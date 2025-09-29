Khỏe, vui để cống hiến nhiều hơn

Tại TP HCM, rèn luyện thể thao đã trở thành một phần hoạt động của nhiều doanh nghiệp (DN).

Giảm áp lực, tạo động lực

Để việc rèn luyện sức khỏe trở thành thói quen thường xuyên hơn, mới đây, Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa (phường Phú Thọ Hòa, TP HCM) đầu tư xây dựng sân chơi pickleball với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Công ty còn mạnh tay chi tiền thuê hẳn huấn luyện viên chuyên nghiệp đến hướng dẫn kỹ thuật và giúp công nhân (CN) luyện tập.

Môn thể thao mới này được rất nhiều người lao động (NLĐ) yêu thích. Anh Phạm Thế Anh, CN Công ty Minh Khoa, cho biết từ khi có sân pickleball, anh và nhiều người có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe và gặp gỡ, giao lưu với nhau sau giờ làm việc nên ai cũng vui vẻ.

"Ban giám đốc cũng ra sân luyện tập hết mình cùng với NLĐ, giúp chúng tôi cảm thấy nơi làm việc thêm thân thiện, gần gũi"- anh bày tỏ.

Người lao động Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa hào hứng tham gia rèn luyện thể thao Ảnh HUỲNH NHƯ

Công ty CP Cao su Bà Rịa (xã Ngãi Giao, TP HCM) cũng vừa đầu tư xây dựng 3 sân bóng chuyền với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng ngay tại khu lưu trú của CN. Nhờ đó, những buổi chiều sau giờ làm việc của hơn 100 CN trong khu lưu trú rộn ràng hẳn. Không chỉ người lớn mà trẻ nhỏ cũng rủ nhau ra sân.

Trước đó, Công ty CP Cao su Bà Rịa đã đầu tư gần 5 tỉ đồng để sửa chữa và xây dựng khu lưu trú tại các nông trường cho CN ở miễn phí. Công ty còn mở lớp phổ cập tiếng Việt cho NLĐ dân tộc thiểu số, tổ chức khám sức khỏe định kỳ…, giúp họ không chỉ có sức khỏe mà còn hòa nhập tốt với vùng đất mới mà mình đến sinh sống và làm việc.

Tại Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Truyền thông Âu Lạc (phường Tân Hòa, TP HCM), do đặc thù là DN chuyên cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ liên quan công nghệ nên NLĐ cần tập trung cao độ khi làm việc. Để giúp giải tỏa căng thẳng, những phòng thư giãn, phòng chơi game ra đời. Theo bà Đinh Thị Tuyết Trinh, giám đốc nhân sự của công ty, việc này vừa giúp NLĐ giải tỏa áp lực vừa tạo động lực để họ thêm yêu công việc và gắn bó với DN.

Ưu tiên chăm lo sức khỏe

Tại Công ty TNHH May thêu Hà Giang (phường An Nhơn, TP HCM), hầu hết CN đều là nữ và đã gắn bó nhiều năm. Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho hay để CN tập trung làm việc, tăng năng suất, DN đã chi khoản tiền lớn đầu tư, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí toàn bộ khu vực xưởng sản xuất. Nhờ vậy, khu vực làm việc của CN luôn thoáng mát.

Ngoài việc khám sức khỏe định kỳ theo quy định, Công đoàn công ty còn tìm nhiều cách để giúp NLĐ phòng tránh bệnh nghề nghiệp.

Cụ thể, nghiên cứu các bài tập thể dục đơn giản, hiệu quả để hướng dẫn CN tập luyện, đồng thời thuyết phục ban giám đốc tăng thời gian nghỉ ngơi giữa ca làm việc để họ tạm nghỉ tay, tập thể dục. "Lâu dần, việc này trở thành thói quen của CN, họ có thể tập tại nhà hoặc nhà máy. Hầu hết CN của công ty đều lớn tuổi nên việc tập thể dục rất quan trọng" - bà Thủy nhận xét.

Với Công ty CP TKG Taekwang Vina (tỉnh Đồng Nai, DN có khoảng 35.000 NLĐ), phát hiện CN mắc bệnh về mắt ngày càng nhiều, 2 năm qua, Công đoàn công ty chủ động phối hợp cùng Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP HCM) tổ chức chương trình "Phẫu thuật mắt từ thiện".

Mỗi năm, hàng trăm CN và người thân bị các chứng bệnh về mắt đã được các bác sĩ thăm khám và phẫu thuật miễn phí, giúp họ tìm lại đôi mắt sáng khỏe, yên tâm làm việc, gắn bó với DN.

Nhờ chương trình này, người thân của chị Trương Phương Dung, CN Công ty TKG Taekwang Vina, đã tìm lại được ánh sáng. Dung kể mẹ chị bị đục thủy tinh thể gây suy giảm thị lực khiến cuộc sống gặp nhiều bất tiện. Khi Công đoàn công ty thông báo về chương trình, chị đã đăng ký để mẹ được thăm khám, điều trị miễn phí.

"Tôi rất mừng vì mỗi năm, Công đoàn công ty đều có thêm những chương trình chăm lo mới cho CN và người thân" - nữ công nhân này cảm kích.

Sáng tạo để giữ sức hút Để NLĐ vừa được vui chơi, tái tạo sức khỏe vừa có thêm khoảnh khắc bên người thân, mới đây, Công đoàn Công ty CP TKG Taekwang Vina phối hợp cùng DN tổ chức chương trình đào tạo kết hợp du lịch cho CN, mở rộng cho cả người nhà của họ tham gia. Tùy theo nguyện vọng, CN có thể lựa chọn một trong 2 phương án: Tham quan, tắm biển với các trò chơi vui nhộn tại Bãi biển Long Hải hoặc Công viên nước Đầm Sen. Công nhân Công ty CP TKG Taekwang Vina và người thân được khám, điều trị các bệnh về mắt miễn phí .Ảnh: THANH YÊN Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP TKG Taekwang Vina, cho rằng để giữ được sức hút, Công đoàn cơ sở phải có sự sáng tạo, sẵn sàng làm mới hoạt động mỗi năm dựa theo mong muốn, nguyện vọng của NLĐ. "Chúng tôi luôn ưu tiên thực hiện các mô hình tiếp cận, chăm lo vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe... để giúp CN có thể trạng tốt và cuộc sống ngày càng cải thiện" - ông cho biết.



