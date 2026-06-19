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Văn hóa - Văn nghệ

Triển lãm tôn vinh giá trị mỹ thuật báo chí

Yến Anh

(NLDĐ)-Báo Nhân Dân tổ chức triển lãm "Minh họa trên báo" với sự tham gia của 23 họa sĩ và khoảng 90 tác phẩm nguyên bản của những bức tranh minh họa chiều 18-6

Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết Triển lãm "Minh họa trên báo" do Báo Nhân Dân tổ chức như một hoạt động văn hóa thiết thực nhằm tôn vinh những đóng góp của các họa sĩ đối với đời sống báo chí, đồng thời khẳng định những giá trị văn hóa đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt hơn một thế kỷ qua.

Tôn vinh giá trị mỹ thuật báo chí - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Theo ông Lê Quốc Minh, đối với Báo Nhân Dân, sự gắn bó giữa báo chí và mỹ thuật là một quá trình được duy trì trong nhiều năm. Từ các trang văn học, các chuyên mục văn hóa nghệ thuật đến những số báo đặc biệt và các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, nhiều thế hệ họa sĩ đã tham gia sáng tạo cùng tòa soạn, góp phần nâng cao chất lượng nội dung và giá trị thẩm mỹ của các ấn phẩm, sản phẩm.

Trong bối cảnh đời sống báo chí đang có nhiều thay đổi sâu sắc, việc duy trì không gian cho sáng tạo mỹ thuật trên mặt báo là một nỗ lực đáng trân trọng. Điều đó thể hiện sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo của các nghệ sĩ, sự trân trọng đối với bạn đọc và cũng là trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa.

Tôn vinh giá trị mỹ thuật báo chí - Ảnh 2.

Bức tranh đặc biệt vẽ các Tổng Biên tập của Báo Nhân Dân qua các thời kỳ

Những năm gần đây, Báo Nhân Dân đã triển khai nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm mở rộng không gian tiếp cận công chúng. Triển lãm "Minh họa trên báo" tiếp tục là một nỗ lực theo hướng đó, góp phần đưa báo chí đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức thể hiện sinh động và giàu giá trị văn hóa.

"Sự tham gia của 23 họa sĩ với gần 90 tác phẩm tại triển lãm lần này cho thấy sức sống của mỹ thuật báo chí cũng như mối quan hệ gắn bó giữa báo chí, văn học và mỹ thuật trong đời sống đương đại. Đây không chỉ là những tác phẩm minh họa cho các tác phẩm báo chí, văn học mà còn là những sáng tạo nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân của mỗi tác giả" - Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định.

Tôn vinh giá trị mỹ thuật báo chí - Ảnh 3.

Triển lãm giới thiệu 90 tác phẩm "hai trong một" của 23 họa sĩ trong cả nước

Triển lãm "Minh họa trên báo" gồm khoảng 90 tác phẩm "hai trong một" của 23 họa sĩ trong cả nước, những cộng tác viên đã và đang có nhiều đóng góp nghệ thuật cho Báo Nhân Dân. Đó là minh họa cho một truyện ngắn, bài thơ, tùy bút trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân và một số tờ báo, tạp chí khác, nhưng vẫn giữ được vị trí của tác phẩm mỹ thuật độc lập.

Là một trong những tác giả có tác phẩm trưng bày tại Triển lãm, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân cho rằng việc tổ chức một cuộc triển lãm giới thiệu những tác phẩm minh họa của các họa sĩ đã cộng tác với báo trong thời gian qua là một ý tưởng rất hay và thú vị. Nhờ sự kiện này, chúng ta có cơ hội xem lại những bản minh họa gốc của các họa sĩ từng đóng góp cho tòa soạn.

Tôn vinh giá trị mỹ thuật báo chí - Ảnh 4.

Tác phẩm giới thiệu tại triển lãm

"Khi xem lại những tác phẩm này, chúng ta mới thực sự được chiêm ngưỡng những bản vẽ gốc và cảm nhận được những tình cảm rất khác biệt mà các họa sĩ đã gửi gắm" - họa sĩ Lê Anh Vân bày tỏ

Họa sĩ Đào Hải Phong nhận xét đây là một sự kiện làm phong phú thêm đời sống hiện nay. Khi chữ nghĩa song hành cùng hình ảnh mỹ thuật, tác phẩm sẽ trở nên rất sinh động. Sự cộng hưởng và giao thoa giữa họa sĩ với nhà thơ, nhà văn giúp người đọc cảm thấy như được thưởng thức cả hai loại hình nghệ thuật. Tuy phần minh họa không quá quan trọng như một bức tranh độc lập, nhưng ít nhất đó cũng là những cảm nhận, suy nghĩ của họa sĩ về bài viết hay bài thơ mình nhận được.

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triển lãm minh họa
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