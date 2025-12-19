HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

CLIP: Khởi công nút giao Quốc lộ 14B với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Nút giao khác mức liên thông giữa Quốc lộ 14B và tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kỳ vọng tháo “điểm nghẽn” giao thông cửa ngõ Tây Nam Đà Nẵng

Ngày 19-12, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng tổ chức lễ Khởi công nút giao Quốc lộ 14B – tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, với vốn đầu tư hơn 537 tỉ đồng.

CLIP: Khởi công nút giao cấp đặc biệt nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Dự án nút giao Quốc lộ 14B – tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ tháo điểm nghẽn giao thông ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố

CLIP: Toàn cảnh dự án nút giao thông đặc biệt nối tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nút giao khác mức liên thông giữa Quốc lộ 14B và tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được đầu tư đồng bộ, tận dụng tối đa hạ tầng hiện hữu, kỳ vọng tháo “điểm nghẽn” giao thông cửa ngõ phía Tây Nam Đà Nẵng.

Theo thông tin dự án, công trình nút giao Quốc lộ 14B với tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được triển khai tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành.

Dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 5-6-2027, với tổng mức đầu tư hơn 537,6 tỉ đồng, thuộc công trình giao thông cấp đặc biệt.

Theo đó, nút giao được xây dựng theo hình thức khác mức liên thông, trên cơ sở tận dụng tối đa phần tuyến đã đầu tư của tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Trên tuyến Quốc lộ 14B, dự án xây dựng cầu vượt qua cao tốc, bố trí đoạn tuyến đầu cầu phù hợp với quy mô Quốc lộ 14B đang triển khai.

Trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, công trình tận dụng và mở rộng cầu hiện trạng Hòa Liên – Túy Loan, đồng thời mở rộng đoạn chui dưới cầu vượt Quốc lộ 14B để đảm bảo kết nối các nhánh rẽ trái gián tiếp, đồng bộ quy mô tuyến cao tốc.

CLIP: Khởi công nút giao cấp đặc biệt nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án nút giao Quốc lộ 14B – tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tổng vốn đầu tư hơn 537 tỉ đồng

CLIP: Khởi công nút giao cấp đặc biệt nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ

CLIP: Khởi công nút giao cấp đặc biệt nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp, đưa dự án về đích đúng tiến độ

Đáng chú ý, dự án tận dụng 4 nhánh rẽ phải trực tiếp đã đầu tư, hoàn thiện theo quy mô được phê duyệt và bổ sung 4 nhánh rẽ trái gián tiếp, qua đó tăng khả năng tổ chức giao thông, giảm xung đột tại khu vực nút giao.

Mặt cắt các đoạn tuyến được tính toán cụ thể, linh hoạt theo từng lý trình, bảo đảm an toàn và khả năng khai thác lâu dài. Cùng với hạng mục giao thông, dự án chú trọng thoát nước và chiếu sáng. Hệ thống thoát nước ngang được nối dài từ các tuyến hiện hữu, bố trí mới cống trên các nhánh để bảo đảm tiêu thoát; thoát nước dọc trên Quốc lộ 14B được hoàn thiện trong phạm vi bố trí tường chắn đã thi công.

Về chiếu sáng, dự án đầu tư hệ thống đèn LED đồng bộ cho Quốc lộ 14B, các đường RAMP, đường cao tốc và các nhánh rẽ, kèm 4 tủ điện điều khiển kết nối về Trung tâm điều khiển chiếu sáng công cộng. 

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, cho biết khi hoàn thành, nút giao này sẽ giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực kết nối giữa Quốc lộ 14B với tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, góp phần hoàn thiện hạ tầng cửa ngõ, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Tây Nam TP Đà Nẵng.

"Bằng kinh nghiệm thực hiện nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, Ban Quản lý cam kết hoàn thành tốt dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình" - ông Nguyễn Minh Huy cho biết.

