Giải trí

Khoảnh khắc cuối cùng của Phi Nhung và con gái

Thùy Trang

(NLĐO) - Con gái Phi Nhung, Wendy Phạm, chia sẻ những khoảnh khắc cuối cùng được ở gần mẹ, thu hút sự chú ý.

Khoảnh khắc cuối cùng của Phi Nhung và con gái - Ảnh 1.

Mẹ con ca sĩ Phi Nhung

Con gái Wendy nhớ mẹ Phi Nhung

Wendy chia sẻ: "Tháng 12 năm 2019, những phút giây cuối cùng còn được nằm cạnh mẹ, được nghe hơi thở, được chạm vào hơi ấm quen thuộc. Con đâu biết đó là lần cuối mình được gần nhau như vậy… Nhớ mẹ vô cùng".

"Có tiếng cười, có nước mắt, và rất nhiều hơi ấm. Con lén bay sang New York khi Mẹ đang đi hát. Mẹ không biết con sẽ đến. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời con tự đi thăm Mẹ, khi con vừa bắt đầu đi làm y tá.

Con dùng đồng tiền đầu tiên con tự làm ra để tạo bất ngờ cho Mẹ. Hai mẹ con mặc đồ ngủ giống nhau, cười với nhau, khóc với nhau, và ôm trọn từng khoảnh khắc.

Một đêm rất bình thường… nhưng là ký ức con sẽ mang theo suốt đời", Wendy Phạm viết trên trang cá nhân.

Cùng với nỗi nhớ mẹ của Wendy Phạm, nhiều khán giả cũng bày tỏ nỗi nhớ cố ca sĩ Phi Nhung. Nhiều lời động viên Wendy Phạm và mong cô có cuộc sống bình an.

Wendy Phạm chia sẻ: "Con xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì tình yêu thương dành cho mẹ và cho con. Cảm ơn vì vẫn luôn nhớ mẹ, yêu mẹ và đồng hành cùng con trên chặng đường này. Tình cảm của cả nhà là điều giúp con vững lòng hơn mỗi ngày".

Khoảnh khắc cuối cùng của 2 mẹ con ca sĩ Phi Nhung

Khoảnh khắc cuối cùng của Phi Nhung và con gái - Ảnh 2.

Khoảnh khắc cuối cùng của hai mẹ con ca sĩ Phi Nhung

Năm 2021, Phi Nhung qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh COVID-19. Sự ra đi của nữ ca sĩ đã để lại tiếc nuối lớn trong cộng đồng người yêu nhạc cũng như khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng không tin đây là sự thật.

Những đoạn clip biểu diễn năm xưa của Phi Nhung khi được chia sẻ trên mạng xã hội đều thu về lượt xem vô cùng ấn tượng. Sau khi mẹ qua đời, Wendy cũng thay mẹ chăm sóc các em ở Việt Nam và tiếp tục thực hiện nguyện vọng thiện nguyện của cố ca sĩ.

Trường học Việt ngữ mang tên Phi Nhung tại Mỹ do cố ca sĩ thực hiện nhiều năm trước cũng đã hoàn thành. Cố ca sĩ mang ước nguyện mọi con cháu người Việt, dù sinh sống ở môi trường nước ngoài nhưng cũng nên khuyến khích học tiếng mẹ đẻ.

Khoảnh khắc cuối cùng của Phi Nhung và con gái - Ảnh 3.

Wendy nhớ mẹ

Con gái nhỏ của Wendy (sinh hồi tháng 3-2024) được đặt tên là Madilyn Nhung Võ. Cư dân mạng không khỏi xúc động vì cách làm của Wendy vì việc đặt tên con gái (con gái Wendy) theo tên mẹ của Wendy (cố ca sĩ Phi Nhung) gợi nhớ đến cố ca sĩ Phi Nhung.

