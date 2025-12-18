Hồ Trung Dũng với "Alive" đầy thú vị

.Phóng viên: Rất lâu rồi, khán giả mới lại thấy Hồ Trung Dũng xuất hiện, suốt thời gian qua, anh ở đâu?

-Ca sĩ Hồ Trung Dũng: Dũng vẫn đi hát, chỉ là tần suất và độ "náo nhiệt" không như trước thôi. Buổi sáng Dũng đến lớp với học trò của mình, chiều về Dũng lại chuẩn bị cho lịch diễn.

Sự khác biệt, có chăng, chính là thời gian vì làm nhiều việc cùng lúc. Dù vậy, Dũng thích sự bận rộn hiện tại của mình.

.Dũng vừa ra mắt "Alive", và trong đó, Dũng khiến khán giả thấy thú vị khi khẳng định "chỉ cần chúng ta dám sống là chúng ta đã đủ dũng cảm". Điều đó có ý nghĩa gì?

- Album "Alive" gồm 11 ca khúc do Dũng tự sáng tác, kể hành trình yêu người, yêu đời qua âm nhạc. Toàn bộ lợi nhuận từ đợt pre-order sẽ được trích ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. "Alive" là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế. Tôi tin âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan tỏa nhiều hơn.

Chúng ta thường đứng ở ngoài nhìn vào cuộc đời này và cho rằng mình đủ minh mẫn để hiểu được câu chuyện của người khác. Nhưng tin Dũng đi, mỗi câu chuyện nếu chúng ta không phải là nhân vật chính của câu chuyện đó, mãi mãi chúng ta sẽ không hiểu được bản chất thực sự của nó thế nào.

Điều đó có nghĩa, mỗi người, với câu chuyện của chính mình, dám đương đầu với thực tại cuộc sống của chính họ, đã là một sự dũng cảm. Chúng ta thường đặt ra những tiêu chí, chuẩn mực để chạy theo. Nhưng ở cuối con đường đầy mệt nhọc đó, rút cuộc chúng ta tìm thấy những gì?

Chúng ta mải lo cho tương lai mà quên mất, thực tại mới thực sự quan trọng. Và thế nên, với Dũng, sự dũng cảm của mỗi người là chiến thắng những điều nhỏ bé nhất từ trong cuộc sống của chính mình chứ không cần phải điều to tát gì. Dũng muốn truyền tải điều đó đến với mọi người, thông qua âm nhạc của mình.

Có thể, âm nhạc của Dũng sẽ khó nghe với số đông khán giả. Nhưng âm nhạc nào cũng sẽ hướng đến mục đích cuối cùng là mang đến điều đẹp đẽ nhất cho người nghe. Và đó chính là con đường mà Dũng đang đi.

Phải thích trước rồi mới đến khán giả

Âm nhạc của Hồ Trung Dũng có thể kén khán giả nhưng lại rất ý nghĩa với người lỡ nghe

.Nghệ thuật, suy cho cùng, nếu không có khán giả sẽ không thể gọi là thành công. Sao chúng ta phải tự làm khó mình?

-Nghệ thuật vị nhân sinh nhưng khái niệm "nhân sinh" đó còn tùy thuộc vào người muốn vẽ nó thế nào. Khái niệm nhân sinh của Dũng không thiên về giá trị định lượng nhưng phải đảm bảo được phạm trù định tính. Cảm xúc, trải nghiệm của người nghe nhạc Dũng mới là mục tiêu quan trọng nhất. Có thể đó là hành trình mất nhiều thời gian cho họ, nhưng cuối cùng âm nhạc của Dũng, Dũng và người nghe cùng gặp nhau ở một giao điểm, đó chính là thành công.

Nghệ sĩ, còn cần gì hơn thế? Làm nhạc trước hết, bản thân mình phải thích trước đã rồi mới đến khán giả. Âm nhạc mang đến khán giả, bản thân mình còn không thích, thì âm nhạc đó có ý nghĩa gì?

.Dũng có buồn không khi ai đó bảo rằng Hồ Trung Dũng đã hết thời rồi?

-Có thể, với nhiều người Hồ Trung Dũng chưa từng có thời. Hoặc nhiều bạn trẻ bây giờ, Hồ Trung Dũng là ông nào họ chưa từng nghe đến. Với Dũng, được làm nghề đã là một sự biệt đã mà mình được nhận. Nếu chúng ta chăm chỉ, đi trên con đường đúng, tất cả những thứ khác tự khắc sẽ tới. Cái khó nhất của một nghệ sĩ là làm nghệ một cách thanh thuần, nghệ thuật đích thực là nghệ thuật thôi.

Một Hồ Trung Dũng có phần khác trước

.Dù vậy, ở thế giới nghệ thuật này, tiền tài danh vọng, hào quang khá quan trọng và nó cũng là nỗi ám ảnh của số đông những người theo đuổi nghệ thuật?

-Dũng như kẻ đi ngược lối. Vẻ ngoài hào nhoáng là điều Dũng chưa từng bận tâm. Dũng cũng là người được mẹ dạy "xài tiền thông minh", tức gì cần xài thì phải xài còn thứ không cần thì không nên xài làm gì. Với tư duy về lối sống hiện tại, Dũng cũng có khoản tiết kiệm đủ để không lo cơm áo gạo tiền đến ngày mình ra đi.

Nói vậy để khẳng định rằng, Dũng đến với thế giới này để thực hiện một sứ mệnh khác, không chỉ là để nổi tiếng hay tìm danh vọng cho bản thân. Điều Dũng theo đuổi là lan tỏa những giá trị tử tế và đẹp đẽ.