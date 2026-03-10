Khởi công siêu đô thị 13 ngàn tỉ đồng bên bờ sông Mã

Sáng 9-3, tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ khởi công dự án Eurowindow Light City, một siêu đô thị xanh có tổng mức đầu tư gần 13.000 tỉ đồng do Công ty cổ phần Eurowindow Holding làm chủ đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã dự lễ và ấn nút khởi công.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại diện nhà đầu tư ấn núi khởi công dự án siêu đô thị xanh gần 13.000 tỉ đồng tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa

Dự án Eurowindow Light City có quy mô sử dụng đất lên tới gần 176 ha (thuộc 2 xã Hoằng Long và Hoằng Quang, TP Thanh Hóa cũ, nay là phường Nguyệt Viên), có tổng mức đầu tư gần 13.000 tỉ đồng.

Đây là một trong những dự án khu đô thị có quy mô lớn, được quy hoạch bài bản với định hướng trở thành một khu đô thị xanh, hiện đại, một "thành phố ánh sáng" bên bờ sông Mã.

Dự án không chỉ cung cấp đa dạng các sản phẩm nhà ở cao cấp như biệt thự, liền kề/shophouse, chung cư, shophouse khối đế, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che mà còn hội tụ đầy đủ các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như: Trường học liên cấp, công viên cây xanh và khu thương mại dịch vụ...

Ông Nguyễn Cảnh Hồng, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Eurowindow Holding khẳng định công ty xây dựng một khu đô thị không chỉ để ở mà còn kiến tạo một không gian sống chất lượng, văn minh và bền vững, nơi hội tụ các giá trị của kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và văn hóa, góp phần thay đổi diện mạo đô thị mới cho xứ Thanh.

Phối cảnh siêu đô thị nhìn ra sống Mã

Theo ông Hồng, dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ thống gần 200 tiện ích và đa dạng các loại hình sản phẩm như biệt thự, biệt thự đảo view hồ, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư, shophouse khối đế, đặc biệt là shophouse 2 mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che, sản phẩm độc đáo chỉ có tại các dự án do Eurowindow Holding phát triển.

Cũng theo ông Hồng, dự án không chỉ sở hữu cây xanh và mặt nước lớn mà còn đáp ứng tiêu chí khu đô thị xanh khi sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng. Dự án sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời, ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo kiến trúc đô thị, tạo ra một không gian sống xanh, thông minh và đẳng cấp cho người dân Thanh Hóa.

Dự án hứa hẹn sẽ kiến tạo một không gian sống chất lượng, văn minh và bền vững cho người dân xứ Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, trang thiết bị máy móc để triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, đưa công trình về đích đúng tiến độ, xứng tầm là một khu đô thị kiểu mẫu.