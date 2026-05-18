Ngày 18-5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố vừa ban hành Công văn số 4105/UBND-STC liên quan báo cáo, rà soát định kỳ năng lực nhà thầu quý I/2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng, UBND xã Nam Trà My và UBND phường Hòa Xuân rút kinh nghiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu, bảo đảm đơn vị được chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực tế phù hợp hồ sơ dự thầu, đáp ứng tiến độ triển khai công trình.

Hiện trường thi công dự án mở rộng Quốc lộ 14B, địa phận Đà Nẵng

UBND TP yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo nếu phát sinh vướng mắc để xem xét, xử lý theo quy định. Trường hợp không báo cáo đầy đủ, để xảy ra tình trạng nhà thầu không đủ năng lực, công trình chậm tiến độ thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND TP.

Cụ thể, 5 trường hợp nhà thầu bị đánh giá yếu kém, vi phạm tiến độ gồm liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty CP Tập đoàn CIENCO 4 thi công gói thầu xây lắp thuộc dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 14B với tổng mức đầu tư hơn 481 tỉ đồng nhưng đến nay sản lượng thi công chỉ đạt gần 43%.

Công ty TNHH Kachi Việt Nam thi công dự án đường giao thông KDC Ông Rế đi Trung tâm hành chính huyện, tổng mức đầu tư hơn 3,8 tỉ đồng, bị đánh giá năng lực yếu.

Ba trường hợp còn lại đều liên quan các dự án tại phường Hòa Xuân do nhà thầu dừng thi công 28 ngày liên tục không có lý do chính đáng.

Trong đó, Công ty TNHH MTV An Việt Trí thi công dự án Nhà văn hóa thôn Tây An có tổng mức đầu tư hơn 5,3 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và Xây dựng Vương Thành Long thi công dự án nâng cấp sân vận động xã Hòa Phước với tổng mức đầu tư hơn 2,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, liên danh Công ty TNHH MTV An Việt Trí và Công ty TNHH Mai Phương Minh thi công dự án Trường Tiểu học số 1 Hòa Châu, tổng mức đầu tư hơn 14,6 tỉ đồng, cũng bị xác định dừng thi công 28 ngày liên tục không lý do.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu công khai năng lực các nhà thầu yếu kém, vi phạm quy định đấu thầu trên Cổng thông tin điện tử thành phố và các phương tiện thông tin khác theo quy định.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải tiếp tục rà soát năng lực nhà thầu, báo cáo định kỳ trước ngày 25 hằng tháng.

Việc báo cáo phải đầy đủ, cụ thể, chính xác đối với các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ; nếu báo cáo không đầy đủ thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.