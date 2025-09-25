Thấu hiểu để giữ ổn định quan hệ lao động

Trong đơn phản ánh gửi đến Báo Người Lao Động mới đây, 5 lao động tại Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (phường Sài Gòn, TP HCM) bày tỏ sự bức xúc khi bị doanh nghiệp (DN) nợ lương kéo dài. Số lao động này hiện đã nghỉ việc, trong đó có người nghỉ hơn 1 năm nhưng tiền lương vẫn bị "treo". Số lương người lao động (NLĐ) bị nợ ít nhất 57 triệu đồng, nhiều nhất 107 triệu đồng.

Nợ lương kéo dài

Theo trình bày của NLĐ, từ quý IV/2023, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh bắt đầu chậm trả lương, có thời điểm kéo dài đến 2-3 tháng. Sang năm 2024, công ty bắt đầu tình trạng nợ lương, hằng tháng NLĐ chỉ được tạm ứng một phần để trang trải cuộc sống.

Bà Nghiêm Mỹ Hằng, nguyên là trưởng nhóm phụ trách quản trị và đối soát thuộc Trung tâm Dịch vụ khách hàng của công ty, cho biết bị DN nợ lương từ tháng 3-2024 đến khi nghỉ việc vào tháng 4-2025. Trong thời gian đó, có thời điểm bà bị nợ lương cả tháng, có lúc được tạm ứng một phần nhỏ.

Vào tháng 6-2024, công ty đề xuất ai tự nguyện giảm lương từ 15%-20% sẽ được trả đủ lương. Bà đồng ý giảm 15% lương nên 4 tháng sau đó được trả đủ, nhưng thời gian sau công ty tiếp tục nợ. Ngoài khoản nợ lương (hơn 107 triệu đồng), bà Hằng còn bị nợ BHXH 10 tháng (từ tháng 6-2024 đến tháng 3-2025) nên không thể chốt sổ và hưởng các chế độ liên quan.

Từ khi nghỉ việc đến nay, bà Hằng nhiều lần yêu cầu công ty thanh toán tổng số tiền lương bị nợ nhưng chỉ được chi trả một lần là 6,78 triệu đồng vào ngày 18-9-2025, còn lại hẹn "sẽ thống nhất kế hoạch chi trả đầy đủ" hoặc đùn đẩy qua lại giữa bộ phận nhân sự và kế toán.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Quản Trung làm việc với LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng để giải quyết nợ lương công nhân. Ảnh: CHÂU TỈNH

"Chúng tôi rất hiểu và chia sẻ khó khăn của công ty nên đã chấp nhận giảm lương, bị nợ lương thời gian dài. Khi không thể cầm cự được nữa, phải nghỉ việc tìm đường mưu sinh khác, chúng tôi mong công ty có phương án, lộ trình thanh toán lương cụ thể. Chúng tôi chấp nhận cả việc có thể trả nhiều lần theo kỳ chi lương hằng tháng của những NLĐ đang làm việc" - bà Hằng bày tỏ.

Còn ông Nguyễn Đình Lân, nhân viên công nghệ thông tin, cũng bị nợ lương kéo dài từ tháng 1 đến 5-2024. Không thể tiếp tục tình trạng đi làm mỗi ngày mà sống bằng tiền vay mượn, tháng 7-2024 ông nghỉ việc. Hơn 1 năm qua, sau nhiều lần đòi nợ, ông chỉ được DN trả 2 lần khoảng 9 triệu đồng, hiện còn bị nợ hơn 68,6 triệu đồng.

Ngày 17-9, khi Báo Người Lao Động thông tin về nội dung phản ánh, công ty đã có buổi làm việc với NLĐ để thỏa thuận trả nợ lương. Công ty đề xuất trả nợ lương theo lộ trình 5 triệu đồng/người/tháng, còn nợ BHXH chờ cơ quan BHXH chốt chi phí và thanh toán để chốt sổ. Nhưng đa số NLĐ yêu cầu thanh toán dứt điểm trước tháng 10-2025 hoặc thanh toán 50% trong tháng 9-2025, phần còn lại trả dần 5-10 triệu đồng/tháng.

Cam kết trả từng đợt

Mới đây, Công đoàn phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) đã cùng LĐLĐ tỉnh làm việc với đại diện Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Quản Trung để giải quyết tình trạng nợ lương công nhân (CN) thi công dự án sân bay Long Thành.

Trước đó, phản ánh với Báo Người Lao Động, các CN cho hay đang khốn đốn vì bị nợ lương kéo dài từ tháng 5-2023 đến nay, mặc dù công ty đã hoàn thành gói thầu xây lắp tại dự án sân bay Long Thành nhiều tháng. Tổng số tiền lương mà DN còn nợ NLĐ (các trường hợp còn giữ liên lạc) gần 375 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Ngọc, một CN, cho biết đến tháng 1-2025, công ty mới thanh toán cho ông khoảng 41,6 triệu đồng tiền lương của một số tháng trong năm 2024, hiện còn nợ hơn 68 triệu đồng. "Việc công ty nợ lương kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, gia đình của nhiều CN. Đây là khoản nợ lương chưa được thống kê đầy đủ bởi còn rất nhiều trường hợp khác rơi vào tình cảnh tương tự" - ông Ngọc cho biết.

Để đòi quyền lợi, giữa tháng 1-2025, tập thể CN đã gửi đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Thuận Bắc (cũ). Tại buổi hòa giải đại diện công ty thừa nhận còn nợ lương hơn 100 CN do gặp khó khăn. Đồng thời, cam kết từ tháng 3-2025 sẽ thanh toán hết khoản nợ lương cho NLĐ. Thế nhưng đến nay công ty vẫn không thực hiện. Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh thông tin, tổ chức Công đoàn đã vào cuộc.

Tại buổi làm việc với Công đoàn, phía DN cho biết do khó khăn từ việc giải ngân nguồn vốn của các dự án dẫn đến chậm chi trả lương cho CN. Đại diện DN này đề xuất sẽ chia nhỏ khoản nợ lương, thanh toán cho CN nghỉ việc theo từng đợt, mỗi đợt 100 triệu đồng, căn cứ vào số tiền còn nợ của từng người. Về nợ BHXH, DN sẽ đóng 50 triệu đồng mỗi tháng để thu hẹp dần, tạo điều kiện chốt sổ BHXH cho CN nghỉ việc.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ khó khăn của DN, nhưng cũng đề nghị công ty sớm thu xếp tài chính, ưu tiên chi trả lương để giữ ổn định quan hệ lao động, bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp Phản hồi Báo Người Lao Động về thông tin NLĐ phản ánh vào ngày 19-9, ông Phạm Minh Sương, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, cho biết thời gian qua, tình hình sản xuất - kinh doanh và tài chính của công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế, cùng những biến động về nhân sự. Vì vậy, công ty đã chậm chi trả lương cho NLĐ. Hiện nay, công ty đang tập trung tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, hoạt động kinh doanh nhằm từng bước phục hồi. Trên cơ sở đó, DN đã và đang xây dựng kế hoạch thanh toán tiền lương, chốt chế độ BHXH cho NLĐ trong thời gian sớm nhất. Đối với các trường hợp nghỉ việc Báo Người Lao Động phản ánh, công ty sẽ thanh toán với mức 5 triệu đồng/người/tháng. Công ty cũng đã xin lỗi về việc chậm lương và mong NLĐ chia sẻ với tình hình khó khăn hiện nay của DN.



