Arsenal vượt khó hạ Brighton, tái chiếm đỉnh bảng Premier League

Trước áp lực buộc phải giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Mikel Arteta nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm áp đặt thế trận. Phút 14, từ sai lầm trong pha phát bóng của thủ môn Bart Verbruggen phía đội khách Brighton, Declan Rice – lần đầu tiên được giao nhiệm vụ hậu vệ phải – đánh đầu chuyền bóng cho Bukayo Saka.



Martin Odegaard mở tỉ số sớm cho Arsenal

Bóng đến chân đội trưởng Martin Odegaard và tiền vệ người Na Uy tung cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm, mở tỉ số cho Arsenal. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Odegaard ở mùa giải năm nay.

Arsenal trông chờ nhiều vào sự "hồi sinh" của đội trưởng người Na Uy

Sau bàn mở điểm, Arsenal tiếp tục kiểm soát hoàn toàn hiệp một với sức ép dồn dập. Martin Zubimendi và Leandro Trossard liên tiếp có cơ hội, buộc hàng thủ Brighton cùng thủ môn Verbruggen phải chống đỡ vất vả để tránh bàn thua thứ hai trước giờ nghỉ.

Thế trận áp đảo được "Pháo thủ" cụ thể hóa ngay đầu hiệp hai. Phút 52, từ quả phạt góc bên cánh phải của Declan Rice, Georginio Rutter của Brighton trong nỗ lực phá bóng đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà, nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Emirates.

Georginio Rutter "tặng" bàn thắng cho chủ nhà Arsenal

Tưởng chừng trận đấu đã an bài, thì Brighton bất ngờ vùng lên. Phút 65, cú sút của Yasin Ayari đưa bóng dội cột, tạo điều kiện để Diego Gomez băng vào đá bồi rút ngắn tỉ số, thắp lại hy vọng cho đội khách. Bàn thắng này khiến bầu không khí tại Emirates trở nên căng thẳng, khi Brighton gia tăng sức ép trong phần còn lại của trận đấu.

Diego Gomez thắp lại hy vọng, khiến trận đấu hấp dẫn hơn cuối trận

Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler đã tiến rất gần bàn gỡ hòa, nhưng David Raya – trong trận thứ 150 tại Premier League – có pha cứu thua xuất sắc bằng đầu ngón tay, cản cú cứa lòng hiểm hóc của Yankuba Minteh. Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu khi Gabriel Martinelli dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi.

Arsenal hiên ngang đòi lại ngôi đầu bảng

Dù phải đối mặt với nhiều xáo trộn ở hàng thủ vì chấn thương, Arsenal vẫn cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đội hình để bảo toàn chiến thắng. Ba điểm quan trọng giúp thầy trò Arteta trở lại ngôi đầu bảng, tạo khoảng cách hai điểm với Man City, trong khi Brighton rơi xuống vị trí thứ 12 và kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số năm.