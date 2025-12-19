Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức các dự án khởi công - khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng, sáng 19-12, Tập đoàn BIM và các công ty thành viên đã long trọng tổ chức Lễ khởi công 3 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỉ đồng.

Tập đoàn BIM tổ chức Lễ khởi công các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỉ đồng

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo đối tác, đơn vị tư vấn, thi công.

Tại phường Bãi Cháy, Khu đô thị Halong Marina, Tập đoàn BIM tổ chức khởi công 2 dự án gồm: Dự án Khu nhà ở xã hội Đa giác 3, với quy mô hơn 2.500 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động, cán bộ và chuyên gia trên địa bàn; và Dự án Tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ lưu trú Aria Bay Towers, góp phần hoàn thiện không gian đô thị, dịch vụ và du lịch chất lượng cao tại khu vực Bãi Cháy – trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

Phối cảnh Dự án Khu nhà ở xã hội Đa giác 3, Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

Cùng ngày, Tập đoàn BIM cũng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm ương giống, nuôi trồng thủy sản công nghiệp kết hợp Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà, triển khai tại xã Đầm Hà và xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh, với công suất 100MW.

Nhà máy Điện mặt trời Đầm Hà là dự án điện mặt trời đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thể hiện định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với năng lượng tái tạo, phù hợp với chiến lược phát triển xanh và bền vững của tỉnh.

Dự án Trung tâm ương giống, nuôi trồng thủy sản công nghiệp kết hợp Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà công suất 100MW

Phối cảnh Dự án Tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ lưu trú Aria Bay Towers. Ảnh BIM Land.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao việc Tập đoàn BIM triển khai đồng loạt các dự án quy mô lớn, đa lĩnh vực trong khuôn khổ chương trình khởi công - khánh thành chào mừng Đại hội XIV của Đảng, qua đó góp phần thúc đẩy đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Ông Đoàn Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM, cho biết Quảng Ninh là địa bàn chiến lược mà Tập đoàn đã gắn bó và đầu tư liên tục hơn 30 năm qua, từ các dự án du lịch - dịch vụ, đô thị cho đến nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Tính đến trước năm 2025, tổng vốn đầu tư của BIM Group tại Quảng Ninh đạt gần 75.000 tỉ đồng, với mức đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh BIM Land

Riêng trong năm 2025, Tập đoàn BIM đã được tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 25.300 tỉ đồng, qua đó tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch và chất lượng sống của người dân địa phương.

Lãnh đạo Tập đoàn BIM nhấn mạnh, mỗi dự án được triển khai tại Quảng Ninh không chỉ là cơ hội đầu tư mà còn là trách nhiệm của nhà đầu tư lớn đối với địa phương. Tập đoàn cam kết huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự và kinh nghiệm triển khai, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để triển khai các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuân thủ pháp luật, an toàn và minh bạch.

Việc khởi công 3 dự án lần này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dài hạn của BIM Group tại Quảng Ninh: đầu tư có chiều sâu, cân bằng giữa phát triển kinh tế - an sinh xã hội - bảo vệ môi trường, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, bền vững và chất lượng cao trong giai đoạn mới.