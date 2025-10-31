HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Trắng đêm giữ kè, chống lũ

HẢI ĐỊNH - BÍCH VÂN - TRẦN THƯỜNG

Hàng ngàn người trắng đêm ứng cứu, giữ cho tuyến kè tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng trụ vững trước từng cơn sóng dữ

Đến chiều tối 30-10, mưa lớn đã tạm ngớt nhưng biển Cửa Đại (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) vẫn còn nhiều cơn sóng dữ. Nước cuộn xiết, đánh tung từng mảng bê-tông, khoét sâu vào chân kè An Lương.

Lấy sức người chống thế nước

Khu vực chợ cá An Lương (xã Duy Nghĩa) đã 2-3 ngày nay không còn cảnh người mua - kẻ bán. Hàng trăm người dân chia từng nhóm, phối hợp với lực lượng Biên phòng Cửa Đại, bộ đội Sư đoàn 315 và công an địa phương giữ tuyến bờ kè dài chỉ hơn 1 km, bảo vệ gần 300 hộ dân.

Trước đó, từ sáng 29-10, khu vực bến cá An Lương - phía Nam cầu Cửa Đại - đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Sóng liên tiếp đánh sập phần móng, gây sụt lún từng mảng lớn, cuốn trôi đất đá và làm hư hại đoạn đường ven sông dài gần 20 m, rộng khoảng 3,5 m. Sự an toàn của tuyến giao thông, khu dân cư và các cơ sở thu mua hải sản của người dân bị đe dọa nghiêm trọng.

Tình hình ngập lụt tại Đà Nẵng: Hàng ngàn người chung tay cứu bờ kè Duy Nghĩa - Ảnh 1.

Ngày 30-10, phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong nước lũ, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: BÍCH VÂN

Trước tình hình khẩn cấp này, chính quyền xã Duy Nghĩa đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn tổ chức ứng cứu. Hàng ngàn bao cát được chất dọc theo tuyến kè; hàng trăm chuyến xe chở cát biển được vận chuyển liên tục để đắp tạm nhằm ngăn chặn sạt lở lan rộng.

Giữa tâm điểm sạt lở, ngay ngã ba chợ hải sản An Lương, một đoạn kè dài hơn 20 m bị khoét sâu, phần bê-tông sụt xuống từng khối lớn. Mỗi đợt sóng vỗ vào bờ là hàng chục bao cát bị cuốn phăng.

"Thấy bờ kè tiếp tục bị sóng đánh sạt, chúng tôi không thể ngừng tay. Mỗi bao cát chèn xuống là góp một chút sức để bảo vệ làng xóm" - anh Nguyễn Văn Thanh (ngụ xã Duy Nghĩa) nói trong hơi thở đứt quãng.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa, tuyến kè An Lương có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ khu dân cư và trung tâm thu mua hải sản của địa phương. Nếu sạt lở lan rộng, địa phương sẽ chịu thiệt hại nặng nề cả về kinh tế lẫn hạ tầng, tính mạng người dân bị đe dọa. "Chúng tôi đã huy động thêm nhân lực, vật liệu và máy móc để gia cố các điểm xung yếu, bảo đảm an toàn tối đa cho người dân" - ông Hòa cho biết.

Oằn mình trong biển nước

Ngày 30-10, phố cổ Hội An - di sản bên dòng Thu Bồn - vẫn chìm sâu trong nước lũ. Khoảng 2-3 giờ sáng cùng ngày, nước dâng nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay.

Ông Bùi Thanh Sơn (trú phường Hội An, TP Đà Nẵng) bàng hoàng nhìn ngôi nhà của mình chìm trong nước sâu hơn 1,7 m. "Lũ lần này cao hơn cả đỉnh lũ lịch sử năm Thìn 1964. Dù nước đã rút dần nhưng có thể dâng trở lại vào ban đêm" - ông lo lắng.

Theo ghi nhận, mực nước đo được trên sông Thu Bồn sáng 30-10 đạt 3,37 m, vượt xa mức lũ lịch sử. Chùa Cầu - một trong những biểu tượng của Hội An - chìm gần 2 m trong dòng nước đục. Hàng quán, nhà dân trên những con đường quen thuộc chỉ còn lấp ló bảng hiệu. Tiếng chèo khua nước vang lên thay cho tiếng bước chân của du khách; ghe thuyền trở thành phương tiện duy nhất giúp người dân di chuyển, tiếp tế và cứu trợ.

Tình hình ngập lụt tại Đà Nẵng: Hàng ngàn người chung tay cứu bờ kè Duy Nghĩa - Ảnh 2.

Tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho một hộ gia đình tại thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng. Ảnh: HẢI ĐỊNH

Bốn ngày liên tiếp Hội An oằn mình trong biển nước. Người dân vùng trũng thấp vẫn kiên cường chống chọi, di dời tài sản lên cao, chia nhau từng phần cơm hộp, chai nước sạch...

Trong khi đó, sau 5 ngày mưa lớn không ngừng, tại vùng ven sông Vu Gia - Thu Bồn, làng xóm vẫn chìm trong biển nước mênh mông. Từ đường ĐT 609B đi sâu vào thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc, đâu đâu cũng thấy hình ảnh những chiếc ghe nhỏ len lỏi giữa dòng nước ngập; người dân chuyền tay nhau từng túi gạo, mớ rau... Càng vào sâu, nước càng dâng cao, có nơi đường ngập gần 2 m, trong nhà nước ngang cổ người lớn.

Chị Nguyệt Ánh (thôn Hòa Đông) chưa hết ám ảnh khi nhớ lại giây phút đối mặt dòng nước hung dữ. Sáng 29-10, khi nước rút, chị tranh thủ dọn nhà nhưng không ngờ đến chiều, nước lại lên nhanh hơn. "Đêm đó, bên ngoài nước chảy xiết, mưa to, gió rít từng cơn. Tôi soi đèn pin thấy chỉ còn khoảng 20 cm nữa là nước ngập tới gác lửng" - chị Ánh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đã 65 tuổi, ông Lê Phước Hùng từng chứng kiến bao mùa lũ lụt, vậy mà lần này phải thừa nhận chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nước ngập lớn như thế. Đến sáng 30-10, khi nước còn ngập hơn 1 m, ông mới dám lội về nhà, cố đẩy rác, xác động vật ra ngoài, dọn tạm để chờ nước rút.

Cuộc sống của nhiều hộ dân thôn Hòa Đông bị đảo lộn hoàn toàn trong lũ dữ. "Nước xuống rồi lại dâng lên đến 2-3 lần, lần sau cao hơn lần trước. Chúng tôi không còn đồ ăn, thậm chí phải hứng nước mưa để uống" - ông Nguyễn Đắc Ngộ nhìn dòng nước rút chậm chạp, lòng nặng trĩu. 

Vượt lũ lịch sử năm Thìn 1964

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, tính tới sáng 30-10, đợt mưa lũ này đã làm 7 người chết, 4 người mất tích, 21 người bị thương. Về tài sản, 25 con gia súc, 7.954 con gia cầm chết, bị cuốn trôi; 55 ha lúa, 415,78 ha rau màu, 5 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 1.880 m đường bị hư hỏng...

Đáng chú ý, trong đợt mưa lũ này, mực nước trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu, Hội An cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm Thìn 1964.


Khẩn trương tiếp sức người dân vùng lũ

Khẩn trương tiếp sức người dân vùng lũ

Báo Người Lao Động đã trao 120 phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở TP Huế và 2 phần quà đến 2 gia đình có người tử vong ở Quảng Ngãi...

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung làm 22 người chết, mất tích

(NLĐO) - Mưa lũ lịch sử ở miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề, làm 22 người chết và mất tích; hơn 123.000 căn nhà bị ngập.

Người trong một nước...

Bão lụt thì miền nào cũng từng nếm trải nhưng riêng miền Trung bao đời qua được xem là "đặc sản", bởi luôn nhiều hơn và sức tàn phá thường khủng khiếp hơn.

