HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Một ca sĩ Hồ Trung Dũng rất khác

Thùy Trang

(NLĐO) - Là khách mời của talkshow "Vén màn showbiz" của báo Người Lao Động, ca sĩ Hồ Trung Dũng có những chia sẻ thú vị.

Hồ Trung Dũng với "Alive" đầy thú vị

Ca sĩ Hồ Trung Dũng: âm nhạc mình phải thích trước đã - Ảnh 1.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng với "Alive" đầy thú vị

.Phóng viên: Rất lâu rồi, khán giả mới lại thấy Hồ Trung Dũng xuất hiện, suốt thời gian qua, anh ở đâu?

-Ca sĩ Hồ Trung Dũng: Dũng vẫn đi hát, chỉ là tần suất và độ "náo nhiệt" không như trước thôi. Buổi sáng Dũng đến lớp với học trò của mình, chiều về Dũng lại chuẩn bị cho lịch diễn.

Sự khác biệt, có chăng, chính là thời gian vì làm nhiều việc cùng lúc. Dù vậy, Dũng thích sự bận rộn hiện tại của mình.

.Dũng vừa ra mắt "Alive", và trong đó, Dũng khiến khán giả thấy thú vị khi khẳng định "chỉ cần chúng ta dám sống là chúng ta đã đủ dũng cảm". Điều đó có ý nghĩa gì?

- Album "Alive" gồm 11 ca khúc do Dũng tự sáng tác, kể hành trình yêu người, yêu đời qua âm nhạc. Toàn bộ lợi nhuận từ đợt pre-order sẽ được trích ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. "Alive" là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế. Tôi tin âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan tỏa nhiều hơn.

Chúng ta thường đứng ở ngoài nhìn vào cuộc đời này và cho rằng mình đủ minh mẫn để hiểu được câu chuyện của người khác. Nhưng tin Dũng đi, mỗi câu chuyện nếu chúng ta không phải là nhân vật chính của câu chuyện đó, mãi mãi chúng ta sẽ không hiểu được bản chất thực sự của nó thế nào.

Điều đó có nghĩa, mỗi người, với câu chuyện của chính mình, dám đương đầu với thực tại cuộc sống của chính họ, đã là một sự dũng cảm. Chúng ta thường đặt ra những tiêu chí, chuẩn mực để chạy theo. Nhưng ở cuối con đường đầy mệt nhọc đó, rút cuộc chúng ta tìm thấy những gì?

Chúng ta mải lo cho tương lai mà quên mất, thực tại mới thực sự quan trọng. Và thế nên, với Dũng, sự dũng cảm của mỗi người là chiến thắng những điều nhỏ bé nhất từ trong cuộc sống của chính mình chứ không cần phải điều to tát gì. Dũng muốn truyền tải điều đó đến với mọi người, thông qua âm nhạc của mình.

Có thể, âm nhạc của Dũng sẽ khó nghe với số đông khán giả. Nhưng âm nhạc nào cũng sẽ hướng đến mục đích cuối cùng là mang đến điều đẹp đẽ nhất cho người nghe. Và đó chính là con đường mà Dũng đang đi.

Phải thích trước rồi mới đến khán giả

Ca sĩ Hồ Trung Dũng: âm nhạc mình phải thích trước đã - Ảnh 2.

Âm nhạc của Hồ Trung Dũng có thể kén khán giả nhưng lại rất ý nghĩa với người lỡ nghe

.Nghệ thuật, suy cho cùng, nếu không có khán giả sẽ không thể gọi là thành công. Sao chúng ta phải tự làm khó mình?

-Nghệ thuật vị nhân sinh nhưng khái niệm "nhân sinh" đó còn tùy thuộc vào người muốn vẽ nó thế nào. Khái niệm nhân sinh của Dũng không thiên về giá trị định lượng nhưng phải đảm bảo được phạm trù định tính. Cảm xúc, trải nghiệm của người nghe nhạc Dũng mới là mục tiêu quan trọng nhất. Có thể đó là hành trình mất nhiều thời gian cho họ, nhưng cuối cùng âm nhạc của Dũng, Dũng và người nghe cùng gặp nhau ở một giao điểm, đó chính là thành công. 

Nghệ sĩ, còn cần gì hơn thế? Làm nhạc trước hết, bản thân mình phải thích trước đã rồi mới đến khán giả. Âm nhạc mang đến khán giả, bản thân mình còn không thích, thì âm nhạc đó có ý nghĩa gì?

.Dũng có buồn không khi ai đó bảo rằng Hồ Trung Dũng đã hết thời rồi?

-Có thể, với nhiều người Hồ Trung Dũng chưa từng có thời. Hoặc nhiều bạn trẻ bây giờ, Hồ Trung Dũng là ông nào họ chưa từng nghe đến. Với Dũng, được làm nghề đã là một sự biệt đã mà mình được nhận. Nếu chúng ta chăm chỉ, đi trên con đường đúng, tất cả những thứ khác tự khắc sẽ tới. Cái khó nhất của một nghệ sĩ là làm nghệ một cách thanh thuần, nghệ thuật đích thực là nghệ thuật thôi.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng: âm nhạc mình phải thích trước đã - Ảnh 3.

Một Hồ Trung Dũng có phần khác trước

.Dù vậy, ở thế giới nghệ thuật này, tiền tài danh vọng, hào quang khá quan trọng và nó cũng là nỗi ám ảnh của số đông những người theo đuổi nghệ thuật?

-Dũng như kẻ đi ngược lối. Vẻ ngoài hào nhoáng là điều Dũng chưa từng bận tâm. Dũng cũng là người được mẹ dạy "xài tiền thông minh", tức gì cần xài thì phải xài còn thứ không cần thì không nên xài làm gì. Với tư duy về lối sống hiện tại, Dũng cũng có khoản tiết kiệm đủ để không lo cơm áo gạo tiền đến ngày mình ra đi. 

Nói vậy để khẳng định rằng, Dũng đến với thế giới này để thực hiện một sứ mệnh khác, không chỉ là để nổi tiếng hay tìm danh vọng cho bản thân. Điều Dũng theo đuổi là lan tỏa những giá trị tử tế và đẹp đẽ.

Tin liên quan

Ca sĩ Hồ Trung Dũng: "Cuộc sống thật sự kỳ diệu!"

Ca sĩ Hồ Trung Dũng: "Cuộc sống thật sự kỳ diệu!"

(NLĐO) - Nam ca sĩ Hồ Trung Dũng chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời cũng như sự nghiệp ca hát 14 năm của mình.

"Phù thủy" WOKEUP chính thức bước ra ánh sáng

(NLĐO) - WOKEUP "chơi lớn", mời cả Andree Right Hand, Phương Ly, RHYDER và GREY D vào vũ trụ âm nhạc "4 giờ sáng".

SOOBIN và hành trình lan tỏa nghệ thuật xẩm đến thế hệ trẻ

(NLĐO) - SOOBIN đưa xẩm cổ truyền đến gần hơn với genZ qua dự án "Xẩm đến trường".

ca sĩ Hồ Trung Dũng Hồ Trung Dũng vén màn showbiz Alive của Hồ Trung Dũng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo