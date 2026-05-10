Khói bụi, tiếng ồn "tra tấn" hàng chục hộ dân cạnh nhà máy viên nén sinh khối

Suốt nhiều năm qua, người dân thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối thuộc Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu gây ra.

Theo ghi nhận, chỉ đứng cách nhà máy vài trăm mét đã dễ dàng nhìn thấy những cột khói xám liên tục bốc lên từ khu vực sản xuất. Vào thời điểm cuối chiều, các luồng khói kéo dài hàng chục mét, bao trùm khu dân cư khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Những cột khói bốc lên từ nhà máy sản xuất viên nén sinh khối

Anh Hồ Minh Đại, ở thôn Trung An (sống cách nhà máy hơn 200 m), cho biết nhiều năm nay cả gia đình phải sống chung với bụi đen và mùi khét phát sinh từ hoạt động sản xuất viên nén.

"Bụi phủ khắp nơi, từ lan can, bàn ghế ngoài sân đến bàn học, tủ sách trong nhà. Vừa lau dọn hôm trước thì hôm sau bụi lại bám kín. Các con tôi thường xuyên ho, viêm họng, có thời điểm bị viêm phế quản. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện" - anh Đại phản ánh.

Không riêng gia đình anh Đại, nhiều hộ dân khác tại thôn Trung An cũng cho biết thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi khói bụi và tiếng ồn từ nhà máy.

Theo người dân, nhà máy hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng. Khi vận hành công suất lớn, các ống xả phát tán khói bụi dày đặc kèm mùi khét khó chịu ra môi trường.

Nước thải đen ngòm đọng lại cạnh nhà máy sản xuất viên nén sinh khối

Ông Nguyễn Võ, trú thôn Trung An, cho biết chỉ sau một đêm, cửa kính, nền nhà và nhiều vật dụng đã phủ lớp bụi mịn màu đen. "Nhiều người trong khu dân cư bị cay mắt, khó thở, ho kéo dài" - ông Võ bức xúc.

Hiện trong khuôn viên nhà máy có 3 ống phát thải được đặt ở vị trí khá thấp. Người dân cho rằng điều này khiến khí thải không được phát tán lên cao mà dễ lan trực tiếp vào khu dân cư khi có gió đổi hướng.

Ngoài khói bụi, hoạt động sản xuất còn gây tiếng ồn, rung chấn kéo dài cả ngày lẫn đêm. Người dân cũng lo ngại nguy cơ ô nhiễm nguồn nước quanh khu vực nhà máy.

Người dân xung quanh nhà máy sản xuất viên nén sinh khối bức xúc, lo lắng vì khói bụi, tiếng ồn liên tục tra tấn

Phía Đông nhà máy có hệ thống tường bao nhưng xuất hiện nhiều đường ống thoát nước dẫn ra bên ngoài. Tại khu đất giáp ranh nhà máy, nhiều rãnh nước đọng có màu đen và bốc mùi hôi. Người dân nghi ngờ đây là nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất.

Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, nhiều hộ dân ở thôn Trung An đã gửi đơn kiến nghị đến Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã và UBND xã Bình Sơn đề nghị kiểm tra, xử lý.

Ngày 20-4-2026, UBND xã Bình Sơn có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đề nghị hỗ trợ lấy mẫu quan trắc môi trường tại Nhà máy Wood Pellets và Công ty Lâm sản Bình An Phú.

Theo văn bản do ông Đinh Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, ký thì địa phương ghi nhận tại các ống xả của nhà máy thường xuyên xuất hiện các vệt khói trắng kéo dài phát tán ra môi trường.

Tuy nhiên, kết quả quan trắc do doanh nghiệp tự thực hiện và báo cáo cho cơ quan chức năng cho thấy các chỉ số vẫn nằm trong giới hạn cho phép. UBND xã Bình Sơn cho rằng cần có kết quả quan trắc độc lập, khách quan để đánh giá chính xác mức độ tác động môi trường.

Sau một đêm bụi bám đầy các vật dụng trong nhà

Địa phương đã kiến nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất hỗ trợ lấy mẫu, đánh giá chất lượng môi trường để có cơ sở trả lời người dân.

Ông Nguyễn Hải Trường, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất, cho biết đơn vị đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường xây dựng kế hoạch lấy mẫu khí thải công nghiệp tại Nhà máy Wood Pellets.

"Việc lấy mẫu phải đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng các chỉ tiêu môi trường. Nhà máy được yêu cầu vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường và đạt 100% công suất thiết kế khi tiến hành quan trắc" - ông Trường thông tin.

Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối Wood Pellets được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2014, có diện tích hơn 51.247 m², công suất thiết kế 183.600 tấn/năm, tương đương 15.300 tấn/tháng và đi vào hoạt động từ năm 2016. Theo hồ sơ, nhà máy có 17 dòng thải khí, 6 nguồn phát sinh tiếng ồn và rung chấn; hoạt động xả thải diễn ra liên tục trong quá trình vận hành với lưu lượng khí thải lớn, tối đa khoảng 428.000 m³/giờ, tương đương gần 9 triệu m³/ngày đêm.



