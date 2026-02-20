HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Khoảng lặng quý giá

TS Alexander Parini (Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM)

Điều khiến tôi ấn tượng nhất về Tết chính là nhịp sống hối hả thường ngày của TP HCM bỗng trở nên dịu lại.

Những con phố vốn dĩ luôn náo nhiệt và ồn ào giờ đây thật tĩnh lặng. Mọi người bắt đầu dành trọn sự quan tâm cho tổ ấm, gia đình và việc nghỉ ngơi. Sau vài năm sống ở đây, tôi dần biết trân trọng cái "khoảng lặng chung" đầy quý giá ấy.

Tôi cũng rất trân quý cách Tết vẫn giữ được sợi dây gắn kết chặt chẽ với truyền thống. Ở nhiều quốc gia, các kỳ lễ lớn đang dần bị hòa lẫn vào nhịp sống thường nhật nhưng ở đây, Tết vẫn mang một bản sắc rất riêng biệt. Thành phố chậm lại, hàng quán đóng cửa và mọi người thực sự dành thời gian để tạm gác lại công việc. Có một sự chủ động rõ rệt trong cách người Việt Nam gìn giữ linh hồn của ngày lễ, để Tết luôn là khoảnh khắc để chiêm nghiệm và làm mới bản thân, chứ không chỉ đơn thuần là một ngày nghỉ lễ bình thường. Đó là điều mà tôi hằng ngưỡng mộ suốt những năm qua.

- Ảnh 1.

Anh Alexander Parini đón Tết tại trung tâm TP HCM.(Ảnh do tác giả cung cấp)

Một trong những kỷ niệm Tết đầu tiên và đáng nhớ nhất của tôi là ở Hà Nội vào năm 2020. Khi đó, tôi đang đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm mà không có kế hoạch cụ thể nào, rồi tình cờ thấy mình hòa vào dòng người đông đúc đang náo nức đón chào năm mới. Từ những gia đình, nhóm bạn cho đến khách du lịch, ai nấy đều rạng rỡ niềm vui. Dù là một người mới đến, tôi vẫn cảm thấy mình được thuộc về bầu không khí ấy. Đêm đó đã cho tôi cái nhìn thực sự đầu tiên về ý nghĩa của Tết, không chỉ là một dịp ăn mừng, mà còn là một khoảnh khắc văn hóa kết nối mọi người lại với nhau một cách đầy tinh tế.

Giờ đây, sau gần nửa thập kỷ sống tại Việt Nam, Tết cũng đã trở thành một cột mốc nhắc nhở chính bản thân tôi. Nó khích lệ tôi sống chậm lại, bước ra khỏi những guồng quay hằng ngày để trân trọng những mối quan hệ và những trải nghiệm đã định hình nên cuộc sống của tôi nơi đây. Mỗi năm, vào những ngày nhịp sống tại TP HCM trở nên yên bình và trầm mặc hơn, tôi lại tự nhủ rằng mình thật may mắn khi được chứng kiến và là một phần của truyền thống đặc biệt này.

Tin liên quan

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố

(NLĐO) - Phiên “Chợ quê ngày Tết” tại Cà Mau tái hiện sinh động không gian Tết truyền thống với bánh tét, trò chơi dân gian…

Chàng rể Nhật mê Tết Việt

Trong căn hộ chung cư ngập tràn ánh sáng trên đường Đồng Khởi, TP HCM, anh Hasegawa Hiroaki tỉ mẩn cùng vợ treo những phong bao lì xì đỏ thắm lên nhành mai

Người Việt xa quê bồi hồi đón Tết

Với những người con xa xứ, Tết là khoảng thời gian thiêng liêng để kết nối cộng đồng và gìn giữ cội nguồn văn hóa truyền thống

khách du lịch Tết Việt Người Việt Nam
