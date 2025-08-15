Khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án

Ngày 14-8, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Chủ động phát triển kết cấu hạ tầng

Tại họp báo, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết sáng 19-8, cả nước sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án, góp thành tích để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Theo ông Trần Văn Sơn, sự kiện này thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước.

Trong 250 dự án, công trình, có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án là 478.000 tỉ đồng (chiếm 37%), 121 dự án có nguồn vốn khác với tổng số 802.000 tỉ đồng (chiếm 63%).

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng từ ngày 19-8. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Theo thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trong 121 dự án nguồn vốn khác, có 5 dự án FDI với số vốn 54.000 tỉ đồng, gồm: Nhà máy Sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tại KCN Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh; Dự án Thành phố thông minh của Công ty CP Đầu tư Phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội tại TP Hà Nội; Nhà máy Sản xuất thực phẩm của Pepsico tại tỉnh Ninh Bình; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của WHA Smart Technology tại tỉnh Thanh Hóa; Nhà máy Sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa.

Các dự án được phân bổ trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, công trình dân dụng, công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội, công trình văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng... Trong đó, hạ tầng giao thông chiếm tỉ lệ cao nhất với 59 dự án, công trình. Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, Ban Tổ chức lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp. Các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.

Tạo động lực tăng trưởng

Thông tin về một số dự án, công trình tiêu biểu, ông Lê Anh Tuấn cho biết tại TP Hà Nội sẽ khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở xã Đông Anh, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Theo ông Tuấn, dự án đã rút ngắn thời gian thi công so với tiến độ đề ra, có thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, là công trình tiêu biểu trong đợt khánh thành này.

Bên cạnh đó, khánh thành Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với tổng mức đầu tư 1.259 tỉ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh; khánh thành Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh tại tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư 1.565 tỉ đồng. Cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng sẽ được khánh thành trong đợt này.

Đối với các dự án, công trình khởi công, ông Tuấn cho biết bên cạnh các dự án FDI đã kể trên, tại Đà Nẵng sẽ khởi công Khu Thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí (Da Nang Downtown) với tổng mức đầu tư 79.790 tỉ đồng.

"Một dự án tiêu biểu khác được khởi công là Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel, với tống mức đầu tư 10.000 tỉ đồng, tập trung nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo..." - ông Tuấn cho hay.

Với 250 dự án được khởi công, khánh thành đồng loạt trên cả nước, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết trong năm 2025, dự kiến các công trình sẽ đóng góp tăng trưởng khoảng 18% giá trị GDP và góp phần tăng 20% trong các năm tiếp theo. Các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo thành hạ tầng chiến lược, từ đó dẫn dắt và thu hút đầu tư tư nhân phát triển.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho rằng việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn sẽ góp phần tạo lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền. Qua đó, góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân.

Truyền hình trực tiếp với 80 điểm cầu Liên quan công tác tổ chức truyền hình trực tuyến tại các điểm cầu, ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết có 80 công trình tiêu biểu được lựa chọn để tham gia cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến. Trong 80 công trình này, 8 công trình được lựa chọn để có phần phát biểu của đại diện địa phương, nhà thầu và người dân. Các bài phát biểu sẽ được kết nối tại 8 điểm cầu đến điểm cầu chính tại Hà Nội.

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, ngày 19-8, Dự án Đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 được khánh thành đưa vào khai thác. Dự án có tổng chiều dài 17,6 km, 4 làn xe tổng vận tốc thiết kế 80 km/giờ với mức đầu tư 6.810 tỉ đồng, được khởi công tháng 3-2022; đến nay dự án đã hoàn thành, vượt hơn 5 tháng. Trong chuyến công tác ở khu vực ĐBSCL vào ngày 7-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá: "Công trình cầu Rạch Miễu 2 có ý nghĩa quan trọng, giải quyết bài toán về kết nối giao thông cho cả vùng ĐBSCL". Hội đồng Kiểm tra nhà nước cùng với chủ đầu tư, nhà thầu, UBND 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng vừa nghiệm thu dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Theo đó, dự án đã hoàn thành 100% mặt bằng toàn tuyến. TP HCM sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án hạ tầng, văn hóa - xã hội quy mô lớn, trong đó có 5 dự án khởi công và 4 dự án cấp Trung ương khánh thành trên địa bàn. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM, cho biết ngoài các dự án trên, thành phố sẽ khởi công nút giao Ngã tư Đình sáng cùng ngày. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các công trình tăng cường kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, ưu tiên phát triển hệ thống metro đồng bộ và mở rộng hạ tầng đường bộ. Riêng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây từ nút giao An Phú đến Vành đai 2 (dài 3,2 km) sẽ khởi công cuối tháng 9, đồng bộ với phần mở rộng còn lại, góp phần giảm áp lực giao thông hướng về sân bay Long Thành. Trong số các dự án khánh thành, Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ sẽ đưa vào hoạt động ngày 19-8, tổng vốn đầu tư 1.395 tỉ đồng, quy mô 2.000 chỗ cùng phòng tập luyện 300 chỗ, tổng diện tích sàn 31.668 m². Riêng dự án cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng, là dự án trọng điểm trong chương trình chỉnh trang đô thị. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) sẽ hoàn thành và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Ngày 14-8, ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc Điều hành Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng) thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cho biết công trình sẽ thông xe vào ngày 19-8. Sau khi thông xe, tuyến cao tốc này sẽ kết nối với cao tốc La Sơn - Hòa Liên (qua tỉnh Quảng Trị, TP Huế) và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đồng thời, Đà Nẵng dự kiến khởi công một dự án ngoài ngân sách quy mô lớn là Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí Da Nang Downtown với tòa tháp cao 70 tầng, tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỉ đồng. Tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức khánh thành 2 công trình gồm: Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh và cầu Trà Khúc 3. Bên cạnh đó, khởi công đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. UBND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng khánh thành Dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong và dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh đến đường ven biển trên địa bàn huyện Phù Mỹ; khởi công Dự án Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung và Khu Công nghiệp (KCN) Phù Mỹ - Giai đoạn 1. Tỉnh Đắk Lắk khởi động các dự án lớn, trọng điểm gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN công nghệ cao Phú Yên, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Tâm (giai đoạn 1) và Dự án cảng Bãi Gốc. Tỉnh Lâm Đồng khởi động các dự án gồm: Khu tái định cư tại xã Hàm Kiệm II; Dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn xã Quảng Sơn; Khu tái định cư tại xã Hàm Kiệm phục vụ công tác GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn; Dự án đường vào sân bay Phan Thiết, giai đoạn 2; Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỏ Vẹt ở Đạ Tẻh... Nhóm phóng viên



