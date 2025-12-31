HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Arsenal thắng "4 sao" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Leandro Trossard tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Aston Villa 4-1, giúp "Pháo thủ" chính thức vô địch lượt đi Ngoại hạng Anh.

Với sự trở lại của trung vệ Gabriel Magalhaes trong đội hình xuất phát, Arsenal nhập cuộc đầy chủ động và sớm chiếm lĩnh thế trận. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về đội chủ nhà khi Piero Hincapié dâng cao tạt bóng cho Viktor Gyökeres đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà.

Aston Villa cũng có tình huống gây tranh cãi khi Amadou Onana ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với William Saliba, song trọng tài Darren England chỉ cho đội khách hưởng phạt góc. Trận đấu nóng lên từ đây.

Arsenal dội "mưa bàn thắng" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng - Ảnh 1.

Amadou Onana đòi phạt đền bất thành sau khi bị cản phá

Sau quãng thời gian bị ép sân, Aston Villa dần lấy lại thế trận. Ezri Konsa cướp bóng ngay trong chân Gyökeres rồi kiến tạo cho Ollie Watkins, nhưng tiền đạo người Anh lại dứt điểm chệch khung thành trong sự tiếc nuối. 

TIN LIÊN QUAN

Đội khách bước vào trận đấu với ký ức còn rất mới về chiến thắng 2-1 trước Arsenal ở lượt đi, nhưng kế hoạch tái lập "kịch bản" cuộc lật đổ ấy sớm bị phá vỡ khi Onana dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho đội trưởng John McGinn.

Arsenal dội "mưa bàn thắng" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng - Ảnh 2.

Viktor Gyokeres được trao nhiều cơ hội ghi bàn

Sang hiệp 2, Arsenal nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế. Phút 48, Bukayo Saka treo bóng từ chấm phạt góc, thủ môn Emiliano Martínez bắt không dính bóng dưới áp lực của Gabriel và trung vệ người Brazil nhanh chân đệm bóng mở tỉ số.

Arsenal dội "mưa bàn thắng" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng - Ảnh 3.

Gabriel Magalhaes mở tỉ số cho "Pháo thủ"

Phía Aston Villa phản ứng dữ dội nhưng không được trọng tài chấp nhận và chỉ 5 phút sau, đội khách tiếp tục nhận bàn thua. Martin Ødegaard đoạt bóng từ Jadon Sancho rồi chọc khe tinh tế để Martín Zubimendi băng xuống dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt.

Arsenal dội "mưa bàn thắng" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng - Ảnh 4.

Arsenal dội "mưa bàn thắng" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng - Ảnh 5.

Martín Zubimendi vui mừng sau bàn nhân đôi cách biệt

HLV Unai Emery lập tức điều chỉnh nhân sự, trong đó có việc tung Donyell Malen vào sân. Tuy nhiên, Aston Villa vẫn không thể thoát khỏi thế trận bị dồn ép. Phút 67, Leandro Trossard tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-0 cho Arsenal.

Arsenal dội "mưa bàn thắng" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng - Ảnh 6.

Leandro Trossard nâng tỉ số lên 3-0

Niềm vui của đội chủ nhà chưa dừng lại ở đó. Dù Gabriel phải rời sân vì chấn thương, Arsenal vẫn duy trì sức ép. Gabriel Jesus vào sân từ ghế dự bị và lập tức để lại dấu ấn với pha cứa lòng đẹp mắt sau đường kiến tạo của Trossard, ấn định bàn thắng thứ tư.

Arsenal dội "mưa bàn thắng" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng - Ảnh 7.

Gabriel Jesus vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn

Aston Villa chỉ kịp ghi bàn danh dự ở phút bù giờ 90+7 do công của Ollie Watkins. Đội khách đứt chuỗi chiến thắng thuyết phục và càng có cơ sở chỉ trích Ban tổ chức giải về "thuyết âm mưu" cản bước họ trên mọi phương diện, từ lịch thi đấu bất hợp lý cho đến sự o ép của đội ngũ trọng tài.

Arsenal dội "mưa bàn thắng" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng - Ảnh 8.

Arsenal vững vàng ngôi đầu bảng trong chặng đấu mùa Đông

Chiến thắng thuyết phục giúp Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, duy trì khoảng cách 5 điểm khi đội xếp thứ nhì là Man City chưa ra sân để trở thành nhà vô địch lượt đi của mùa giải năm nay.

Chelsea trên sân nhà để Bournemouth cầm chân 2-2, lỡ cơ hội chen chân vào Top 4 sau khi kết thúc lượt đi. Cole Palmer và Enzo Fernandez lập công cho đội chủ nhà nhưng David Brook và Justin Kluivert nhanh chóng giật lại điểm số cho đội khách Bournemouth ngay trong hiệp 1.

Chelsea tạm xếp thứ 5 còn Bournemouth có thêm 1 điểm quý giá để tách khỏi khu vực nguy hiểm ở cuối bảng.


Tin liên quan

Arsenal vượt khó hạ Brighton, tái chiếm đỉnh bảng Premier League

Arsenal vượt khó hạ Brighton, tái chiếm đỉnh bảng Premier League

(NLĐO) – Màn trình diễn ấn tượng với chiến thắng 2-1 trước Brighton giúp Arsenal giành lại ngôi đầu bảng và nối dài mạch trận toàn thắng sân nhà lên con số 6.

Siêu máy tính “gọi tên” Arsenal ở Giải Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Siêu máy tính CasinoHawks dự đoán Arsenal sẽ “hắt cẳng” đương kim vô địch Liverpool, "vượt" mặt đối thủ Man City để vô địch Ngoại hạng Anh 2025-2026.

Cơ hội và cái bóng lịch sử của Arsenal dịp Giáng sinh

(NLĐO) - Arsenal sẽ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh với vị thế đội dẫn đầu Ngoại hạng.

Arsenal Gabriel Jesus vô địch lượt đi Vòng 19 Ngoại hạng Anh Leandro Trossard Arsenal 4-1 Aston Villa Martín Zubimendi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo