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Văn hóa - Văn nghệ

Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ

Thùy Trang

(NLĐO) - Triển lãm nhóm "Khoảng trời riêng" của 7 họa sĩ Đình Miền, Nguyên Bút, Lê Thanh, Thảo My, Tú Quyên, Thúy Phượng, Đình Hồ, diễn ra ngày 4-7.

Triển lãm của 7 họa sĩ

Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 1.

Tác phẩm Xuân thì

Triển lãm được tổ chức tại Gallery 3B, 36/6i (Nguyễn Văn Trỗi, TP HCM), kéo dài từ ngày 4 đến ngày 15-7.

Nhóm họa sĩ này (gồm 5 nữ và 2 nam) bất ngờ đến với nhau bằng sự chia sẻ đam mê vẽ và có những điểm chung về thẩm mỹ, dù khác nhau về sự thể hiện. Họ gặp nhau trong một lần giao lưu triển lãm mỹ thuật giữa Gia Lai và TP HCM năm 2025.

Từ cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, sự đồng điệu trong tình yêu nghệ thuật đã nhanh chóng thành nhịp cầu kết nối. Mỗi nghệ sĩ mang theo một khoảng trời riêng, nơi mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một góc nhìn và một nhịp cầu kết nối cảm xúc.

Ngoài việc vẽ, họ đã và đang làm những nghề nghiệp khác nhau, với trải nghiệm sống khác nhau, nhưng gặp nhau ở tình yêu hội họa và nhu cầu biểu đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ tạo hình. Mỗi người theo đuổi một cách nhìn riêng về cuộc sống, song đều hướng đến vẻ đẹp của con người, thiên nhiên và những rung động chân thành trong đời sống thường nhật.

Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 2.
Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 3.
Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 4.
Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 5.
Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 6.
Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 7.
Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 8.
Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 9.
Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 10.
Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 11.

Tác phẩm tại triển lãm

Điểm chung nhất có lẽ là 5 cái nhìn theo bút pháp hậu ấn tượng (post-Impressionism) và 2 cái nhìn theo bút pháp hậu biểu hiện (post-expressionism) của Thảo My và Lê Thanh. Thế nhưng, có vẻ như họ cũng không quá chú trọng vào việc chọn lựa bút pháp, mà thích vẽ với niềm tin rằng nghệ thuật có khả năng kết nối, chữa lành. Thông qua màu sắc, đường nét và cảm xúc, họ mong muốn tạo nên một không gian đối thoại cởi mở giữa nghệ sĩ và công chúng.

Dấu ấn về nhóm họa sĩ

Quan sát nhóm này từ lâu, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận định: "Khoảng trời riêng là một cuộc trưng bày đẹp của nhóm họa sĩ trẻ đang được công chúng yêu nghệ thuật mến mộ. Họ là lớp tiếp bước của nền mỹ thuật từng tỉnh nhà, từng vùng miền. Họ đang tràn trề năng lượng và sức sáng tạo".

Khoảng trời riêng của 7 họa sĩ - Ảnh 12.

Nhóm 7 họa sĩ

Nếu Đình Miền, Tú Quyên, Đình Hồ, Thúy Phượng, Nguyên Bút theo đuổi kỹ thuật sơn mài. Thì Thảo My theo đuổi kỹ thuật acrylic trên toan. Còn Lê Thanh theo đuổi kỹ thuật sơn dầu trên toan. Đơn cử như loạt sơn mài của Tú Quyên, họa sĩ đã nhẹ nhàng đưa người xem trở về với miền ký ức ngày xưa.

Trong sắc son, sắc vàng óng ánh của sơn mài, tuổi thơ hiện lên không chỉ đẹp, mà còn ấm áp. Mỗi bức tranh không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà giống như một cánh cửa mở ra quá khứ - nơi người lớn có thể nhìn thấy chính mình của những năm tháng bé thơ, còn trẻ nhỏ hôm nay có thể hiểu rằng tuổi thơ đã từng có vẽ đẹp theo một cách rất khác.

Đơn cử như sơn dầu của Lê Thanh là tìm chốn đi về, ở cái lặng nơi tâm thức của mỗi người. Nên theo chị, thì không bức tranh nào là hoàn chỉnh, vì nó luôn luôn vẽ tiếp câu chuyện mà người xem muốn nó tiếp tục kể.

Đơn cử như loạt sơn mài của Đình Miền, anh không ghi chép thiên nhiên cho thật đúng như mắt nhìn thấy, mà muốn giữ lại cái hơi thở của nó, cái khoảnh khắc nó làm mình rung động.

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