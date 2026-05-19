HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi công mở rộng Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Tổng vốn đầu tư dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng gần 1.500 tỉ đồng, nâng công suất phục vụ lên 6 triệu khách/năm.

Ngày 19-5, Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) tổ chức khởi công dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (T2).

Ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc AHT, cho biết Nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng đi vào hoạt động từ năm 2017 để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC, đánh dấu bước tiên phong trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư hạ tầng hàng không tại Việt Nam.

Theo ông Hồ Thế Anh, dù được thiết kế với công suất 4 triệu hành khách mỗi năm nhưng sản lượng thực tế của Nhà ga T2 liên tục vượt công suất. Riêng năm 2019, nhà ga này phục vụ gần 7,2 triệu lượt khách và dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong năm nay.

Áp lực khai thác lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải mở rộng nhà ga T2 nhằm giảm tải hệ thống, duy trì chất lượng dịch vụ và tạo dư địa thu hút thêm các đường bay quốc tế mới.

Khởi công mở rộng nhà ga quốc tế Đà Nẵng nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng

Ông Hồ Thế Anh nhấn mạnh dự án mở rộng nhà ga T2 không chỉ là tăng diện tích khai thác mà còn hướng tới tái định hình trải nghiệm hành khách theo mô hình "Resort Terminal" – nhà ga mang tinh thần nghỉ dưỡng, nơi hành khách có thể cảm nhận văn hóa - nghệ thuật và bản sắc miền Trung ngay từ khi đặt chân đến sân bay. AHT đang phối hợp với các đơn vị tư vấn, nghệ sĩ để đưa yếu tố văn hóa Việt Nam vào không gian nhà ga thông qua kiến trúc, cảnh quan và thiết kế nội thất.

Về dài hạn, ông Hồ Thế Anh cho rằng sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai sẽ phát triển theo hướng bổ trợ lẫn nhau, tạo động lực cho du lịch, logistics và thương mại toàn khu vực miền Trung. AHT cam kết huy động tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn cao nhất.

Khởi công mở rộng nhà ga quốc tế Đà Nẵng nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không - Ảnh 2.

Nghi thức khởi công dự án

Dự án mở rộng được thực hiện trên diện tích khoảng 3.600 m², nâng tổng diện tích sử dụng của nhà ga T2 lên hơn 21.000 m². Sau khi hoàn thành, số lượng quầy check-in sẽ tăng từ 54 lên 85 quầy; số cửa ra máy bay bằng cầu ống lồng tăng từ 4 lên 7 cửa, giúp giảm đáng kể việc trung chuyển hành khách bằng xe buýt.

Hệ thống xử lý hành lý (BHS) cũng được đầu tư mới với công suất tăng gấp đôi, từ 2 lên 4 đảo băng chuyền hành lý đi và từ 4 lên 6 băng chuyền hành lý đến. Ngoài ra, nhà ga sẽ áp dụng công nghệ điều hòa biến tần và kiểm soát lưu lượng gió (VAV) nhằm tối ưu năng lượng và cải thiện chất lượng không khí trong nhà ga.

Điểm nhấn kiến trúc của dự án là tiếp tục phát triển ý tưởng "Cánh chim hải âu" của nhà ga hiện hữu. Phần mái mở rộng được thiết kế đồng bộ với công trình hiện tại, tạo hình ảnh đàn chim hải âu bay lượn, đồng thời tối ưu luồng di chuyển của hành khách.

Bên trong nhà ga, thiết kế Biophilic - kiến trúc gắn kết con người với thiên nhiên được áp dụng xuyên suốt với các mảng xanh, ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió tích hợp nhằm mang lại trải nghiệm thư giãn, gần gũi cho hành khách.

Tin liên quan

Nhiều dự án chậm tiến độ, Đà Nẵng điểm mặt 5 nhà thầu

Nhiều dự án chậm tiến độ, Đà Nẵng điểm mặt 5 nhà thầu

(NLĐO) – Đà Nẵng yêu cầu xử lý 5 trường hợp nhà thầu không bảo đảm năng lực, thi công chậm tiến độ, công khai vi phạm trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Đà Nẵng công bố 34 khu đất kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội

(NLĐO) - Những khu đất dự kiến xây nhà ở xã hội này phần lớn nằm trong các phân khu đô thị của TP Đà Nẵng

Nhà đầu tư Hà Nội mua liền 2 căn Đảo Ngọc mà không cần vào Đà Nẵng:“Tôi tin vào uy tín của Vingroup"

Những ngày qua, Đảo Ngọc liên tục trở thành tâm điểm của thị trường với tốc độ giao dịch sôi động hiếm thấy.

Đà Nẵng sân bay nhà ga quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo