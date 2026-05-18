Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa cập nhật danh mục 34 khu đất đã được quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội nhưng đến nay chưa lựa chọn chủ đầu tư, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án.

Phường Ngũ Hành Sơn có 4 ô quy hoạch với tổng diện tích khoảng 5,6ha, gồm 1 ô thuộc phân khu ven sông Hàn và bờ Đông rộng 0,4ha và 3 ô thuộc phân khu Đổi mới sáng tạo với diện tích từ 1ha đến 2,5ha.

Phường Hải Vân có 5 ô đất thuộc phân khu Cảng biển Liên Chiểu, tổng diện tích khoảng 4,4ha. Các ô quy hoạch có diện tích dao động từ 0,7ha đến 1ha.

Tại phường Hòa Khánh, thành phố quy hoạch 14 ô đất phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 25ha. Đây là khu vực có số lượng quỹ đất lớn nhất, tập trung tại các phân khu Ven vịnh, Trung tâm lõi xanh, Công nghệ cao và Sườn đồi. Trong đó, nhiều ô đất có quy mô lớn rộng hơn 3ha.

Xã Bà Nà có 5 ô đất với tổng diện tích khoảng 10,7ha, phân bố tại các phân khu Công nghệ cao, Khu du lịch đỉnh và chân núi Bà Nà, Sườn đồi và Trung tâm lõi xanh. Ô đất lớn nhất tại khu vực này rộng 3,6ha.

Tại phường Liên Chiểu, có 2 ô đất thuộc phân khu Công nghệ cao với tổng diện tích khoảng 3,2ha. Phường Cẩm Lệ có 1 ô quy hoạch với diện tích 1,9ha thuộc phân khu Đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, tại phường Điện Bàn Đông quy hoạch 3 khu dân cư thu nhập thấp với tổng diện tích hơn 25ha, gồm Khu 2 rộng 4,53ha, Khu 3 rộng 6,5ha và Khu 4 rộng 14,2ha – cũng là quỹ đất có diện tích lớn nhất trong danh mục lần này.

Sở Xây dựng đề nghị các nhà đầu tư có nhu cầu nghiên cứu quỹ đất, căn cứ các quy định tại Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội cùng các Nghị định số 192/2025/NĐ-CP và 261/2025/NĐ-CP của Chính phủ để lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Hồ sơ được gửi về Sở Xây dựng để thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.