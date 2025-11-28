HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn gặp sự cố, bụi đen bao trùm khu dân cư

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do gặp sự cố khu vực lọc bụi khiến bụi đen của Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bay ra môi trường, ảnh hưởng tới nhiều khu dân cư, trường học

Ngày 28-11, thông tin từ UBND phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã vào cuộc xử lý thông tin phản ánh của người dân về việc bụi đen từ Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn bay vào khu dân cư và phía Công ty cổ phần xi-măng Bỉm Sơn cũng đã có báo cáo về việc này.

Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn gặp sự cố, bụi đen bao trùm khu dân cư - Ảnh 1.

Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn gặp sự cố khiến bụi đen bay vào khu dân cư

Trước đó, người dân khu phố 13 và 14 (phường Bỉm Sơn) bức xúc trước tình trạng bụi từ khu vực Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn bay ra, bủa vây toàn bộ khu dân cư rộng lớn, khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo người dân, bụi bay dày đặc tràn vào khu dân cư tạo thành từng lớp, đen sì bám vào cây cối, nhà cửa, sân vườn, mái nhà… Không chỉ các khu dân cư, bụi đen còn ảnh hưởng đến trường học trên địa bàn. Lo lắng bụi ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và giáo viên, Trường Tiểu học Lam Sơn 3 đã báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương.

Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn gặp sự cố, bụi đen bao trùm khu dân cư - Ảnh 2.

Mái nhà, cây cối của người dân sống gần Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn phủ bụi kín

Vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, trong các ngày từ 23 đến 27-10, một số thông số quan trắc tại trạm quan trắc tự động, liên tục khí thải của Công ty cổ phần xi-măng Bỉm Sơn (giá trị trung bình giờ) vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong một số ngày.

Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo yêu cầu công ty khắc phục ngay, nếu tiếp tục xả bụi, khí thải vượt quy chuẩn, Sở sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần xi-măng Bỉm Sơn, việc bụi từ nhà máy bay vào khu dân cư là sự cố ngoài mong muốn, do hệ thống lọc bụi của nhà máy gặp trục trặc.

Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn gặp sự cố, bụi đen bao trùm khu dân cư - Ảnh 3.

Trường học cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự cố của Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn

Cụ thể, về nguyên nhân, trong thời gian từ 23 đến 27-10, công ty triển khai chạy thử quạt ID lô 3 của dự án nhiệt khí thải. Do quá trình này phải dò tìm dải thông số phù hợp cho biến tần, có thời điểm quạt ID dừng đột ngột, bụi vào lọc bụi bị quá tải dẫn đến bụi ra môi trường nhiều hơn bình thường.

Công ty đã nhanh chóng yêu cầu chuyên gia can thiệp xử lý tồn tại trên, tìm dải thông số hoạt động phù hợp cho biến tần và đưa thiết bị vào hoạt động bình thường.

Nhà máy xi-măng Bỉm Sơn gặp sự cố, bụi đen bao trùm khu dân cư - Ảnh 4.

Bụi đen tạo thành lớp ở góc nhà một nhà dân

Tiếp đó, khoảng 9 giờ ngày 9-11, hệ thống lọc bụi gặp sự cố khi bơm nước phun sương bị hỏng, dẫn đến khí vào lọc bụi tăng, hiệu suất lọc bụi giảm. Sau 2 giờ, công ty đã xử lý sự cố bơm nước và đưa thiết bị vào hoạt động bình thường.

Để xử lý tình trạng trên, Công ty cổ phần xi-măng Bỉm Sơn, cho biết sẽ thực hiện các giải pháp khắc phục (lắp đặt hệ thống phun nước, phun sương dập bụi tại các ống khói để dập bụi khi sự cố lọc bụi xảy ra), không để lặp lại tình trạng như trên.

