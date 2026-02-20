HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2026 ở Trường Sa

Kỳ Nam - Na Vy

(NLĐO)- Các đơn vị đóng quân trên Quần đảo Trường Sa đồng loạt tổ chức lễ ra quân và phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2026

Sáng 20-2, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2026 trong không khí khẩn trương, quyết tâm cao.

Phát huy kết quả năm 2025, các đảo tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", lấy thực hành làm chính, huấn luyện sát phương án, sát tình huống, sát đối tượng tác chiến. Công tác huấn luyện gắn chặt với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và làm chủ trang bị kỹ thuật.

Năm 2025, phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại" đã được triển khai hiệu quả; 17 tập thể được tặng "Danh hiệu đơn vị Quyết thắng", góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2026 ở Trường Sa - Ảnh 1.

Đồng diễn võ thuật trong lễ ra quân huấn luyện tại đảo Trường Sa

Sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2026 ở Trường Sa - Ảnh 2.

Đồng diễn võ thuật tại đảo Sinh Tồn Đông

Bước vào năm 2026, các đơn vị xác định tiếp tục tạo đột phá trong "Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn"; nâng cao chất lượng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; tăng cường rèn luyện thể lực, bảo đảm bộ đội có sức khỏe, bản lĩnh vững vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, các đơn vị chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi.

Sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2026 ở Trường Sa - Ảnh 3.

Duyệt đội hình đội ngũ tại đảo Trường Sa

Sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2026 ở Trường Sa - Ảnh 4.

Tham quan mô hình học cụ tại đảo Núi Le A

Phong trào thi đua diễn ra từ ngày 20-2 đến 25-12-2026. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện; quân số tham gia đạt 100%; kết quả kiểm tra đạt yêu cầu 100%, trong đó trên 80% khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lễ ra quân khép lại bằng các màn biểu diễn võ thuật, đồng diễn thể dục và thi mô hình học cụ huấn luyện sôi nổi, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Tết ở nơi đầu sóng: Hành trình đến với Trường Sa

Tết ở nơi đầu sóng: Hành trình đến với Trường Sa

(NLĐO) - Những ngày giáp Tết, Vùng Cảnh sát biển 3 vượt sóng đến Trường Sa kiểm tra nhiệm vụ, tặng quà Tết, cờ Tổ quốc, động viên ngư dân vươn khơi bám biển.

Kiều bào Ba Lan trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa Lớn

(NLĐO) - Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh (trị giá 250 triệu đồng) cho đảo Trường Sa Lớn

Bộ đội Trường Sa cứu ngư dân gặp nạn vì nổ bình ắc quy

(NLĐO) - Trưa 21-8, Bệnh xá đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và cấp cứu một ngư dân bị thương do nổ bình ắc quy

    Thông báo