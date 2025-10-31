Khóc cười với Hoài Linh, Cát Phượng trong phiên bản mới của "Hiu hiu gió bấc"

Các nghệ sĩ tham gia vở "Hiu hiu gió bấc"

Tối 30-10, tại phim trường Truyền thông Khang (5B Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP HCM), Sân khấu Mới đã phúc khảo vở kịch "Hiu hiu gió bấc", tác phẩm được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, do đạo diễn Minh Nhật dàn dựng. Trong dàn diễn viên, cái tên đáng chú ý có lẽ là Hoài Linh.

Hoài Linh và "chuyến đi vào miền nhân thế"

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu nhiều cảm xúc cho hành trình phục hưng dòng kịch văn học giàu nhân bản và mang đậm hơi thở Nam Bộ. Vở kịch có sự tham gia của các diễn viên: Hoài Linh, Cát Phượng, Công Danh, Hồng Trang, Hoàng Phi, Thanh Trực, Huỳnh Tiến Khoa...Vở có sử dụng ca khúc "Hiu hiu gió bấc" của NSND nhạc sĩ Hồ Văn Thành.

NS Cát Phượng (giữa) luôn yểm trợ cho diễn viên trẻ tỏa sáng

Những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư vốn nổi tiếng, từng khiến nhiều thế hệ độc giả thổn thức bởi lối kể nhẹ như hơi thở mà thấm sâu như vết cắt về thân phận, con người Nam Bộ.

Trên sân khấu Mới, đạo diễn Minh Nhật đã chọn cách kể dung dị, giữ nguyên tinh thần nguyên tác, để câu chuyện về những con người nhỏ bé, chông chênh giữa dòng đời như gió bấc hiu hiu được hiện hình qua ánh sáng, âm nhạc và hơi thở diễn xuất.

"Văn chương của Nguyễn Ngọc Tư có sẵn linh hồn để bước lên sàn diễn. Tôi chỉ là người đánh thức những linh hồn ấy bằng ánh đèn, bằng nỗi đồng cảm của người kể chuyện khác – sân khấu" - đạo diễn Minh Nhật chia sẻ.

NSƯT Hoài Linh và nghệ sĩ Công Danh trong vở "Hiu hiu gió bấc"

NSƯT Hoài Linh cho rằng "Hiu hiu gió bấc" là "một chuyến đi vào miền nhân thế", nơi người nghệ sĩ tìm kiếm sự đồng cảm giữa người với người, trong những khoảnh khắc vừa mặn mòi vừa bi thiết của đời sống miền Tây.

Hoài Linh – Cát Phượng: cặp đôi diễn xuất của nước mắt và nụ cười

Trung tâm của vở là nhân vật Hết do nghệ sĩ Công Danh thể hiện, Hoài Linh và Cát Phượng đảm trách vai phụ nhưng cả hai đã tạo những lớp diễn ăn ý, đem lại tiếng cười và cả nước mắt dành cho số phận hẩm hiu trong tình yêu của anh Hết.

Sau thời gian dài vắng bóng, sự tái xuất của Hoài Linh trong vai người ông ngoại khắc khổ, lặng lẽ chịu đựng những vết thương tinh thần, hứa hẹn sẽ mang lại cảm xúc mạnh cho khán giả. Với lối diễn tiết chế, thấu hiểu từng khoảng lặng của nhân vật, anh khiến khán phòng nhiều lần lặng đi rồi bật khóc.

NS Cát Phượng và Công Danh trong vở "Hiu hiu gió bấc"

Trong khi đó, Cát Phượng bằng nét diễn xuất tinh tế, đã hóa thân trọn vẹn vào người phụ nữ chịu nhiều tổn thương chỉ mong con gái mình sống hạnh phúc, dù tình thương đó đã khiến Hết – chàng trai một mực yêu thương con gái bà phải bỏ xứ, lìa quê mang trong mình lòng trắc ẩn khó nguôi.

Cặp đôi nghệ sĩ từng gắn bó lâu năm trong nghề, trải qua nhiều sự kiện nghệ thuật và là hai nghệ sĩ nhiều năm đoạt giải Mai Vàng đã gặp nhau trên sân khấu, tạo nên sự hòa quyện hiếm có giữa hiện thực và nghệ thuật, khiến mỗi đoạn thoại, mỗi ánh nhìn đều trở thành một vết thương đẹp.

Một hơi thở mới cho dòng kịch văn học

Sân khấu Mới đã có hướng đi táo bạo khi đưa văn học đương đại lên sàn diễn. "Hiu hiu gió bấc" là bước mở đầu, hứa hẹn chuỗi tác phẩm kế tiếp khai thác chất liệu văn chương Việt với chiều sâu và tính nhân văn.

Đạo diễn Minh Nhật khéo léo đan cài những mảng miếng thị giác và âm nhạc dân gian, tạo nên nhịp điệu sân khấu gần gũi nhưng vẫn đầy sức gợi. Khán giả có thể bắt gặp mùi khói đồng, tiếng gió, tiếng ghe xuồng, tiếng vọng cổ ngân xa, tất cả hòa quyện thành bức tranh quê vừa chân thực, vừa thơ.

Với "Hiu hiu gió bấc", Hoài Linh – Cát Phượng – Minh Nhật cùng ê-kíp Sân khấu Mới đã chứng minh: khi văn học và sân khấu gặp nhau bằng sự chân thành, nghệ thuật không chỉ để giải trí, mà còn có thể chữa lành tâm hồn.

