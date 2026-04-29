Khởi công Bảo tàng Trường Sa tại Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Lễ khởi công diễn ra đúng dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2026) và 51 năm Ngày Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), tạo thêm ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh công trình nhằm tri ân các thế hệ đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Lễ khởi công Công trình Bảo tàng Trường Sa

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bảo tàng Trường Sa được xây dựng trên diện tích hơn 1,7 ha, tổng vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Vinhomes tài trợ 100%.

Khi hoàn thành, đây sẽ là nơi lưu giữ, trưng bày các hiện vật, tư liệu về quần đảo Trường Sa, đồng thời trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử của người dân và du khách.

Phối cảnh Bảo tàng Trường Sa

Công trình cũng được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu đô thị mới Cam Lâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi công, mở đầu cho quá trình xây dựng công trình giàu ý nghĩa về chủ quyền và lòng tự hào dân tộc.