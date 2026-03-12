HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Hà Nội

Khoảnh vỉa hè ở Hà Nội nóng bất thường trên 40 độ C

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cột thu lôi đã chạm vào một dây điện bị hở đã làm một phần vỉa hè tại thôn Thu Nội (Hà Nội) có nhiệt độ cao bất thường 40-50 độ C.

Ngày 12-3, lãnh đạo UBND xã Ứng Hòa (Hà Nội), đã thông tin về một khoảnh vỉa hè có nhiệt độ cao bất thường tại địa bàn thôn Thu Nội (xã Ứng Hoà).

Vỉa hè Hà Nội ghi nhận nhiệt độ nóng bất thường lên Đến 50 độ C - Ảnh 1.

Đoạn vỉa hè có nhiệt độ cao bất thường, từ 40-50 độ C - Ảnh: Cắt clip từ VTV

Trước đó, theo phản ánh của người dân, tại phần vỉa hè trước nhà ông Dương Văn Tr. (thôn Thu Nội) xuất hiện luồng khí nóng. Khi đặt tay lên nền bê tông này, người dân cảm nhận rõ sức nóng. Thậm chí có người đi chân trần khi đặt chân lên khu vực này không giữ được quá 30 giây phải rụt chân lại.

Người dân đã khoan lỗ trên bề mặt vỉa hè và đặt nhiệt kế vào để kiểm tra, chỉ trong khoảng 5 giây, nhiệt độ đã lên tới 42 độ C. Vụ việc trên đã gây sự chú ý của nhiều người dân tại thôn Thu Nội và xã Ứng Hòa.

Theo lãnh đạo UBND xã Ứng Hoà, ngay sau khi nhận được phản ánh về việc một diện tích đất vỉa hè rộng khoảng 1 m2 có nhiệt độ cao bất thường 40-50 độ C tại địa bàn thôn Thu Nội, các đơn vị chức năng của xã đã cho đào kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện tại khe tường nằm cạnh khu đất có một thanh kim loại được sử dụng làm cột thu lôi đã chạm vào một dây điện bị hở. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và gia đình đã ngắt nguồn điện, nhiệt độ nền vỉa hè đã giảm xuống.

Đến sáng 12-3, nhiệt độ tại khu vực vỉa hè này đã hoàn toàn bình thường.

Hà Nội vỉa hè cột thu lôi vỉa hè nóng bất thường
