến.

Luật sư Vũ Xuân Hải - Giám đốc Công ty Luật Đông Dương - cho rằng việc ông Nguyễn Quang Hải tự ý ký hợp đồng liên kết khai thác Khu du lịch Hava với Công ty TNHH NKT khi bản án đã có hiệu lực, xác định bà Lê Thị Hồng là chủ sở hữu duy nhất của công ty, là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo luật sư Hải, bất kể hợp đồng nói trên có hiệu lực hay không thì Công ty Phù Sa Đỏ vẫn có quyền đơn phương chấm dứt theo quy định tại Điều 428 Bộ luật Dân sự. Ngoài ra, pháp luật dân sự không quy định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng phải được bên còn lại đồng ý. Hợp đồng sẽ chấm dứt kể từ thời điểm bên bị chấm dứt nhận được thông báo.

Trường hợp Công ty TNHH NKT cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, đề nghị thực hiện quyền khởi kiện Công ty Phù Sa Đỏ tại Tòa án có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.


Tin liên quan

Nhiều người kéo đến khu du lịch Hava gây náo loạn, chính quyền vào cuộc

(NLĐO) – Nhiều ngày gần đây, khu du lịch Hava ở Phong Nha - Kẻ Bàng liên tục mất an ninh trật tự khi một nhóm người lạ mặt kéo đến tụ tập, có hành vi gây rối.

Phù Sa Đỏ đổi chủ sau nhiều năm tranh chấp ở Khu du lịch HaVa

(NLĐO) - Sau nhiều năm tranh chấp cổ phần, Công ty Phù Sa Đỏ chính thức có chủ sở hữu mới. Khu du lịch HaVa sẽ được tái cơ cấu và phát triển sản phẩm du lịch.

Khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" 18 tỉ đồng ở Công ty Phù Sa Đỏ

(NLĐO) - Dù không sở hữu cổ phần của Công ty Phù Sa Đỏ (Quảng Bình) nhưng ông Nguyễn Quang Minh vẫn bán "khống" cổ phần với giá 18 tỉ đồng cho một nạn nhân để chiếm đoạt.

Quảng Trị Phong Nha - Kẻ Bàng Công ty Phù Sa Đỏ Thung lũng Ngọc Bích Khu du lịch Hava gây rối khu du lịch Hava chủ sở hữu Khu du lịch Hava tranh chấp khu du lịch Hava
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo