Khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương

Sáng 9-3, Tập đoàn TH đã khởi công dự án nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH Bình Dương tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Bình Dương, TPHCM).

Tham dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TPHCM tham dự lễ khởi công nhà máy TH Bình Dương (Ảnh: THANH THẢO)

Với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, trên diện tích 10 ha, tổng công suất thiết kế gần 1 triệu tấn/năm, đây là nhà máy chế biến sữa, đồ uống, sản xuất thực phẩm sạch lớn và hiện đại hàng đầu của cả nước, ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học quản trị trong thời đại AI trên nền tảng phát triển bền vững.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập – Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, cho biết nhà máy này sẽ là một trung tâm chế biến hiện đại, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch của TH, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Qua đó, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, minh bạch và đáng tin cậy, góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp chính xác - công nghiệp chế biến - phân phối hiện đại, tạo nhiều việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - an sinh xã hội không những của TPHCM mà còn trải dài tới vùng biên cương của Tổ quốc, những người nông dân ở vùng sâu vùng xa, vùng Tây Nguyên, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên mảnh đất của họ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khởi công của Tập đoàn TH (Ảnh:THANH THẢO)

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh trong bối cảnh đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn, bền vững, chất lượng cao không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn là vấn đề an ninh và trách nhiệm xã hội.

Vì vậy, việc Tập đoàn TH đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm sạch với công suất gần 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm là một quyết định quan trọng mang tầm nhìn chiến lược và thể hiện bản lĩnh cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp đối với đất nước.



Hoạt động dự án không chỉ góp phần quan trọng trong việc tăng cường năng lực thực phẩm hiện đại, nâng cao giá trị nông sản Việt Nam mà còn đóng vai trò thiết thực trong việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn, ổn định giá cả phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân thành phố và khu vực phía Nam, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của thực phẩm trên trường quốc tế.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà máy TH Bình Dương

"TPHCM đánh giá rất cao định hướng phát triển bền vững mà Tập đoàn TH đã kiên định theo đuổi với triết lý bảo vệ và trân quý môi trường. Việc triển khai dự án trên diện tích 10 ha với hệ thống công nghệ hiện đại và hướng tới mô hình kinh tế sạch, kinh tế xanh, tạo ra sản phẩm chất lượng ngon, bổ dưỡng thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường và thế hệ tương lai. Đây chính là mô hình phát triển mà TPHCM khuyến khích và ưu tiên"- Chủ tịch UBND TPHCM cho hay.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị Tập đoàn TH tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả để nhà máy sớm trở thành một trung tâm chế biến hiện đại, quy mô lớn tại khu vực phía Nam.

Ông cũng nhấn mạnh, với quan điểm nhất quán, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố, chính quyền TPHCM cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn TH. TPHCM sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, đồng thời tăng cường kết nối nhu cầu, mở rộng thị trường để các sản phẩm, thực phẩm sạch chất lượng cao đến với người tiêu dùng trong nước và vươn ra thị trường quốc tế.

Ngay sau lễ khởi công, các đại biểu đã thực hiện nghi thức trồng cây xanh lưu niệm trong khuôn viên nhà máy:

Đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây xanh lưu niệm trong khuôn viên dự án (Ảnh: THANH THẢO)



