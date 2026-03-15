Thiêng liêng Ngày hội non sông ở đặc khu Trường Sa

Sáng 15-3, hòa chung không khí của cả nước, tại khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa), đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa diễn ra lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày hội non sông diễn ra trang trọng, thiêng liêng ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) khai mạc và quán triệt quy định phòng bỏ phiếu

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, cho biết đây là lần thứ hai, đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước (lần thứ nhất vào năm 2021).

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Ủy ban bầu cử đặc khu Trường Sa đã khắc phục khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chỉ đạo các lực lượng trên đảo Trường Sa làm tốt mọi công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất đến các trang bị phục vụ bầu cử ra đảo từ rất sớm với mong muốn từng lá phiếu được chuyển đến tận tay các cử tri đúng thời gian để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân theo đúng quy định.

Quân và dân ở Trường Sa nhận phiếu bầu cử

Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cho biết thêm, ngoài cử tri là cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác trên đảo, trong cuộc bầu cử lần này, Khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 50 ngư dân - những cử tri đặc biệt đang đánh bắt hải sản trong khu vực lên đảo để tham gia bầu cử; bảo đảm dù ở bất cứ đâu, cử tri đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Thay mặt Tổ bầu cử, trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy Trưởng đảo Trường Sa khai mạc, quán triệt thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu.

Theo trung tá Quỳnh, mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước, cho tỉnh Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cử tri Khu vực bỏ phiếu số 14 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dưới đây là một số hình ảnh bầu cử ở Trường Sa