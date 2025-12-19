Theo kế hoạch, 9 giờ sáng nay 19-12, Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đồng loạt tổ chức tại 79 điểm cầu trực tuyến và trực tiếp trên cả nước.

Điểm cầu trung tâm đặt ở Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được tổ chức tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội). Trong ảnh: Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic phân khu B

Theo báo cáo, đến ngày 14-12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó, khởi công 148 công trình, dự án; khánh thành, thông xe kỹ thuật 86 công trình, dự án. Có 38 dự án của các Bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương.

Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án lần này là sự kiện rất ý nghĩa chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới.

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỉ đồng

Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỉ đồng (trong đó nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỉ đồng, chiếm 18% tổng mức và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỉ đồng, chiếm 82% tổng mức).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình. Từ 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu (12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến), tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2025).

Cụ thể, điểm cầu trung tâm đặt ở Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được tổ chức tại xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) do UBND TP Hà Nội là cơ quan chủ quản. Ngoài điểm cầu trung tâm còn có 11 điểm cầu chính đặt tại: Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, TPHCM , An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nội.

Riêng TP Hà Nội, ngoài điểm cầu trung tâm còn có điểm cầu chính là lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại phường Phú Thượng.

Tại tỉnh Lào Cai: Khởi công Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại phường Lào Cai do Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Tỉnh Bắc Ninh: Khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ II - Giai đoạn 2 tại xã Phù Lãng do Công ty TNHH Nhân Đạt Tiến làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh: Khởi công Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn tại Đặc khu Vân Đồn do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

TP Huế: Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế tại phường Thuận Hóa do Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ngãi: Khởi công Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại xã Vạn Tường do Công ty CP Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất làm chủ đầu tư.

Tỉnh Lâm Đồng: Khánh Thành Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Phan Thiết tại Phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng do Quân chủng phòng không không quân làm chủ đầu tư.

TPHCM: Khởi công Dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên tại phường Sài Gòn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư.

Tỉnh An Giang: Khởi công Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Đặc khu Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

TP Cần Thơ: Khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau do Ban QLDA Mỹ Thuận - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

Tỉnh Đồng Nai: Lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1 tại xã Long Thành do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.

Khu đô thị thể thao Olympic tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỉ đồng

Theo chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14-12, quy mô dân số dự án khoảng 751.000 người với tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II-2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035.

Về quy hoạch, Khu đô thị thể thao Olympic nằm ở khu vực phía Nam TP Hà Nội, có quy mô hơn 9.171ha, thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.

Dự án thành phần phân khu A gồm phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD và có tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho khu liên hợp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế) nằm tại khu B.

Dự án thành phần phân khu B gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao. Trong đó đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu (đầu tư xây dựng bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao thuộc phân khu B) để phục vụ khởi công.

Tâm điểm ở phân khu B là sân vận động Trống Đồng, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được định hướng trở thành công trình biểu tượng lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc. Nếu hoàn thành đúng trên quy mô này, Trống Đồng Stadium sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới về diện tích.

Ngoài sân vận động Trống Đồng, khu B của khu đô thị thể thao Olympic còn bao gồm các công trình quy mô lớn khác như Cung Thể thao Dưới nước Global Aquatic Arena, Tháp Thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Tower) và Siêu đấu trường Thể thao điện tử E-Sports.

Dự án thành phần phân khu C gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hiệp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Dự án thành phần phân khu D gồm phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hiệp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Mục đích của dự án khu đô thị Olympic nhằm mở rộng không gian đô thị phía nam, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD (đô thị nén) ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

Cùng với đó, hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch, sinh thái quy mô lớn, với khu liên hợp thể thao và các làng Olympic đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic...

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sau khi hoàn thành

Ngoài dự án trên, ngày 19-12, Hà Nội cũng khởi công Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tổng diện tích nghiên cứu dự án tổng thể khoảng 11.000 ha (từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở). Trong đó diện tích nghiên cứu lập dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 7.800 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300ha; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100ha.

Dự án chia thành 4 dự án thành phần (DATP). Trong đó, DATP 1 thuộc tả ngạn sông Hồng; DATP 2 hữu ngạn sông Hồng; DATP 3 đầu tư tuyến Metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng khoảng 45km; DATP 4 khu đô thị tái định cư. Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 855.000 tỉ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2030.



