Triển lãm, biểu diễn nghệ thuật góp 100 triệu đồng cho học sinh khó khăn

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Chương trình triển lãm và biểu diễn nghệ thuật "Vẽ giấc mơ em" với chủ đề "Paint Your Dream - Trao sắc màu, giữ giấc mơ" đã diễn ra tại Liên Hiệp Các Hội văn học nghệ thuật TPHCM.

Chương trình do Hội quán Các Bà mẹ phối hợp cùng bé Mai Linh, cô bé lai Tây (15 tuổi), phối hợp cùng nhóm "Maison des Lycéens du LFI Duras" (Hội học sinh Trường Quốc tế Pháp LFI Duras) tại TPHCM khởi xướng. Mục tiêu chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn đặc biệt là phần biểu diễn nhạc do các học sinh trường Pháp và một số em học sinh Việt Nam thực hiện. Bên cạnh đó còn có hoạt động biểu diễn thời trang đặc sắc. Triển lãm trưng bày 30 bức tranh do Mai Linh và các bạn học sinh trường Pháp sáng tác, với đa dạng chủ đề.

Qua chương trình, ban tổ chức tiếp nhận hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ trẻ em nghèo, đặc biệt là nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Tây Nguyên và TPHCM.

Bé Mai Linh, đại diện nhóm "Maison des Lycéens du LFI Duras" chia sẻ: "Em rất thương hoàn cảnh của các bé, em luôn muốn làm thật nhiều việc tốt để giúp đỡ học sinh Việt Nam, em ước có thật nhiều tiền để làm từ thiện".

Mai Linh bắt đầu ấp ủ ý tưởng dùng tranh vẽ gây quỹ từ năm 9 tuổi. Trước đó, em đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện như tặng quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật, nấu ăn hỗ trợ y bác sĩ trong đại dịch COVID-19…