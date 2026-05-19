Ngày 19-5, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) tổ chức khởi công dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (T2).

Ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc AHT, cho biết Nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng đi vào hoạt động từ năm 2017 để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC, đánh dấu bước tiên phong trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư hạ tầng hàng không tại Việt Nam.

Theo ông Hồ Thế Anh, dù được thiết kế với công suất 4 triệu hành khách mỗi năm nhưng sản lượng thực tế của Nhà ga T2 liên tục vượt công suất. Riêng năm 2019, nhà ga này phục vụ gần 7,2 triệu lượt khách và dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong năm nay.

Áp lực khai thác lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải mở rộng nhà ga T2 nhằm giảm tải hệ thống, duy trì chất lượng dịch vụ và tạo dư địa thu hút thêm các đường bay quốc tế mới.

Phối cảnh dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng

Ông Hồ Thế Anh nhấn mạnh dự án mở rộng nhà ga T2 không chỉ là tăng diện tích khai thác mà còn hướng tới tái định hình trải nghiệm hành khách theo mô hình "Resort Terminal" – nhà ga mang tinh thần nghỉ dưỡng, nơi hành khách có thể cảm nhận văn hóa - nghệ thuật và bản sắc miền Trung ngay từ khi đặt chân đến sân bay. AHT đang phối hợp với các đơn vị tư vấn, nghệ sĩ để đưa yếu tố văn hóa Việt Nam vào không gian nhà ga thông qua kiến trúc, cảnh quan và thiết kế nội thất.

Về dài hạn, ông Hồ Thế Anh cho rằng sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai sẽ phát triển theo hướng bổ trợ lẫn nhau, tạo động lực cho du lịch, logistics và thương mại toàn khu vực miền Trung. AHT cam kết huy động tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn cao nhất.

Nghi thức khởi công dự án

Dự án mở rộng được thực hiện trên diện tích khoảng 3.600 m², nâng tổng diện tích sử dụng của nhà ga T2 lên hơn 21.000 m². Sau khi hoàn thành, số lượng quầy check-in sẽ tăng từ 54 lên 85 quầy; số cửa ra máy bay bằng cầu ống lồng tăng từ 4 lên 7 cửa, giúp giảm đáng kể việc trung chuyển hành khách bằng xe buýt.



Hệ thống xử lý hành lý (BHS) cũng được đầu tư mới với công suất tăng gấp đôi, từ 2 lên 4 đảo băng chuyền hành lý đi và từ 4 lên 6 băng chuyền hành lý đến. Ngoài ra, nhà ga sẽ áp dụng công nghệ điều hòa biến tần và kiểm soát lưu lượng gió (VAV) nhằm tối ưu năng lượng và cải thiện chất lượng không khí trong nhà ga.

Điểm nhấn kiến trúc của dự án là tiếp tục phát triển ý tưởng "Cánh chim hải âu" của nhà ga hiện hữu. Phần mái mở rộng được thiết kế đồng bộ với công trình hiện tại, tạo hình ảnh đàn chim hải âu bay lượn, đồng thời tối ưu luồng di chuyển của hành khách.

Bên trong nhà ga, thiết kế Biophilic - kiến trúc gắn kết con người với thiên nhiên được áp dụng xuyên suốt với các mảng xanh, ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió tích hợp nhằm mang lại trải nghiệm thư giãn, gần gũi cho hành khách.