Thời sự

Nhà máy xả thải khiến nước giếng khoan đổi màu tím bất thường bị tạm dừng hoạt động

Tuấn Minh

(NLĐO) - Để xử lý sự cố nước thải tràn ra môi trường khiến nước giếng khoan nhà dân ở Thanh Hóa đổi màu tím bất thường, công ty giặt là bị tạm dừng hoạt động.

Chiều 20-4, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo dừng hoạt động cơ sở gây ô nhiễm môi trường liên quan tới vụ việc nước giếng khoan ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng đổi màu tím bất thường, bốc mùi hôi thối khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Nhà máy xả thải khiến nước giếng khoan đổi màu tím bất thường bị tạm dừng hoạt động - Ảnh 1.

Nước giếng khoan hộ gia đình ông Bùi Văn Thủy (thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) đổi màu tím bất thường

Trong văn bản, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội (chi nhánh 1) tạm dừng ngay hoạt động giặt là của công ty tại Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng (thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng) để rà soát, cải tạo toàn bộ hệ thống thu gom nước thải, các công trình, công đoạn xử lý nước thải.

Khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường, tiếp tục phối hợp với UBND xã Thạch Quảng, các hộ dân thôn Quảng Trung có nguồn nước giếng khoan có màu, mùi lạ (có tính chất tương đồng với nước thải chưa qua xử lý của công ty), đảm bảo cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng cho đến khi nước giếng khoan của các hộ dân trở lại như bình thường.

"Nhà máy bị yêu cầu dừng hoạt động đến khi khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường xong, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã để được khảo sát, đánh giá trước khi tiếp tục cho hoạt động trở lại"- văn bản nêu.

Nhà máy xả thải khiến nước giếng khoan đổi màu tím bất thường bị tạm dừng hoạt động - Ảnh 2.

Nguồn nước thải tím đặc bên trong khu xử lý của công ty giặt là

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ ngày 14-4, nguồn nước sinh hoạt (nước giếng khoan) của gia đình ông Bùi Văn Thủy bất ngờ đổi màu tím bất thường, khi bơm lên nước có mùi hôi thối nồng nặc. Không chỉ gia đình ông Thủy, trong chiều ngày 16-5, khi bơm nước giếng khoan, gia đình anh Đinh Văn Thảo (SN 1996, gần nhà ông Thủy) cũng có màu tím bất thường.

Theo người dân, hiện tượng nước có mùi hôi bất thường xảy ra từ khoảng 15 ngày qua, tuy nhiên đến ngày 14-4 thì một số giếng khoan của gia đình bất ngờ đổi màu tím bất thường. "Hai ngày qua, khi gia đình bơm nước lên, nước xuất hiện màu tím đậm kèm theo mùi hôi thối khiến 26 hộ dân thôn Quảng Trung sống ven khe suối không dám dùng nước để nấu ăn, tắm giặt.

Không chỉ nguồn nước giếng khoan của hộ dân có màu tím, mà ghi nhận dọc khe suối Dòng Sông nơi có 1 nhà máy giặt là và 1 trang trại heo (nằm sát khu dân cư) nước suối đổi màu đen bất thường, nhiều đoạn có màu tím, nước sủi bọt và bốc mùi hôi thối.

Nhà máy xả thải khiến nước giếng khoan đổi màu tím bất thường bị tạm dừng hoạt động - Ảnh 3.

Suối Dòng Sông nổi màu tím bất thường những ngày qua

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 16-4, ông Tống Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng. cho biết ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND xã đã trực tiếp xuống kiểm tra, ghi nhận thực tế, sau đó phối hợp với Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân.

Bước đầu, qua làm việc, Công ty TNHH BOB Hà Nội đã thừa nhận nguồn nước có màu tím xuất phát từ nhà máy tràn ra suối Dòng Sông gây sự cố môi trường. Còn về nguồn hôi thối, hiện xã Thạch Quảng đang chờ kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn để đưa ra hướng xử lý.

bốc mùi hôi thối sự cố môi trường xả thải ra suối nước giếng khoan nước giếng khoan đổi màu đổi màu tím bất thường
