Thể thao

Khoảnh khắc Declan Rice được xem là “giật” chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền vệ Declan Rice lao nhanh về phía các cổ động viên Arsenal, giật mạnh máy quay truyền hình bằng cả hai tay rồi liên tục đấm và hôn vào ống kính…

Khoảnh khắc Declan Rice “giật” chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal - Ảnh 1.

Declan Rice lập cú đúp ngay trận trở lại sau chấn thương giúp Arsenal thắng ngược Bournemouth 3-2 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh rạng sáng 4-1 (giờ Hà Nội). Ảnh: AP

Khoảnh khắc Declan Rice “giật” chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal - Ảnh 2.

Tiền vệ tuyển Anh lao nhanh về phía các cổ động viên nhà có mặt trên sân Bournemouth, giật mạnh máy quay truyền hình bằng cả hai tay rồi liên tục hôn vào ống kính sau khi hoàn tất cú đúp cá nhân cho Arsenal ở phút 71. Chứng kiến khoảnh khắc này tờ Daily Mail bình luận: “Rice không chỉ giật lấy thiết bị của nhà đài mà còn cả hành trình tiến tới chức vô địch Ngoại hạng Anh của Pháo thủ London”. Ảnh: AP

Khoảnh khắc Declan Rice “giật” chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal - Ảnh 4.

Thực tế màn trình diễn chói sáng của tiền vệ 26 tuổi đã giúp Arsenal thắng sít sao chủ nhà Bournemouth 3-2 qua đó tiếp tục xây chắc ngôi đầu. Họ đang có 48 điểm hơn 6 điểm so với nhì bảng Aston Villa và 7 điểm so với Man City mới đá 19 trận. Ảnh: SunSport

Khoảnh khắc Declan Rice “giật” chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal - Ảnh 5.

Bàn thắng còn lại của Arsenal được ghi do công của Gabriel Magalhaes, trong khi Evanilson và Eli Junior Kroupi ghi bàn cho phía chủ nhà Bournemouth. Ảnh: Arsenal FC

Khoảnh khắc Declan Rice “giật” chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal - Ảnh 6.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên còn chứng kiến hình ảnh các cầu thủ, thành viên của Bournemouth vây quanh trọng tài phản ứng dữ dội … Nguyên nhân bởi khi đang bị dẫn 2-3 và dồn lên tìm bàn gỡ, Bournemouth được hưởng một quả ném biên ở những giây cuối cùng. Ảnh: Shutterstock Editorial

Khoảnh khắc Declan Rice “giật” chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal - Ảnh 7.

Tiền đạo Antoine Semenyo nhanh chóng thực hiện quả ném vào vòng cấm. Bóng được đánh đầu trả lại cho anh nhưng trọng tài Chris Kavanagh đã thổi còi kết thúc trận đấu trước khi Semenyo kịp tạt bóng trở lại. Ảnh: SunSport

Khoảnh khắc Declan Rice “giật” chức vô địch Ngoại hạng Anh cho Arsenal - Ảnh 8.

“Theo lẽ thường, không thể kết thúc trận đấu ở tình huống như vậy. Trong hiệp một chúng tôi cũng có một tình huống tương tự. Thật sự rất đáng thất vọng” - HLV Andoni Iraola của Bournemouth tức giận phát biểu sau trận đấu. Ảnh: SunSport

 

Man City trả giá đắt, gây náo loạn, Arsenal hưởng niềm vui

Man City trả giá đắt, gây náo loạn, Arsenal hưởng niềm vui

(NLĐO) - Man City “thiệt đơn thiệt kép” khi bị chủ nhà Sunderland cầm hoà không bàn thắng ở vòng 19 Ngoại hạng Anh hôm 2-1 (giờ Hà Nội).

Arsenal thắng "4 sao" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng

(NLĐO) – Leandro Trossard tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Aston Villa 4-1, giúp "Pháo thủ" chính thức vô địch lượt đi Ngoại hạng Anh.

Arsenal vượt khó hạ Brighton, tái chiếm đỉnh bảng Premier League

(NLĐO) – Màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng 2-1 trước Brighton giúp Arsenal giành lại ngôi đầu bảng và nối dài mạch trận toàn thắng sân nhà lên con số 6.

