Khói bụi, tiếng ồn "tra tấn" hàng chục hộ dân cạnh nhà máy viên nén sinh khối

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khói bụi, tiếng ồn "tra tấn" hàng chục hộ dân cạnh nhà máy viên nén sinh khối

T.Trực

(NLĐO) – Dù khói bụi, tiếng ồn từ nhà máy viên nén sinh khối liên tục "tra tấn" người dân nhưng doanh nghiệp khẳng định các chỉ số vẫn an toàn.

Suốt nhiều năm qua, người dân thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối thuộc Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu gây ra.

Theo ghi nhận, chỉ đứng cách nhà máy vài trăm mét đã dễ dàng nhìn thấy những cột khói xám liên tục bốc lên từ khu vực sản xuất. Vào thời điểm cuối chiều, các luồng khói kéo dài hàng chục mét, bao trùm khu dân cư khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Khói bụi, tiếng ồn "tra tấn" hàng chục hộ dân cạnh nhà máy viên nén sinh khối - Ảnh 1.

Những cột khói bốc lên từ nhà máy sản xuất viên nén sinh khối

Anh Hồ Minh Đại, ở thôn Trung An (sống cách nhà máy hơn 200 m), cho biết nhiều năm nay cả gia đình phải sống chung với bụi đen và mùi khét phát sinh từ hoạt động sản xuất viên nén.

"Bụi phủ khắp nơi, từ lan can, bàn ghế ngoài sân đến bàn học, tủ sách trong nhà. Vừa lau dọn hôm trước thì hôm sau bụi lại bám kín. Các con tôi thường xuyên ho, viêm họng, có thời điểm bị viêm phế quản. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng vẫn chưa được cải thiện" - anh Đại phản ánh.

Không riêng gia đình anh Đại, nhiều hộ dân khác tại thôn Trung An cũng cho biết thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi khói bụi và tiếng ồn từ nhà máy.

Theo người dân, nhà máy hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng. Khi vận hành công suất lớn, các ống xả phát tán khói bụi dày đặc kèm mùi khét khó chịu ra môi trường.

Khói bụi, tiếng ồn "tra tấn" hàng chục hộ dân cạnh nhà máy viên nén sinh khối - Ảnh 2.

Nước thải đen ngòm đọng lại cạnh nhà máy sản xuất viên nén sinh khối

Ông Nguyễn Võ, trú thôn Trung An, cho biết chỉ sau một đêm, cửa kính, nền nhà và nhiều vật dụng đã phủ lớp bụi mịn màu đen. "Nhiều người trong khu dân cư bị cay mắt, khó thở, ho kéo dài" - ông Võ bức xúc.

Hiện trong khuôn viên nhà máy có 3 ống phát thải được đặt ở vị trí khá thấp. Người dân cho rằng điều này khiến khí thải không được phát tán lên cao mà dễ lan trực tiếp vào khu dân cư khi có gió đổi hướng.

Ngoài khói bụi, hoạt động sản xuất còn gây tiếng ồn, rung chấn kéo dài cả ngày lẫn đêm. Người dân cũng lo ngại nguy cơ ô nhiễm nguồn nước quanh khu vực nhà máy.

Khói bụi, tiếng ồn "tra tấn" hàng chục hộ dân cạnh nhà máy viên nén sinh khối - Ảnh 3.

Người dân xung quanh nhà máy sản xuất viên nén sinh khối bức xúc, lo lắng vì khói bụi, tiếng ồn liên tục tra tấn

Phía Đông nhà máy có hệ thống tường bao nhưng xuất hiện nhiều đường ống thoát nước dẫn ra bên ngoài. Tại khu đất giáp ranh nhà máy, nhiều rãnh nước đọng có màu đen và bốc mùi hôi. Người dân nghi ngờ đây là nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất.

Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, nhiều hộ dân ở thôn Trung An đã gửi đơn kiến nghị đến Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã và UBND xã Bình Sơn đề nghị kiểm tra, xử lý.

Khói bụi, tiếng ồn "tra tấn" hàng chục hộ dân cạnh nhà máy viên nén sinh khối - Ảnh 4.

Người dân xung quanh nhà máy sản xuất viên nén sinh khối bức xúc, lo lắng vì khói bụi, tiếng ồn liên tục tra tấn

Ngày 20-4-2026, UBND xã Bình Sơn có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đề nghị hỗ trợ lấy mẫu quan trắc môi trường tại Nhà máy Wood Pellets và Công ty Lâm sản Bình An Phú.

Theo văn bản do ông Đinh Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, ký thì địa phương ghi nhận tại các ống xả của nhà máy thường xuyên xuất hiện các vệt khói trắng kéo dài phát tán ra môi trường.

Tuy nhiên, kết quả quan trắc do doanh nghiệp tự thực hiện và báo cáo cho cơ quan chức năng cho thấy các chỉ số vẫn nằm trong giới hạn cho phép. UBND xã Bình Sơn cho rằng cần có kết quả quan trắc độc lập, khách quan để đánh giá chính xác mức độ tác động môi trường.

Khói bụi, tiếng ồn "tra tấn" hàng chục hộ dân cạnh nhà máy viên nén sinh khối - Ảnh 5.

Sau một đêm bụi bám đầy các vật dụng trong nhà

Địa phương đã kiến nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất hỗ trợ lấy mẫu, đánh giá chất lượng môi trường để có cơ sở trả lời người dân.

Ông Nguyễn Hải Trường, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất, cho biết đơn vị đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường xây dựng kế hoạch lấy mẫu khí thải công nghiệp tại Nhà máy Wood Pellets.

"Việc lấy mẫu phải đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng các chỉ tiêu môi trường. Nhà máy được yêu cầu vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường và đạt 100% công suất thiết kế khi tiến hành quan trắc" - ông Trường thông tin.

Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối Wood Pellets được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2014, có diện tích hơn 51.247 m², công suất thiết kế 183.600 tấn/năm, tương đương 15.300 tấn/tháng và đi vào hoạt động từ năm 2016.

Theo hồ sơ, nhà máy có 17 dòng thải khí, 6 nguồn phát sinh tiếng ồn và rung chấn; hoạt động xả thải diễn ra liên tục trong quá trình vận hành với lưu lượng khí thải lớn, tối đa khoảng 428.000 m³/giờ, tương đương gần 9 triệu m³/ngày đêm.


Tin liên quan

Nhà máy xả thải khiến nước giếng khoan đổi màu tím bất thường bị tạm dừng hoạt động

Nhà máy xả thải khiến nước giếng khoan đổi màu tím bất thường bị tạm dừng hoạt động

(NLĐO) - Để xử lý sự cố nước thải tràn ra môi trường khiến nước giếng khoan nhà dân ở Thanh Hóa đổi màu tím bất thường, công ty giặt là bị tạm dừng hoạt động.

Núi rác khổng lồ gây ô nhiễm bên nhà máy xử lý rác xây 20 năm chưa xong

(NLĐO)- Do không được xử lý, bãi rác ở phường Bỉm Sơn đã quá tải tạo thành núi rác khổng lồ, gây ô nhiễm ngay cạnh nhà máy xử lý rác 20 năm xây chưa xong

Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn gặp sự cố, bụi đen bao trùm khu dân cư

(NLĐO)- Do gặp sự cố khu vực lọc bụi khiến bụi đen của Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bay ra môi trường, ảnh hưởng tới nhiều khu dân cư, trường học

tỉnh Quảng Ngãi ô nhiễm môi trường cơ quan chức năng hoạt động sản xuất khu kinh tế giấy chứng nhận xây dựng kế hoạch tình trạng ô nhiễm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo