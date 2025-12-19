HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khởi công dự án hơn 3.000 tỉ đồng trên vùng cát trắng ở Đà Nẵng

Trần Thường - Hoàng Phúc

(NLĐO) – Dự án Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình ở TP Đà Nẵng do Tập đoàn BIN Corporation của shark Lê Hùng Anh làm chủ đầu tư.

Sáng 19-12, TP Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 – 19.12.2025).

Phó Chủ tịch Quốc hội khởi công Dự án 3 . 000 Tỉ tại Đà Nẵng thúc đẩy kinh tế - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội khởi công Dự án 3 . 000 Tỉ tại Đà Nẵng thúc đẩy kinh tế - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự lễ khởi công

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5, TP Đà Nẵng cùng đông đảo đại biểu, nhà đầu tư và người dân địa phương.

Dự án được triển khai tại xã Thăng Điền và Thăng Trường, TP Đà Nẵng (trước đây là các xã Bình Trung, Bình Sa, Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Dự án có quy mô 346 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội khởi công Dự án 3 . 000 Tỉ tại Đà Nẵng thúc đẩy kinh tế - Ảnh 3.

Dự án có quy mô 346 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỉ đồng

Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn BIN Corporation, do ông Lê Hùng Anh sáng lập và hiện giữ cương vị Chủ tịch Tập đoàn.

Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hiện đại; phát triển bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ liên quan, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Quốc hội khởi công Dự án 3 . 000 Tỉ tại Đà Nẵng thúc đẩy kinh tế - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao quy mô và định hướng phát triển của dự án. Theo ông, Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất thân thiện với môi trường, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao và giảm thiểu phát thải ra môi trường.

Dự án sẽ mở ra một cực tăng trưởng công nghiệp mới cho khu vực phía Nam TP Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội khởi công Dự án 3 . 000 Tỉ tại Đà Nẵng thúc đẩy kinh tế - Ảnh 5.

Ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation - chủ đầu tư dự án

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Đảng và Nhà nước đã cam kết mạnh mẽ mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050.

Do đó, việc dự án định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái là hoàn toàn đúng đắn và cấp thiết, phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Việt Nam.

Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, góp phần hoàn thiện không gian phát triển công nghiệp của TP Đà Nẵng trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp – công nghệ cao của khu vực miền Trung và cả nước...

Khởi công khu nhà ở xã hội 638 tỉ đồng ở Quảng Trị

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công khu nhà ở xã hội 638 tỉ đồng ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới

Sáng 19-12, UBND tỉnh Quảng Trị khởi công dự án khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới với tổng vốn đầu tư 638 tỉ đồng, quy mô 560 căn hộ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp.

Lễ khởi công diễn ra tại phường Đồng Hới, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Đây là một trong 234 công trình, dự án được đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án do Liên danh Công ty CP Phúc Thành Quảng Bình và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Toàn Cầu làm nhà đầu tư; Công ty TNHH Nhà ở xã hội Trung tâm Đồng Hới là doanh nghiệp dự án. Công trình được xây dựng tại khu vực Tây Bắc đường Lê Lợi, gồm 2 khối chung cư cao 15 tầng với 560 căn hộ, diện tích từ 36 đến 75 m², cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và cảnh quan đồng bộ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công khu nhà ở xã hội 638 tỉ đồng ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Lễ khởi công khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới sáng 19-12

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công khu nhà ở xã hội 638 tỉ đồng ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Trị dự lễ khởi công khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công khu nhà ở xã hội 638 tỉ đồng ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới với hai khối chung cư cao 15 tầng, quy mô 560 căn hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, gắn với chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo chỉ tiêu Thủ tướng giao, đến năm 2030, Quảng Trị phải hoàn thành 24.100 căn nhà ở xã hội. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 574 căn, vượt 132 căn so với kế hoạch giai đoạn hiện tại; đồng thời đang triển khai 11 dự án và chuẩn bị thủ tục cho hai dự án khác, với tổng quy mô hơn 6.400 căn hộ.

Đại diện nhà đầu tư cam kết tuân thủ các quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và minh bạch trong quản lý, ưu tiên quyền lợi và điều kiện sống của người dân. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đồng thời việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải đúng đối tượng, đúng giá và công khai.

Tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và người lao động trên địa bàn.


Tin liên quan

Shark Lê Hùng Anh hé lộ thiết kế dự án KCN tích hợp AI 3.373 tỉ tại Đà Nẵng

Shark Lê Hùng Anh hé lộ thiết kế dự án KCN tích hợp AI 3.373 tỉ tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Shark Lê Hùng Anh – người con quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng chuẩn bị khởi công dự án tại quê nhà trong vài ngày tới.

Shark Lê Hùng Anh đầu tư dự án 3.373 tỉ đồng ở Quảng Nam

(NLĐO) – Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi...

CLIP: Khởi công nút giao Quốc lộ 14B với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(NLĐO) - Nút giao khác mức liên thông giữa Quốc lộ 14B và tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kỳ vọng tháo “điểm nghẽn” giao thông cửa ngõ Tây Nam Đà Nẵng

khu công nghiệp lễ khởi công Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Hùng Anh Shark Lê Hùng Anh
