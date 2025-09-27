Khởi công, động thổ loạt dự án ở Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi công, động thổ loạt dự án ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- 8 công trình, dự án đồng loạt khởi công, động thổ nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I

Ngày 27-9, tỉnh Đồng Nai đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ 8 dự án. Trong đó, có 7 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) gồm: Khu NƠXH ChC1 và ChC2, phường Phước Tân; NƠXH tại phường Tam Hiệp; khu chung cư NƠXH tại khu đất 2,1 ha, xã Phước An; khu chung cư NƠXH tại khu đất 3,7 ha, xã Phước An; NƠXH tại khu đất 3,5 ha, xã Trảng Bom; NƠXH tại khu đất 2,85 ha, phường Hố Nai và dự án khu NƠXH tại phường Tân Triều.

Khởi công dự án Đồng Nai chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I - Ảnh 1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức (ở giữa) và các đại biểu bấm nút khởi công dự án

1 dự án tổ chức lễ khởi công là Dự án xây dựng đường Liên Cảng (giai đoạn 1). Theo Ban Quản lý dự án khu vực 6, Dự án xây dựng đường Liên Cảng (giai đoạn 1) có chiều dài hơn 15 km, điểm đầu tuyến nối với đường ranh Khu Công nghiệp Ông Kèo và điểm cuối tuyến nối với đường vào cảng Việt Thuận Thành.

Trong giai đoạn 1, dự án triển khai xây dựng đoạn tuyến dài hơn 8,8 km, được chia làm 2 đoạn gồm: Đoạn 1 dài 6,9 km, quy mô 8 làn xe; đoạn 2 dài 1,9 km, quy mô 4 làn xe. Ngoài phần tuyến đường, dự án còn thực hiện đầu tư xây dựng 5 cầu trên tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng trên địa bàn xã Đại Phước và có thời gian thi công xây dựng 36 tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá dự án đường Liên Cảng giai đoạn 1 khi hoàn thành xây dựng sẽ đóng vai trò kết nối hệ thống giao thông đường bộ các khu cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, khai thác hệ thống cảng biển trên địa bàn xã Đại Phước, góp phần hình thành hệ thống đô thị ven sông văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, gắn với mục tiêu phát triển xanh và thông minh.

Đây cũng là tuyến đường tạo cơ hội đón đầu lợi thế phát triển từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác trong thời gian tới. Từ đó, thúc đẩy hình thành chuỗi cảng - logistics - khu công nghiệp - đô thị ven sông, góp phần đưa kinh tế Đồng Nai bứt phá, khẳng định vị thế trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực 6 chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm an toàn, hiệu quả, chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, nghiệm thu dự án.

Khởi công dự án Đồng Nai chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I - Ảnh 3.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án.

Tại xã Trảng Bom, liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc và xây dựng môi trường Khang Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang cũng tổ chức lễ động thổ Dự án NƠXH tại khu đất 3,5 ha.

Theo thiết kế, dự án gồm các block chung cư có chiều cao xây dựng từ 5-6 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 900-950 căn hộ với 77.000 m2 sàn xây dựng; cung cấp chỗ ở cho khoảng 3.500 người. Mục tiêu của dự án là cung cấp chỗ ở với giá hợp lý cho người dân tại địa phương, công nhân lao động tại các khu công nghiệp lân cận, góp phần thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội của địa phương.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 733 tỉ đồng và phấn đấu hoàn thành thi công trong vòng 24 tháng.

Ông Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc và xây dựng môi trường Khang Nam, đại diện liên danh chủ đầu tư khẳng định: Doanh nghiệp sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và phối hợp với chính quyền địa phương nhằm hoàn thiện dự án một cách tốt nhất.

Tin liên quan

Cán bộ Công đoàn và người lao động được mua NƠXH tại 1 dự án có mức giá từ 630-900 triệu đồng/căn

Cán bộ Công đoàn và người lao động được mua NƠXH tại 1 dự án có mức giá từ 630-900 triệu đồng/căn

(NLĐO) - Trước bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, cán bộ Công đoàn phải thích ứng nhanh và có kỹ năng sử dụng thành thạo AI trong các hoạt động...

Doanh nghiệp nào muốn thay thế Lotte thực hiện dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm?

(NLĐO) - Sunshine Group và DIA vừa trình UBND TP HCM hồ sơ, kiến nghị tiếp thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City mà Lotte vừa xin chấm dứt hợp đồng

Đồng Tháp thu hút 49 dự án đầu tư mới trong 9 tháng đầu năm

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 sẽ diễn ra từ ngày 30-9 đến 1-10

tỉnh đồng nai khu công nghiệp đại hội đại biểu lễ khởi công dự án nhà ở xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo