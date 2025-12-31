Với sự trở lại của trung vệ Gabriel Magalhaes trong đội hình xuất phát, Arsenal nhập cuộc đầy chủ động và sớm chiếm lĩnh thế trận. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về đội chủ nhà khi Piero Hincapié dâng cao tạt bóng cho Viktor Gyökeres đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà.



Aston Villa cũng có tình huống gây tranh cãi khi Amadou Onana ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với William Saliba, song trọng tài Darren England chỉ cho đội khách hưởng phạt góc. Trận đấu nóng lên từ đây.

Amadou Onana đòi phạt đền bất thành sau khi bị cản phá

Sau quãng thời gian bị ép sân, Aston Villa dần lấy lại thế trận. Ezri Konsa cướp bóng ngay trong chân Gyökeres rồi kiến tạo cho Ollie Watkins, nhưng tiền đạo người Anh lại dứt điểm chệch khung thành trong sự tiếc nuối.

Đội khách bước vào trận đấu với ký ức còn rất mới về chiến thắng 2-1 trước Arsenal ở lượt đi, nhưng kế hoạch tái lập "kịch bản" cuộc lật đổ ấy sớm bị phá vỡ khi Onana dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho đội trưởng John McGinn.

Viktor Gyokeres được trao nhiều cơ hội ghi bàn

Sang hiệp 2, Arsenal nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế. Phút 48, Bukayo Saka treo bóng từ chấm phạt góc, thủ môn Emiliano Martínez bắt không dính bóng dưới áp lực của Gabriel và trung vệ người Brazil nhanh chân đệm bóng mở tỉ số.

Gabriel Magalhaes mở tỉ số cho "Pháo thủ"

Phía Aston Villa phản ứng dữ dội nhưng không được trọng tài chấp nhận và chỉ 5 phút sau, đội khách tiếp tục nhận bàn thua. Martin Ødegaard đoạt bóng từ Jadon Sancho rồi chọc khe tinh tế để Martín Zubimendi băng xuống dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt.

Martín Zubimendi vui mừng sau bàn nhân đôi cách biệt

HLV Unai Emery lập tức điều chỉnh nhân sự, trong đó có việc tung Donyell Malen vào sân. Tuy nhiên, Aston Villa vẫn không thể thoát khỏi thế trận bị dồn ép. Phút 67, Leandro Trossard tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-0 cho Arsenal.

Leandro Trossard nâng tỉ số lên 3-0

Niềm vui của đội chủ nhà chưa dừng lại ở đó. Dù Gabriel phải rời sân vì chấn thương, Arsenal vẫn duy trì sức ép. Gabriel Jesus vào sân từ ghế dự bị và lập tức để lại dấu ấn với pha cứa lòng đẹp mắt sau đường kiến tạo của Trossard, ấn định bàn thắng thứ tư.

Gabriel Jesus vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn

Aston Villa chỉ kịp ghi bàn danh dự ở phút bù giờ 90+7 do công của Ollie Watkins. Đội khách đứt chuỗi chiến thắng thuyết phục và càng có cơ sở chỉ trích Ban tổ chức giải về "thuyết âm mưu" cản bước họ trên mọi phương diện, từ lịch thi đấu bất hợp lý cho đến sự o ép của đội ngũ trọng tài.

Arsenal vững vàng ngôi đầu bảng trong chặng đấu mùa Đông

Chiến thắng thuyết phục giúp Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, duy trì khoảng cách 5 điểm khi đội xếp thứ nhì là Man City chưa ra sân để trở thành nhà vô địch lượt đi của mùa giải năm nay.

Chelsea trên sân nhà để Bournemouth cầm chân 2-2, lỡ cơ hội chen chân vào Top 4 sau khi kết thúc lượt đi. Cole Palmer và Enzo Fernandez lập công cho đội chủ nhà nhưng David Brook và Justin Kluivert nhanh chóng giật lại điểm số cho đội khách Bournemouth ngay trong hiệp 1. Chelsea tạm xếp thứ 5 còn Bournemouth có thêm 1 điểm quý giá để tách khỏi khu vực nguy hiểm ở cuối bảng.



