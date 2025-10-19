HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khoảnh khắc 2 mẹ con bị nước lũ cuốn và lời kể của người bảo vệ lao xuống cứu

B.Vân

(NLĐO) - Thời điểm hai mẹ con suýt bị nước cuốn xuống cống trong mưa lớn ở Đà Nẵng, một bảo vệ khu chung cư đã kịp thời lao ra ứng cứu

Clip ghi lại cảnh tượng tại Khu chung cư Hòa Khánh (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) lan truyền trên mạng xã hội trong sáng 18-10 khiến nhiều người thót tim.

Dòng nước từ khu vực núi đổ về cuồn cuộn, tràn qua đường số 4 trước khu chung cư như lũ quét. Một người phụ nữ chở con nhỏ khoảng 3 tuổi đi học bất ngờ bị nước đánh ngã, xe máy trôi nhanh về phía miệng cống ngầm.

Hai mẹ con chới với giữa dòng nước xiết, đứng trước nguy cơ bị hút xuống cống trong tích tắc.

Bảo vệ khu chung cư lao ra dòng nước chảy xiết, cứu 2 mẹ con bị nước cuốn trôi trong mưa lớn ở Đà Nẵng

Bảo vệ khu chung cư lao ra dòng nước cứu người trong mưa lớn

Người đầu tiên lao xuống dòng nước cứu hai mẹ con là ông Đặng Ngọc Toàn (54 tuổi), bảo vệ Khu chung cư Hòa Khánh.

Ông Toàn cho biết khoảng 6 giờ ngày 18-10, trên đường vào ca trực, khi tới nơi chưa kịp cởi áo mưa thì thấy người phụ nữ vùng vẫy giữa dòng nước. Nghe tiếng kêu cứu, ông lập tức lao xuống, kéo 2 mẹ con lại sau đó ôm cháu bé và dìu người mẹ vào nơi an toàn.

Khoảnh khắc 2 mẹ con bị nước cuốn trôi và hành động dũng cảm của bảo vệ Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Đặng Ngọc Toàn

"Lúc đó tôi không kịp nghĩ gì hết. Nếu chậm vài giây thôi là hai mẹ con bị cuốn đi"- ông Toàn kể.

Ông Toàn nhớ nước dâng đến nửa bánh xe, chảy xiết đến mức phải gồng hết sức mới giữ được thăng bằng. Đứa bé hoảng sợ khóc nấc, bám chặt vào vai ông.

Sau khi ứng cứu 2 mẹ con, ông Toàn quay lại dòng nước để kéo chiếc xe máy đã trôi xa hơn 10m.

Ông Toàn làm bảo vệ tại chung cư gần 20 năm, sống cùng mẹ già trên đường Hoàng Thị Loan. Không vợ con, ông được cư dân nơi đây quý mến vì thường xuyên giúp đỡ mọi người.

